A szerb hős bírózott és nyafogó magyarokról beszélt, a sajtó megalázásról írt az Eb-döntő után

A házigazda és olimpiai bajnok szerb válogatott a finálé félidejében még csak 5-5-re állt a középdöntőben is legyőzött Magyarország ellen, végül remek védekezésének köszönhetően 10-7-re megnyerte a belgrádi férfivízilabda Eb-t. Ehhez nagyban hozzájárult a 23 éves kapus, Milan Glusacs is, aki 61 százalékos védési hatékonysággal zárta a döntőt, így az egyébként sportszerű közönség nem véletlenül kiabálta neki, hogy „MVP, MVP", ezzel neki követelve a legértékesebb játékosnak járó díjat. Nos, az végül csapattársa, Dusan Mandics lett – az FTC légiósa a döntőben négy góllal járult hozzá Szerbia sikeréhez –, Glusacs ugyanakkor Manhercz Krisztiánhoz és Nagy Ákoshoz hasonlóan bekerült a kontinenstorna álomcsapatába.

Magyarország mindössze hét gólnak örülhetett Szerbia ellen a férfivízilabda Eb döntőjében, Milan Glusacs (a háttérben) tizenegy védéssel zárt Fotó: Mirkó István

Milan Glusacs nyilatkozata a vízilabda Eb döntője után

– Csodálatos érzés, nem is tudom, mit mondjak, elöntöttek az érzelmek. Ez egy igazi győztes csapat, aki mindenki ellen nyert, még a bírók ellen is – utalt a szerbek kapusa Mandics korábbi büntetésére is, egyben elfeledkezve a Montenegró elleni vereségről és Nikola Jaksics eltiltásának annulálásáról. Glusacs ezután a magyar válogatottnak is odaszúrt:

Mi nem vagyunk olyanok, mint a magyarok, nem nyafogunk, és támogatóan összetartunk egymásért.

Csak azok tudják, min mentünk keresztül, akik velünk együtt átélték a történteket – mondta Milan Glusacs, indoklás nélkül.

Betegséggel küzdött Szerbia a Magyarország elleni döntő előtt

A kapus utóbbi mondatának hátterére Uros Sztevanovics szövetségi kapitány segített rávilágítani, aki a finálé után arról beszélt, hogy az Olaszország elleni elődöntő reggele óta a szerb válogatott fele betegséggel küzdött: Mandics és a döntőről hiányzó Milos Csuk lázas volt, Jaksics hányással küzdött, de Glusacs sem tudott edzeni a hét közepe óta.

A háttérben zajlott nehézségeket Mandics és Jaksics is elismerték az eredményhirdetést követő nyilatkozatukban, ők ugyanakkor Glusacstól eltérően a magyar válogatottról elismerően beszéltek, egyben méltatták a kiváló hangulatot teremtő szerb szurkolókat is. A helyi sajtó egy része már ismét nem volt ilyen sportszerű, a Nova például a 10-7-es győzelem után azt írta, hogy „Szerbia Magyarországot megalázva lett az Eb aranyérmese", de a Sportal is azt a szót használta, hogy a szerbek „elsüllyesztették" a magyarokat.