Több orosz régiót ért álmában ukrán légicsapás

A régiós vezető, Vjacseszlav Gladkov jelentése szerint, Belgorod városát és a környező járást ukrán rakétacsapások érték, amelyek jelentős károkat okoztak az energiaellátó rendszerekben, és zavarokat idéztek elő az áram-, a víz- és a hőszolgáltatásban. Halálos áldozatokról nem érkezett információ – számolt be cikkében az Origo.

Több orosz régiót ért álmában az ukrán légicsapás Fotó: AFP