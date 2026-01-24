Kiborultak Szerbiában a magyarok elleni döntő előtt, Mandics üzent is a mieinknek

Szerbia 2006 és 2016 után harmadszor is megnyerheti a hazai rendezésű férfivízilabda Eb-t, ettől már csak a Magyarország elleni döntő választja el az olimpiai címvédőt. Noha a szerbek a csoportkörben Hollandia, majd a középdöntőben egy, már tét nélküli mérkőzésen Montenegró ellen is botlottak, a fontos Európa-bajnoki találkozóikra összeszedték magukat – így volt ez az Olaszország elleni pénteki elődöntőben is. Uros Sztevanovics együttese egyszer sem volt hátrányban a legutóbbi kontinenstorna bronzérmese ellen, még úgy sem, hogy a második negyed végén az FTC egykori játékosa, Nikola Jaksics egy szerbek által ütés miatt a kiállítás sorsára jutott, a piros lapja miatt pedig a csapatkapitány alighanem kihagyja a magyar válogatott elleni finálét.

A szerb válogatott fellebbez azért, hogy Nikola Jaksics a férfivízilabda Eb döntőjében is játszhasson Magyarország ellen Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország lesz a szerb válogatott döntős ellenfele

A játékvezetők 8-6-os állásnál született döntésével a belgrádi közönség és a szerb csapat tagjai sem voltak elégedettek, utóbbiak a győzelmet követően is leginkább a piros lapról beszéltek a döntőbe jutás helyett.

A belépőjegyekről lemaradt szurkolóktól elnézést kérő Uros Sztevanovics szövetségi kapitány megjegyezte, hogy a szerbek fellebbeznek Jaksics piros lapja miatt, hátha mégis játszhat a döntőben.

A játékosok közül többen még részletesebben is nyilatkoztak az esetről.

– Nagyon örülök és büszke vagyok a csapatra minden igazságtalanság ellenére, amit velünk szemben elkövettek. Újra kizárták az egyik játékosunkat, de már hozzászoktunk az igazságtalansághoz, minden alkalommal megküzdünk vele. A magyarok lesznek az ellenfeleink, tudjuk, hogyan kell velük szemben játszani, biztosan vad mérkőzés lesz – mondta a Ferencváros klasszisa, Dusan Mandics, aki négy gólt szerzett az olaszok ellen, de megdicsérte a 14 védésig jutó kapus, Milan Glusacs teljesítményét is.

Szerbia dühből is nyert a férfivízilabda Eb elődöntőjében

– Inkább nem is nyilatkoznék a tornán nyújtott bírói teljesítményről, de

ez a szituáció még jobban összehozott minket, és onnantól mindannyian több mint száz százalékot beleadtunk, hogy jóvátegyük a hibát.

Úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is – értékelt Nikola Lukics.