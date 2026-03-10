Mol-csoport: komoly előnyre tehet szert a vállalat a 700 millió eurós beruházással

Kiemelten sérülékeny európai olaj- és üzemanyagpiaci helyzetben adták át a horvátországi INA olajtársaság közel 700 millió euróból felújított Rijekai Finomítóját. Ez volt az INA eddigi legnagyobb egyedi vállalkozása, de rendkívüli jelentőséggel bír a Mol és Horvátország ipari projektjei számára egyaránt.

Damir Mikujan, Ante Susnjar, valamint Ortutay Zsuzsanna, Magyar Levente és Molnár József az INA olajipari társaság új rijekai finomítójának átadóünnepségén. / Forrás: INA

Az INA új finomítója 2027-ben termelhet teljes kapacitáson

A fejlesztés leghangsúlyosabb és legköltségesebb – mintegy 320 millió eurós – eleme a késleltetett kokszoló egység (DCU) építése volt, amely lehetővé tette, hogy adott mennyiségű kőolajból a korábbinál sokkal több értékes végterméket állítsanak elő, a visszamaradó koksz pedig a folyamattól elkülönülten keletkezzen. A DCU üzembe helyezésével az INA akár 30 százalékkal is képes növelni a dízel-, és mellette eltérő arányban más középpárlatok termelését. A finomító 2027-re termelhet teljes kapacitáson, és csökkenhet – a hatékonyság növekedése révén – a társaság és Horvátország termékimport-igénye.

Benzinből Horvátország lényegében eddig sem szorult importra, mostantól a benzinnél sokkal fontosabb dízelből is csak minimális mértékben kell külföldről vásárolnia. Ezt már az átadás előtti tájékoztatón Goran Plese mondta. Az INA Downstream ügyvezető igazgatójának ismertetése szerint: a beruházás további eredményeként a finomító többféle kőolajat tud majd feldolgozni. "Rijekába jelenleg nyugat-afrikai és közel-keleti olaj érkezik, korábban kevés oroszországi is, de az utóbbi behozatalára már nincs mód az Oroszország elleni szankciók miatt" – jegyezte meg Plese.

A rijekai finomító az észak-déli ellátási folyosó kulcseleme

A most zárult beruházáscsomag során épült egy új kikötő a tengerparti finomító számára, silók létesültek, zárttá tették a kokszszállító rendszert, és felépítették az ország legnagyobb transzformátorállomását az új komplexum megbízható áramellátása érdekében.

A fejlesztés révén a finomító összességében

a régió egyik legfejlettebb technológiai létesítményévé vált,

az energiát az eddiginél hatékonyabban használja,

rugalmasabban képes feldolgozni a kőolajat,

nagyobb arányban állíthat elő magas hozzáadott értékű termékeket.

2027-től pedig évi 4 millió tonna kőolaj feldolgozására lesz képes.

A felújított finomító a térségünkön áthaladó észak-déli ellátási folyosónak is kulcsfontosságú elemévé vált, egyben Európa versenyképes adriai finomítási központja lett, amely megfelel a rá vonatkozó összes uniós előírásnak.