Orbán ViktorVenezuelakormányülés

Orbán Viktor közzétette, ezek az égető kérdések szerepelnek a kormány mai ülésén

Ülésezik a kormány, égető kérdések szerepelnek a napirendjén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 7:22
Orbán Viktor a kormányülésre készül (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a kormányülésre készül (Forrás: Facebook) Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon” – írta szerda reggeli posztjában a miniszterelnök. 

Kormányülés
Egy korábbi kormányülés felvétele. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint 

a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban.

„Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel” – emelte ki a kormányfő, aki azt is részletezte, hogy mi lenne az alternatívája mindennek:

Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellitpárttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván. Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor a kormányülésre készül (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.