A brüsszeli elit hallgat, miközben egy uniós tagállam miniszterelnökét megfenyegette Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök szavaira több európai jobboldali politikus és párt is reagált, elítélve Zelenszkij megnyilvánulását. Ez azonban nem mondható el a Brüsszelhez közel álló, háborúpárti vezetőkről, akik nemcsak, hogy nem ítélték el Zelenszkij fenyegetését, de még csak meg sem szólaltak arról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 18:15
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az ukrán elnök nemrég nyíltan, életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg a magyar miniszterelnökkel szemben. Míg az európai jobboldali politikai közösségek és vezetőik gyorsan és egyértelműen elítélték Zelenszkij szavait, addig a háborúpárti, Brüsszelhez és Ukrajnához húzó vezetők a hallgatást választották. 

Az európai vezetők nem érezték szükségét, hogy reagáljanak Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegetésére
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ukrajna január vége óta nem szállít olajat a Barátság vezetéken keresztül, annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött társulási szerződés erre kötelezné. 

Az ukrán narratíva kezdetben az volt, hogy a vezeték egy orosz támadásban sérült meg, ezért nem lehet újraindítani, ezt azonban már több helyről is megcáfolták. 

Hazánk az ukrán zsarolásra és a választási beavatkozásra reagálva válaszlépéseket jelentett be, többek között azt is, hogy Magyarország minden, Ukrajna számára fontos döntést blokkolni fog az Európai Unióban, egészen addig, ameddig a vezeték újra nem indul. Ebbe beletartozik a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön is. 

Ezt követően azonban Zelenszkij egy kormányülés után úgy fogalmazott, hogy ha Orbán Viktor nem hagy fel a vétó tervével, akkor megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek. 

A példa nélküli halálos fenyegetés kapcsán lapunk több európai vezetőt is megkeresett. Az Európai Bizottság, amely általában elsők között szokott elítélő nyilatkozatokat megfogalmazni, most szokatlanul disztingváltan fogalmazott. A testület szóvivő útján arról tájékoztatott, hogy „nem tartja helyesnek” Zelenszkij szavait. 

Kíváncsiak voltunk rá azonban, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem akar-e személyesen megszólalni az ügy kapcsán, így tehát kérdéseket küldtünk a bizottságnak, amire azonban cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. 

Az Európai Bizottság elnöke nem kívánt nyilatkozni 

Azt is megkérdeztük, hogy hogyan értékeli a kijelentéseket Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök. Mint ismeretes, Starmer és Macron nemrég elkötelezte magát egy nemzetközi katonai egység felállítása mellett, amely Ukrajnában állomásozna a konfliktus után. 

A brit miniszterelnök hivatala sem válaszolt
A brit miniszterelnök hivatala sem válaszolt

Kérdéseket küldtünk tehát mind az Élysée-palotának, mind pedig a Downing Streetnek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan értékeli a két vezető Zelenszkij fenyegetését az európai értékek szem előtt tartásának tükrében, különösen úgy, hogy Ukrajna éppen ehhez a közösséghez szeretne csatlakozni és épp ez az a közösség amelynek háborúpárti államai a legtöbb támogatást adják neki.

Sem a Downing Street sem pedig az Élysée-palota nem válaszolt megkeresésünkre. 

Az Európai Néppártot is meg szerettük volna szólaltatni az ügy kapcsán, miután a Tisza Pártot is magába foglaló európai parlamenti frakció messze a legnagyobb támogatója az ukrán elnöknek. Választ azonban itt sem kaptunk. Manfred Weber Strasbourgban sem reagált érdemben lapunk kérdésére az ukrán elnök fenyegetéséről. A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el Zelenszkij fenyegetését.

 

Lapunk emellett megkereste a NATO-főtitkárát is, miután az ukrán elnök fenyegetései az egyik tagország miniszterelnökét érték. Mark Rutte főtitkár és irodája azonban szintén nem reagált a megkeresésre. 

A háborúpárti vezetők nem érezték szükségét annak, hogy személyesen is megszólaljanak egy olyan példa nélküli fenyegetés kapcsán, amely az Európai Unió egyik tagországának a kormányfőjét érintették. 

Borítókép: Volodimir ZelenszkijUrsula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

