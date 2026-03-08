A régiós vezető, Vjacseszlav Gladkov jelentése szerint, Belgorod városát és a környező járást ukrán rakétacsapások érték, amelyek jelentős károkat okoztak az energiaellátó rendszerekben, és zavarokat idéztek elő az áram-, a víz- és a hőszolgáltatásban. Halálos áldozatokról nem érkezett információ – számolt be cikkében az Origo.
Több orosz régiót ért álmában ukrán légicsapás
Ukrajna rakétatámadást indított Belgorod és a környező járás ellen, amelynek következtében súlyosan megrongálódott a helyi energetikai infrastruktúra. Az orosz légvédelem közben az éjszaka folyamán több tucat ukrán drónt semmisített meg számos oroszországi régió és az Azovi-tenger térsége felett.
A kormányzó beszámolója szerint Belgorodot és a belgorodi járást az ukrán fegyveres erők nagyszabású rakétatámadása érte. Előzetes adatok alapján a támadásoknak nincsenek halálos áldozatai.
A támadások következtében az energetikai létesítmények súlyos sérüléseket szenvedtek, ami fennakadásokat okozott az áram-, víz- és hőellátásban. A károk teljes mértékét nappal mérik fel. A helyszínen valamennyi sürgősségi szolgálat dolgozik, miközben a következményekről szóló információk pontosítása még folyamatban van.
Ukrán drónok tucatjai zúdultak az égből
Az orosz légvédelem az éjszaka során 72, az ukrán fegyveres erőkhöz tartozó drónt semmisített meg Oroszország hét régiója, valamint az Azovi-tenger térsége felett
– közölte az orosz védelmi minisztérium.
A tárca adatai szerint 20 drónt az Asztraháni terület és a Krím fölött lőttek le, 14-et a Rosztovi területen, míg nyolcat a Belgorodi terület felett. Emellett négy eszközt a Krasznodari területen, hármat a Kurszki területen, kettőt a Volgográdi terület felett fogtak el, egy drónt pedig az Azovi-tenger felett semlegesítettek.
Borítókép: Tűzoltók szolgálatban (Fotó: AFP)
