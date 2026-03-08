Kapitány István egy olyan céggel kaszált milliárdokat, amelynek érdeke hazánkat leválasztani az olcsó orosz energiáról

A világ egyik legnagyobb alapkezelőjével állt munkakapcsolatban Kapitány István, miközben a Tisza Párt színeiben miniszteri posztra készült – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A tényfeltáró blog emlékeztetett: Magyar Péter már tavaly októberben, az előválasztási színjátékot nem sokkal megelőzően tárgyalt Kapitánnyal, és arról is beszélt, hogy a Shell volt üzletági alelnökéhez hasonló emberekkel fognak dolgozni – vagyis utalt Kapitány István csatlakozására, bár konkrét bejelentést ekkor még nem tett. Erre csak januárban került sor, ekkor mutatta be gazdaságfejlesztési és energiaügyekért felelős miniszterjelöltként.

Az Ellenpont szerint nem véletlen az időzítés, ugyanis a köztes időben Kapitány István a világ egyik legnagyobb, közműszolgáltatások felvásárlásában és az LNG-szektorban érdekelt alapkezelőjének megbízásából tevékenykedett.

Kapitány ebben az időben éppen egy olyan cégnek dolgozott, amely vagyonát privatizált közműszolgáltatók felvásárlásából szerezte, legfrissebb projektje pedig az, hogy az Egyesült Államok legnagyobb LNG-exportőre akar lenni. Ez a tőkealap pedig nem más, mint a Stonepeak

A blog szerint már megköttethetett a csatlakozási megállapodás a Tisza Párttal, amikor Kapitány István bejelentette: a Stonepeak lezárta a Castrol nevű kenőanyaggyártó óriásvállalat többségi tulajdonrészének akvizícióját, amelynek felvásárlását saját bevallása szerint ő maga javasolta a Stonepeaknek, és amely üzletben a „kezdeti fázisoktól az átvilágításon át egészen az aláírásig” részt vett.

A Stonepeak a 10,1 milliárd dolláros (mintegy 3500 milliárd forint) üzlet nyomán 65 százalékos többségi tulajdoni hányadot szerzett a Castrolban. Az Ellenpont szerint már önmagában érdekes, hogy Kapitány magára tanácsadóként hivatkozik az ügyletben, amely köztudomásúan díjazással jár: ekkora ügyleteknél jellemzően a vételár 0,5-2 százaléka a jutalék. Kapitány tehát – bármennyire is irreálisan magas összegnek tűnik ez – a piaci átlagot figyelembe véve akár 17,5-70 milliárd forintot is kereshetett ezen az egy ügyleten, mielőtt beugrott a politikába.