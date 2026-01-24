A szerbek mindent bevetnek a magyarok elleni döntő előtt, a piros lapot is elsimították

A vlv.hu szakportál tudatta: a Szerb Vízilabda Szövetség nemrégiben közzétett tájékoztatása szerint a European Aquatics döntése értelmében Nikola Jaksics, a szerb válogatott csapatkapitánya az elődöntőben kapott piros lapos, végleges kiállítása ellenére szerepelhet a Magyarország elleni vasárnapi Eb-döntőben.

Nikola Jaksics piros lapja tény, az eltiltását mérlegelték a döntéshozók Forrás: European Aquatics

Nikola Jaksics ütött

Mint beszámoltunk róla, a szerbek által simán, 17-13-ra megnyert olaszok elleni elődöntő második negyedében cserével végleg kiállították a hazaiak csapatkapitányát. Nikola Jaksics ütésért kapott piros lapot. Kérdés, mi került a jegyzőkönyvbe, mit írtak be a játékvezetők, mert az alapján döntött a fegyelmi bizottság. Általában brutalitás után el szokták tiltani a játékosokat. Azt sem tudni, milyen indokkal fellebbeztek a szerbek, holott a tettért automatikus eltiltás járna…

Beszédes volt, hogy Jaksics is lemondóan vette tudomásul, hogy akkor még azt hitte, lemarad a magyarok elleni fináléról. A szerbek szövetségi kapitánya az európai szövetség közvetítésében dühösen azt mondta, hogy „Szerbia jó házigazda. Elvárom, hogy a döntőben is kiállítsák az egyik játékosunkat!”.

A cinizmusa még visszaüthet, főképp, ha tényleg megint ütnek-vágnak a szerbek. Korábban Dusan Mandics kapott kétmeccses eltiltást, miután megütött egy spanyolt. Az FTC balkezes világklasszisa csere nélküli, 4 perces emberhátrányt és az ellenfélnek büntetődobást jelentő szankcióban részesült. Éppen Magyarország ellen tért vissza. Nikola Jaksics nem tért vissza a Manherczék elleni döntőre, hiszen el sem tiltották – piros lapja ellenére!