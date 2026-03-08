Tisza PártKapitány IstvánMagyar Péter

Kapitány István egy olyan céggel kaszált milliárdokat, amelynek érdeke hazánkat leválasztani az olcsó orosz energiáról

Miközben már a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltjeként számoltak vele, Kapitány István egy tízmilliárd dolláros vállalatfelvásárlásban vett részt tanácsadóként a világ egyik legnagyobb infrastruktúra-befektetője, a Stonepeak oldalán – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A tényfeltáró blog szerint a vállalatnak különösen kedvező piaci környezetet teremthet a Tisza Párt gazdasági programja, amelynek végrehajtásában Kapitány István már gazdasági miniszterként játszhatna szerepet.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 08. 9:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ egyik legnagyobb alapkezelőjével állt munkakapcsolatban Kapitány István, miközben a Tisza Párt színeiben miniszteri posztra készült – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A tényfeltáró blog emlékeztetett: Magyar Péter már tavaly októberben, az előválasztási színjátékot nem sokkal megelőzően tárgyalt Kapitánnyal, és arról is beszélt, hogy a Shell volt üzletági alelnökéhez hasonló emberekkel fognak dolgozni – vagyis utalt Kapitány István csatlakozására, bár konkrét bejelentést ekkor még nem tett. Erre csak januárban került sor, ekkor mutatta be gazdaságfejlesztési és energiaügyekért felelős miniszterjelöltként.

A világ egyik legnagyobb alapkezelőjével állt munkakapcsolatban Kapitány István, miközben a Tisza Párt színeiben miniszteri posztra készült (Forrás: Facebook)
A világ egyik legnagyobb alapkezelőjével állt munkakapcsolatban Kapitány István, miközben a Tisza Párt színeiben miniszteri posztra készült (Forrás: Facebook)

Az Ellenpont szerint nem véletlen az időzítés, ugyanis a köztes időben Kapitány István a világ egyik legnagyobb, közműszolgáltatások felvásárlásában és az LNG-szektorban érdekelt alapkezelőjének megbízásából tevékenykedett.

Kapitány ebben az időben éppen egy olyan cégnek dolgozott, amely vagyonát privatizált közműszolgáltatók felvásárlásából szerezte, legfrissebb projektje pedig az, hogy az Egyesült Államok legnagyobb LNG-exportőre akar lenni. Ez a tőkealap pedig nem más, mint a Stonepeak

– emelte ki a portál.

Kapitány István a Tisza Párthoz való csatlakozása előtt a Stonepeak-nél dolgozott (Forrás: Képernyőkép)
Kapitány István a Tisza Párthoz való csatlakozása előtt a Stonepeak-nél dolgozott (Forrás: Képernyőkép)

A blog szerint már megköttethetett a csatlakozási megállapodás a Tisza Párttal, amikor Kapitány István bejelentette: a Stonepeak lezárta a Castrol nevű kenőanyaggyártó óriásvállalat többségi tulajdonrészének akvizícióját, amelynek felvásárlását saját bevallása szerint ő maga javasolta a Stonepeaknek, és amely üzletben a „kezdeti fázisoktól az átvilágításon át egészen az aláírásig” részt vett.

Kapitány István hatalmasat kaszált, mielőtt beszállt a politikába

A Stonepeak a 10,1 milliárd dolláros (mintegy 3500 milliárd forint) üzlet nyomán 65 százalékos többségi tulajdoni hányadot szerzett a Castrolban. Az Ellenpont szerint már önmagában érdekes, hogy Kapitány magára tanácsadóként hivatkozik az ügyletben, amely köztudomásúan díjazással jár: ekkora ügyleteknél jellemzően a vételár 0,5-2 százaléka a jutalék. Kapitány tehát – bármennyire is irreálisan magas összegnek tűnik ez – a piaci átlagot figyelembe véve akár 17,5-70 milliárd forintot is kereshetett ezen az egy ügyleten, mielőtt beugrott a politikába.

A blog szerint az időpont is érdekes: Kapitány állítja, az aláírásig követte a folyamatot, arra pedig tavaly év végén került sor, az erről szóló közlemény ugyanis 2025 december 24-én kelt. 

Vagyis Kapitány milliárdokat keresett egy nagy tőkealapon, miközben már a Tisza Párt gazdasági minisztereként számoltak vele. 

