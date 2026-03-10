„Slava Ukraini!” feliratú táblával tüntettek Orbán Viktor ellen a tiszások

Miközben Magyar Péter igyekszik egyre nagyobb távolságot tartani az ukránoktól, pártjának egyik debreceni aktivistája egy pillanat alatt szétzúzta a Tisza elnökének hazugságait, amikor többedmagával egy „Slava Ukraini!” feliratú táblával kezdett tüntetésbe.

Ukránpártiak a tiszások

Az alig fél tucat debreceni tiszás tüntető a szombati háborúellenes gyűlés helyszíne előtt kezdett demonstrációba, ahol felmutatták a szóban forgó plakátokat. Emlékezetes, Magyar Péter a Nemzet hangja szavazáson a követőivel megszavaztatta, hogy pártja támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. A közismerten háború- és tiszapárti blog, a Debreciner ugyanakkor a tüntetésről szóló írásából elegánsan kifelejtette a tüntetők Ukrajnával kapcsolatban tett kijelentéseit.

Az elmúlt hónapokban rengeteg összefonódást derült ki a Tisza Párt és az ukrán háborús vezetés között. Mint ismert, egyre kínosabbá válik Magyar Péternek az, milyen álláspontot képviseljen a nyilvánosságban a háborúban álló ország támogatása és uniós integrációja kapcsán. A hazai közvélemény többsége nem pártolja Ukrajna EU-csatlakozását, a Tisza Párt elnökének brüsszeli támogatói viszont elvárják tőle, hogy teljes erővel álljon az ügy mellé.

Miközben Magyar Péter kínosan kerüli az egyenes válaszadást arra a kérdésre, hogy támogatná-e Ukrajna európai uniós csatlakozását, noha néhány hónappal ezelőtt még bátrabban nyilatkozott erről. Tavaly október 17-én az osztrák közszolgálati televíziónak, az ORF-nek adott interjút, amiben a riporter megkérdezte a Tisza Párt elnökét, hogy Ukrajnának hosszú távon EU-, illetve NATO-tagnak kellene-e lennie. Magyar Péter erre azt válaszolta: – Ami az EU-t illeti, akkor, ha megfelelnek a feltételeknek. Persze, de hosszú lesz az út.

Videó 10:40-től:

Ma már nem szívesen beszél erről a pártelnök, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorban hétfőn előbb kitérő választ adott, mellébeszélt, majd amikor újra nekiszegezte a kérdést Rónai Egon, hogy támogatná-e Ukrajna uniós csatlakozását, akkor annyit mondott:

a háborúban álló ország jelenleg nem felel meg a felvételi kritériumoknak, ezért senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez releváns kérdés.

Videó 6:10-től: