Orbán Viktor: Zelenszkij zsarol és fenyeget, útban van neki a magyar kormány

A Debrecenben tartott háborúellenes gyűlésről, az ukrán–magyar konfliktusról és a Tisza Pártról is írt legfrissebb hírlevelében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Zelenszkij zsarolja Magyarországot, mert a magyar kormány továbbra sem teljesíti az ukrán követeléseket.

2026. 03. 08. 10:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseiről, az ukrán olajblokádról és a magyar energiaellátásról is írt Orbán Viktor heti hírlevelében. A miniszterelnök szerint a magyar kormány továbbra is ki fog állni amellett, hogy az ország kimaradjon a háborúból.

Debrecen, 2026. március 7. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesze elnöke (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor és Lázár János a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában (Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

„A szabadság őrvárosában, Debrecenben tartottunk tegnap háborúellenes gyűlést. És valóban nagy volt, nagyon nagy volt, még a Holdról is látszott… Ott voltál Debrecenben? Írd meg!” – fogalmazott a kormányfő, aki a legfrissebb üzenetében több témát is érintett, köztük az ukrán–magyar konfliktust, az energiaárakat, valamint a Tisza Párt politikáját.

Zelenszkij zsarol, fenyeget

Orbán Viktor azt írta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök minden határt átlépve fenyegetődzik. A miniszterelnök úgy fogalmazott: útban van a magyar nemzeti kormány, ezért 

el akarják takarítani, hogy az áprilisi választáson Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon, amely teljesíti Ukrajna követeléseit.

Hangsúlyozta, a magyar kabinet nem tesz eleget az ukrán követeléseknek, és a jövőben sem fog. Példaként említette, hogy Magyarország nem válik le az orosz energiáról, nem támogatja Ukrajnát a háborúban, és nem támogatja az ukrán uniós csatlakozást sem.

„Útban van tehát a magyar kormány, útban van személy szerint a miniszterelnök is, meg akarnak szabadulni tőlünk. Ha szép szóval nem megy, akkor fenyegetéssel, zsarolással” – írta Orbán Viktor a hírlevelében.

Ukrajna megszegte a szerződést az olajszállítás ügyében

A miniszterelnök az ukrán döntést, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket, „állami banditizmusnak” nevezte.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference in Kyiv on March 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Mint írta, a magyar kormány válaszként blokkolja az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket, leállította a benzin- és dízelszállításokat Ukrajna felé, és ellenőrzés alá vonja az Ukrajnába irányuló, Magyarországon áthaladó szállítmányokat is.

Orbán Viktor szerint a vezeték működését nem műszaki hiba akadályozza, hanem politikai döntés áll a háttérben.

Úgy döntöttek az ukránok, hogy Magyarországot elzárják a nekünk járó orosz olajtól. Élő szerződésünk van az oroszokkal, rendesen fizetünk, Ukrajna pedig nemzetközi szerződésben kötelezettséget vállalt, hogy átengedi az olajszállítmányokat

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Szerinte Ukrajna nem tartja be a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, és ezzel Magyarországot próbálja zsarolni. A kormányfő úgy fogalmazott: „hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból”.

A rezsicsökkentést az olcsó orosz gáz teszi lehetővé

A kormányfő kiemelte, az olcsó orosz gáz és a rezsicsökkentés nélkül a magyar családok egy átlagos havi fizetésüket veszítenék el. Arról is írt, hogy Magyarország az elmúlt években olyan vezetékhálózatot épített ki, amely délről kerüli el Ukrajnát, és biztosítja az ország gázellátását.

Ha ez a lánc nem volna, akkor Magyarországon a rezsicsökkentésre már régen keresztet vethettünk volna, és a gázár olyan magasan lenne Magyarországon is, mint Európa többi országában

 – írta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: a kormány meg fogja védeni a magyarokat az elszabaduló energiaáraktól, és szükség esetén állami eszközökkel is beavatkozik.

A Tisza kizsebelné a magyarokat

Orbán Viktor hírlevelében a Tisza Pártot is bírálta. Szerinte a párt leállítaná a nemzeti kormány gazdaságpolitikáját, amely a családoknak juttatja vissza azt a pénzt, amelyet a nagy multinacionális vállalatoktól vontak el. A kormányfő azt állította, hogy a Tisza Párt programja a multik érdekeit szolgálná.

Magyar Péter és Kapitány István (Fotó: Facebook)

A Shell delegált energetikai miniszterjelöltet a Tiszának! A Shell degeszre keresi magát a háborús helyzeten

 – hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor szerint a Tisza Pártban olyan szereplők vannak, akik a multinacionális cégek érdekeit képviselik, és a háborús helyzetből profitálnak. Úgy fogalmazott: a párt programja arról szól, hogy a nagy cégektől elvett és a családoknak juttatott pénzt visszavegyék, vagyis „kizsebeljék a magyarokat”.

A háborús veszély nőni fog Európában

Orbán Viktor szerint a következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás lesz. Úgy látja, hogy Európában nőni fog a háborús veszély, ezért szerinte erős kormányra van szükség, amely biztosítani tudja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

a Tisza Párt erre nem képes, és nem is akar kimaradni a konfliktusból. 

Több mint ötvenezren igényelték a kedvezményes lakáshitelt

Orbán Viktor szerint nagy siker a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitelprogram. A miniszterelnök közlése szerint már több mint ötvenezren igényelték a támogatást, és fél év alatt több mint 27 ezer esetben folyósították is a hitelt.

Az igénylők átlagéletkora 34 év, a szerződések jelentős részét fiatal házaspárok kötötték, így a program már több mint negyvenezer fiatal otthonteremtését segítette.

A kormányfő azt is kiemelte, hogy ma tíz ingatlantranzakcióból négy ehhez a programhoz kapcsolódik, miközben az első lakásvásárlók aránya is jelentősen nőtt. A program az építőiparra is hatással volt: az építési engedélyek száma 2024-ről 2025-re 37 százalékkal emelkedett.

Orbán Viktor szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen népszerű és eredményes lakástámogatási program.

Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

– zárta heti hírlevelét a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

                 
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