Az Ellenpont szerint mindez azért bír különös jelentőséggel, mert a Stonepeak nem csupán egy hétköznapi üzleti szereplő: elsősorban közszolgáltatások felvásárlásában és az LNG-szektorban érdekelt. Ráadásul Kapitány azt is hozzátette saját bejegyzésében: „Alig várom, hogy továbbra is támogassam a Stonepeaket ezen az úton, hogy a jövőben még erősebb helyet érjünk el globálisan ezzel a nagyszerű márkával!” – ez pedig két olyan terület, ahol a Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzelései éppen egybevágnak a Stonepeak gazdasági érdekeivel.

Kapcsolat a BlackRockkal

De mit is érdemes tudni erről a cégről? A Stonepeak nyolcvanmilliárd dollárt kezel jelenleg, igazgatója pedig Mike Dorrell, aki a világ 385. leggazdagabb embere 9,65 milliárd dolláros (körülbelül 3400 milliárd forintos) vagyonával. Dorrell ismert extravagáns életmódjáról, övé a floridai Miamiben található híres nyaralóövezet, Palm Beach egyik magánszigete, ahol saját rezidenciáját rendezte be.

A magánsziget értéke 150-200 millió dollár, hasonló ingatlan nem is található az egyébként igencsak extravagáns környéken. Az Ellenpont szerint ami igazán érdekes mindebben, az az, hogy miképpen szerezte a Stonepeak vezetője hatalmas vagyonát. Dorrell alapítótársa Trent Vichie, aki a BlackStone csoporttól érkezett, amely vállalat a mai napig a világ egyik legnagyobb alapkezelője, és létrehozója volt az ukrán háború első számú haszonélvezőjének, a BlackRocknak is.

Az összefonódás azért is érdekes, mert a Tisza Párt három meghatározó arca is rendelkezik a BlackRockhoz fűződő kapcsolatokkal:

  • Kármán András az Erste Banktól érkezett a Tiszába, amelynek kisebbségi tulajdonosa a BlackRock,
  • Orbán Anita a Vodafone Global vezető beosztású alkalmazottja volt, amely szintén BlackRock-érdekeltség,
  • és ott van maga Kapitány István, aki a BlackRock egyik legfontosabb érdekeltségének, a Shellnek volt a globális alelnöke. 

A Stonepeak – a BlackRockhoz hasonlóan – kemény, sokak szerint kíméletlen módszereiről ismert, ha a haszonszerzésről van szó. A Forbes 2025-ben például arról írt, hogy miközben a kötvénypiac bukdácsol, „a Stonepeak büszkélkedhet azzal, hogy befektetésein még soha nem veszített pénzt”. Ami egy gazdasági szaklapban akár dicséretnek is tűnhet, az a mögöttes folyamatokat vizsgálva már jóval árnyaltabb képet ad.

Kíméletlen üzleti modell

A vállalat egyik alapítója, Mike Dorrell Ausztráliából hozta magával azt az üzleti modellt, amelyből később milliárdos lett. A 90-es években Ausztrália komoly fizetési nehézségekkel küzdött, amelyeket a közvagyon privatizációjával próbált kezelni a kormány. Ennek következményei hamar megjelentek: az oktatás egy része magánkézbe került, az idősgondozás teljesen privatizálódott, a Sydney-i repülőtér eladását követően pedig jelentősen emelkedtek a díjak. Új-Dél-Walesben az áramszolgáltatás privatizációja után két évtized alatt 183 százalékkal nőttek az árak.

Dorrell ezt a modellt vitte tovább az Egyesült Államokba is. 

Egyik első nagy üzlete az Atlantic Aviation repülőtéri szolgáltató privatizációjához kötődött, amelyet nem sokkal később húszszoros áron adtak tovább.

Tehát a stratégia lényege az infrastruktúra-befektetés: közszolgáltatók, repterek és energetikai hálózatok felvásárlása. A Stonepeak befektetéseinek jelentős részét nyugdíjalapokon keresztül finanszírozza, vagyis fő tőkeforrása a nyugdíjpiac. Ez egyben azt is jelenti, hogy üzleti szempontból érdekelt az állami nyugdíjrendszerek privatizációjában, hiszen az új tőkét és további befektetési lehetőségeket jelent.

Mindezek fényében a vállalatnak különösen kedvező piaci környezetet teremthet a Tisza Párt gazdasági programja, amelynek végrehajtásában a cégcsoport tanácsadója, Kapitány István gazdasági miniszterként játszhatna szerepet

– mutatott rá az Ellenpont.

Borítókép: Kapitány István (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu