A brüsszeli elit hallgat, miközben egy uniós tagállam miniszterelnökét megfenyegette Zelenszkij

Az ukrán elnök nemrég nyíltan, életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg a magyar miniszterelnökkel szemben. Míg az európai jobboldali politikai közösségek és vezetőik gyorsan és egyértelműen elítélték Zelenszkij szavait, addig a háborúpárti, Brüsszelhez és Ukrajnához húzó vezetők a hallgatást választották.

Az európai vezetők nem érezték szükségét, hogy reagáljanak Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegetésére

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ukrajna január vége óta nem szállít olajat a Barátság vezetéken keresztül, annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött társulási szerződés erre kötelezné.

Az ukrán narratíva kezdetben az volt, hogy a vezeték egy orosz támadásban sérült meg, ezért nem lehet újraindítani, ezt azonban már több helyről is megcáfolták.

Hazánk az ukrán zsarolásra és a választási beavatkozásra reagálva válaszlépéseket jelentett be, többek között azt is, hogy Magyarország minden, Ukrajna számára fontos döntést blokkolni fog az Európai Unióban, egészen addig, ameddig a vezeték újra nem indul. Ebbe beletartozik a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön is.