A szerbek olimpiai bajnok pólósa hihetetlen dolgokat mondott Magyarországról

Szlobodan Nikics volt a magyar férfi-vízilabdabajnokság egyetlen külföldi edzője, de már nem ő vezeti a Bajnokok Ligája csoportkörében pont nélkül záró Vasast, sportigazgatóként viszont nyárig marad a klubnál. A szerbek olimpiai bajnok pólósa tíz éve él hazánkban, és nem is akar távozni: Nikics azt állítja, ma már Magyarország az otthona, nem pedig Szerbia.

2026. 03. 08. 11:54
A Vasas távozó edzője, Szlobodan Nikics, aki Szerbiával olimpiai és világbajnok vízilabdázó is volt
Távozott a Vasas vízilabdacsapatának edzője, Szlobodan Nikics. Az együttes pont nélkül zárta a Bajnokok Ligája csoportkörét, de a bajnokságban a felsőházban szerepelhet, míg az Eurokupában szombaton a BVSC ellen esett ki 28-24-es összesítéssel. Ezen a mérkőzésen már nem a szerbek olimpiai bajnok pólósa irányította a Vasast, hanem Kovács Róbert, míg Nikics nyárig sportigazgatóként marad a klubnál.

Szlobodan Nikics már nem a Vasas edzője, de a szerbek olimpiai bajnok pólósa Magyarországot tartja az otthonának
Szlobodan Nikics már nem a Vasas edzője, de a szerbek olimpiai bajnok pólósa Magyarországot tartja az otthonának. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nikics volt az OB I egyetlen külföldi edzője, és most a Mandinernek nyilatkozva arról is beszélt, hogy megváltoztak a dolgok a sportágban az ő idejéhez képest, pedig nem volt az olyan régen: tíz éve, 2016-ban volt olimpiai bajnok a szerb válogatottal.

– Játékosként mindig tanulni akartam, mindig ez hajtott, és ebből most kevesebbet látok. Mindenhol játékosuralom van, ezért az edzősködést is új alapokra kell helyezni – fogalmazott Nikics.

A szerbek olimpiai bajnok pólósa, Szlobodan Nikics Magyarországot tekinti az otthonának

Nikics még játékosként igazolt Magyarországra, 2018-ban Eurokupát és magyar bajnoki címet nyert a Fradi színeiben, és immáron tíz éve él hazánkban.

– Voltak ajánlataim az elmúlt években, de nagyon megszerettem az országot – árulta el Nikics. – Teljesen más itt a mentalitás Szerbiához képest, és az is fontos, hogy a magyar az egyik legjobb bajnokság. Itt tisztelik az eredményeket, amiket elért az ember, kiváló a kultúra sportban, és a magyarországi infrastruktúra is párját ritkítja.

Nikics tisztázta, hogy a Vasassal lejár a szerződése nyáron, egyelőre csak az biztos, hogy addig marad sportigazgatóként, de utána még nem tudja, mi lesz. Ettől függetlenül szeretne Magyarországon maradni.

Tisztelem a hazámat, de Magyarország az otthonom

– jelentette ki, majd hozzátette: – Nagyon szeretem az itteni rendet. A családom remekül érzi magát, a gyerekeim tökéletesen beszélnek magyarul, élvezem az itteni életet és sok barátom is van. Húszéves korom óta vándorlok a világban a sport miatt, de a leghosszabb időt itt, Magyarországon töltöttem eddig. A lányom már 18 éves, a fiam 14, az életük ide köti őket, a feleségem is itt dolgozik, otthon érezzük magunkat.

Nikics a 2016-os olimpiai arany mellett 2012-ben ezüstérmet, 2004-ben pedig bronzérmet szerzett az ötkarikás játékokon. Háromszor világbajnok is volt Szerbiával, legelőször 2005-ben a Kemény Dénes-féle magyar válogatott elleni döntőt 8-7-re megnyerve Montréalban (Szerbia és Montenegró színeiben).

 

