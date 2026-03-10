INAMOLJanaf

Mol-csoport: komoly előnyre tehet szert a vállalat a 700 millió eurós beruházással

Átadták a kibővített és felújított rijekai kőolaj-finomítót. A mintegy 700 millió eurós beruházás során többek közt épült egy új kikötő a tengerparti finomító számára, silókat létestettek és zárttá tették a kokszszállító rendszert. Mindezzel a régió egyik legfejlettebb olajtechnológiai létesítményét hozta létre a Mol-leányvállalata, az INA.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 17:00
Forrás: Janaf
Kiemelten sérülékeny európai olaj- és üzemanyagpiaci helyzetben adták át a horvátországi INA olajtársaság közel 700 millió euróból felújított Rijekai Finomítóját. Ez volt az INA eddigi  legnagyobb egyedi vállalkozása, de rendkívüli jelentőséggel bír a Mol és Horvátország ipari projektjei számára egyaránt.

ina.hr
Damir Mikujan, Ante Susnjar, valamint Ortutay Zsuzsanna, Magyar Levente és Molnár József az INA olajipari társaság új rijekai finomítójának átadóünnepségén. / Forrás: INA

Az INA új finomítója 2027-ben termelhet teljes kapacitáson

A fejlesztés leghangsúlyosabb és legköltségesebb – mintegy 320 millió eurós – eleme a késleltetett kokszoló egység (DCU) építése volt, amely lehetővé tette, hogy adott mennyiségű kőolajból a korábbinál sokkal több értékes végterméket állítsanak elő, a visszamaradó koksz pedig a folyamattól elkülönülten keletkezzen. A DCU üzembe helyezésével az INA akár 30 százalékkal is képes növelni a dízel-, és mellette eltérő arányban más középpárlatok termelését. A finomító 2027-re termelhet teljes kapacitáson, és csökkenhet – a hatékonyság növekedése révén – a társaság és Horvátország termékimport-igénye.

Benzinből Horvátország lényegében eddig sem szorult importra, mostantól a benzinnél sokkal fontosabb dízelből is csak minimális mértékben kell külföldről vásárolnia. Ezt már az átadás előtti tájékoztatón Goran Plese mondta. Az INA Downstream ügyvezető igazgatójának ismertetése szerint: a beruházás további eredményeként a finomító többféle kőolajat tud majd feldolgozni. "Rijekába jelenleg nyugat-afrikai és közel-keleti olaj érkezik, korábban kevés oroszországi is, de az utóbbi behozatalára már nincs mód az Oroszország elleni szankciók miatt" – jegyezte meg Plese. 

A rijekai finomító az észak-déli ellátási folyosó kulcseleme

A most zárult beruházáscsomag során épült egy új kikötő a tengerparti finomító számára, silók létesültek, zárttá tették a kokszszállító rendszert, és felépítették az ország legnagyobb transzformátorállomását az új komplexum megbízható áramellátása érdekében.

A fejlesztés révén a finomító összességében

  • a régió egyik legfejlettebb technológiai létesítményévé vált,
  • az energiát az eddiginél hatékonyabban használja,
  • rugalmasabban képes feldolgozni a kőolajat,
  • nagyobb arányban állíthat elő magas hozzáadott értékű termékeket.
  • 2027-től pedig évi 4 millió tonna kőolaj feldolgozására lesz képes.

A felújított finomító a térségünkön áthaladó észak-déli ellátási folyosónak is kulcsfontosságú elemévé vált, egyben Európa versenyképes adriai finomítási központja lett, amely megfelel a rá vonatkozó összes uniós előírásnak. 

Komoly előnyre tehet szert a Mol a térség finomítóinak összehangolásával

A beruházás régiós jelentősége kapcsán Pulay Krisztián, a Mol csoport finomításért (downstream), termelésért és fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója felvázolta azokat az előnyöket, amelyek a Mol finomítóinak együttműködéséből fakadnak. A társaságnak a rijekai mellett Százhalombattán és Pozsonyban van hasonló létesítménye, és folyamatban van a szerbiai NIS társaság pancsovai feldolgozója többségének a megvásárlása. Ilyen előny a közös, összehangolt és rugalmas beszerzés lehetősége, a kooperáció a termékek tárolásában és készletezésébe, illetve annak kihasználása, hogy az érintett finomítók eltérő konfigurációkban dolgozhatnak. Orosz eredetű olajra a Rijekai Finomítónak nem lesz szüksége az igazgató egyik válasza szerint.

Orosz olaj: a Mol továbbra is várja, hogy a Janaf tegyen eleget szerződéses kötelezettségeinek

Szabó Szabolcs, a Mol csoport Downstream értéklánc-menedzsment ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a közel-keleti események és a vezetékes olaj szállításának blokkolása ellenére a Mol csoport olajellátása megoldott. Jelenleg is érkeznek alternatív szállítmányok a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahogy folyamatban van tengeri szállítású orosz olaj beszerzése is. A Mol arra vár, hogy a vezetéküzemeltető Janaf, eleget téve a nemzetközi előírásoknak és szerződéses kötelezettségének, továbbítsa az orosz olajat Százhalombatta és Pozsony felé az Adria vezetéken.

A Rijekai Finomító modernizációja egy hosszú távú beruházási ciklus része, amelyben az INA és a Mol-csoport az elmúlt 12 évben több mint 1,3 milliárd eurót fektetett a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe. A fejlesztések folytatódnak: 

jelenleg 16 beruházáson dolgoznak a telephelyen. Ezek közé tartozik két további energiahatékonyság-növelő beruházás, valamint az év végére lezáruló, a fenti, közel 700 millió euróba tartozó, 61 millió euróba kerülő zöldhidrogén- és napenergia projekt. A létesítmény elemei egy 11 megawattos naperőmű, amely Horvátországban a legnagyobb, és egy évi mintegy 1500 tonna kapacitású zöldhidrogén-üzem.

 

