„Slava Ukraini!” feliratú táblával tüntettek Orbán Viktor ellen a tiszások

Magyar Péter hónapok óta tartó, Ukrajnával kapcsolatos hazudozását semmisítette meg a párt egyik aktivistája.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 15:39
Miközben Magyar Péter igyekszik egyre nagyobb távolságot tartani az ukránoktól, pártjának egyik debreceni aktivistája egy pillanat alatt szétzúzta a Tisza elnökének hazugságait, amikor többedmagával egy „Slava Ukraini!” feliratú táblával kezdett tüntetésbe.

Ukránpártiak a tiszások

Az alig fél tucat debreceni tiszás tüntető a szombati háborúellenes gyűlés helyszíne előtt kezdett demonstrációba, ahol felmutatták a szóban forgó plakátokat. Emlékezetes, Magyar Péter a Nemzet hangja szavazáson a követőivel megszavaztatta, hogy pártja támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. A közismerten háború- és tiszapárti blog, a Debreciner ugyanakkor a tüntetésről szóló írásából elegánsan kifelejtette a tüntetők Ukrajnával kapcsolatban tett kijelentéseit. 

Az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást derült ki a Tisza Párt és az ukrán háborús vezetés között. Mint ismert, egyre kínosabbá válik Magyar Péternek az, milyen álláspontot képviseljen a nyilvánosságban a háborúban álló ország támogatása és uniós integrációja kapcsán. A hazai közvélemény többsége nem pártolja Ukrajna EU-csatlakozását, a Tisza Párt elnökének brüsszeli támogatói viszont elvárják tőle, hogy teljes erővel álljon az ügy mellé.

Miközben Magyar Péter kínosan kerüli az egyenes válaszadást arra a kérdésre, hogy támogatná-e Ukrajna európai uniós csatlakozását, noha néhány hónappal ezelőtt még bátrabban nyilatkozott erről. Tavaly október 17-én az osztrák közszolgálati televíziónak, az ORF-nek adott interjút, amiben a riporter megkérdezte a Tisza Párt elnökét, hogy Ukrajnának hosszú távon EU-, illetve NATO-tagnak kellene-e lennie. Magyar Péter erre azt válaszolta: – Ami az EU-t illeti, akkor, ha megfelelnek a feltételeknek. Persze, de hosszú lesz az út.

Videó 10:40-től:

Ma már nem szívesen beszél erről a pártelnök, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorban hétfőn előbb kitérő választ adott, mellébeszélt, majd amikor újra nekiszegezte a kérdést Rónai Egon, hogy támogatná-e Ukrajna uniós csatlakozását, akkor annyit mondott: 

a háborúban álló ország jelenleg nem felel meg a felvételi kritériumoknak, ezért senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez releváns kérdés.

Videó 6:10-től:

Kettős játszma

Nyilvánvaló, hogy politikai okokból igyekszik kerülni ezt az egyre „forróbb” témakört Magyar Péter, mert a magyar társadalom többsége jelenleg ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, és ezért a pártelnök nem akar beállni egyértelműen a kisebbségi álláspont mögé. Másrészt viszont az Európai Néppárt elvárja tőle, hogy teljes mellszélességgel álljon ki Ukrajna támogatása mellett, ezért kettős játékot űz Magyar Péter, amire korábbi cikkünkben már rávilágítottunk.

Tisza Párt, Magyar Péter, baklövés
Tiszás képviselők az Európai Parlamentben ukrán színekben

Ukrán színekbe öltöztek a Tisza EP-képviselői

Látványosan demonstrálta az Ukrajna melletti elkötelezettségét a Tisza Párt tavaly november 19-én az Európai Parlamentben (EP). Magyar Péterék ukrán zászlós pólókban hallgatták végig Volodimir Zelenszkij videókapcsolaton keresztül elmondott beszédét a háború ezredik napja alkalmából. A Tisza EP-képviselői a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ezzel a performansszal rácsatlakoztak az akkor új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges.”

Érdemes felidézni: miközben a tiszások háborúpárti jelmezben tettek hitet a háború folytatása mellett, az akkor már bukott, de még hivatalban lévő amerikai elnök, Joe Biden engedélyével Ukrajna amerikai rakéták bevetésére kapott engedélyt, és az ukrán csapatok használták is az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat.

Magyar Péterék háborúpárti fellépése nem a véletlen műve, nem is egyszeri alkalom, pontosan illeszkedik az Európai Néppárt politikájába. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását. Mint mondta, „néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”.

A Tisza szeptember 19-én megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólított fel. Magyar Péter tehát hűen teljesíti, amit Manfred Weberék elvárnak tőle.

 

Állva tapsolta Magyar Péter a bizottsági elnök háborúpárti szónoklatát

Emlékezetes volt az is, amikor 2024. október 9-én Magyar Péter lelkesen tapsolt Ursula von der Leyen EP előtt elmondott beszéde után. A Tisza Párt elnöke a tavalyi választási kampányban még kikérte magának, hogy Brüsszel alázatos szolgája lenne, azóta nagyot fordult a világ. Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar EP-képviselő elleni mentelmi eljárást Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte, miután a Tisza Párt elnökének júniusi diszkóbotránya után felmerült a lopás gyanúja. Magyar Péter mentelmi joga és személyes szabadsága ettől kezdve az Európai Parlament, azon belül is az Európai Néppárt kezében van.

De visszatérve az ominózus európai parlamenti eseményhez, miután Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a soros magyar elnökség programját, a néppárti Ursula von der Leyen kapott szó. Az Európai Bizottság elnöke – sokszor nem a szakpolitikai kérdésekre reagálva – éles politikai kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, valamint bejelentette, hogy tovább kell folytatni Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását. Ursula von der Leyen kijelentette: – Csak egy út van az igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását, katonai, pénzügyi és politikai támogatással. 

Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.

 

Ovációval fogadták Donald Tusk beszédét

A Tisza Párt képviselői láthatóan teljes átéléssel igyekeznek bizonyítani elkötelezettségüket a néppárthoz, hiszen nemcsak a bizottsági elnök hazánk elleni kirohanásokkal tarkított októberi beszédét fogadták lelkes ovációval, de szintén állva tapsoltak Donald Tusknak, a háborús eszkaláció fő szószólójának. A lengyel kormányfő évek óta Manfred Weberék egyik bizalmi embere, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került – emlékeztetett korábban Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője a Facebook-bejegyzésében kiemelte, a Tusk-kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban.

A liberális fősodor által is megtapsolt lengyel kabinet teljesen leválna a keleti gázszállítmányokról, totálisan figyelmen kívül hagyva, hogy a részleges leválás már eddig is mekkora energiaár-emelkedést és inflációt okozott. A szankcióknak nem nagyon volt náluk nagyobb lobbistája. Egy tisztviselőjük szerint azokat, akik felrobbantották az olcsóbb gázt biztosító Északi Áramlatot, nem letartóztatni, hanem kitüntetni kellene. A külügyminiszterük köszönetet is mondott ezért. Tusk úgy erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát, hogy nem ad választ arra, ez milyen biztonsági kockázatokkal járna, s hogy a tagsággal mennyi támogatástól esnének el a kelet-európai állampolgárok, azon belül is a lengyel és magyar gazdák – fejtette ki Dömötör Csaba.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

