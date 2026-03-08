Orbán Viktor: Zelenszkij zsarol és fenyeget, útban van neki a magyar kormány

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseiről, az ukrán olajblokádról és a magyar energiaellátásról is írt Orbán Viktor heti hírlevelében. A miniszterelnök szerint a magyar kormány továbbra is ki fog állni amellett, hogy az ország kimaradjon a háborúból.

Orbán Viktor és Lázár János a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában (Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

„A szabadság őrvárosában, Debrecenben tartottunk tegnap háborúellenes gyűlést. És valóban nagy volt, nagyon nagy volt, még a Holdról is látszott… Ott voltál Debrecenben? Írd meg!” – fogalmazott a kormányfő, aki a legfrissebb üzenetében több témát is érintett, köztük az ukrán–magyar konfliktust, az energiaárakat, valamint a Tisza Párt politikáját.

Zelenszkij zsarol, fenyeget

Orbán Viktor azt írta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök minden határt átlépve fenyegetődzik. A miniszterelnök úgy fogalmazott: útban van a magyar nemzeti kormány, ezért

el akarják takarítani, hogy az áprilisi választáson Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon, amely teljesíti Ukrajna követeléseit.

Hangsúlyozta, a magyar kabinet nem tesz eleget az ukrán követeléseknek, és a jövőben sem fog. Példaként említette, hogy Magyarország nem válik le az orosz energiáról, nem támogatja Ukrajnát a háborúban, és nem támogatja az ukrán uniós csatlakozást sem.

„Útban van tehát a magyar kormány, útban van személy szerint a miniszterelnök is, meg akarnak szabadulni tőlünk. Ha szép szóval nem megy, akkor fenyegetéssel, zsarolással” – írta Orbán Viktor a hírlevelében.

Ukrajna megszegte a szerződést az olajszállítás ügyében

A miniszterelnök az ukrán döntést, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket, „állami banditizmusnak” nevezte.

Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Mint írta, a magyar kormány válaszként blokkolja az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket, leállította a benzin- és dízelszállításokat Ukrajna felé, és ellenőrzés alá vonja az Ukrajnába irányuló, Magyarországon áthaladó szállítmányokat is.

Orbán Viktor szerint a vezeték működését nem műszaki hiba akadályozza, hanem politikai döntés áll a háttérben.

Úgy döntöttek az ukránok, hogy Magyarországot elzárják a nekünk járó orosz olajtól. Élő szerződésünk van az oroszokkal, rendesen fizetünk, Ukrajna pedig nemzetközi szerződésben kötelezettséget vállalt, hogy átengedi az olajszállítmányokat

– fogalmazott a miniszterelnök.