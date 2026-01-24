vízilabda EbNikola JaksicsDusan Mandicsvízilabda Eb-elődöntőszerb vízilabda-válogatott

Kiborultak Szerbiában a magyarok elleni döntő előtt, Mandics üzent is a mieinknek

Szerbia és Magyarország a döntőben másodjára is összecsaphat egymással a férfivízilabda Európa-bajnokságon. A belgrádi torna elődöntője után a szerbek nem tudnak maradéktalanul örülni Nikola Jaksics kiállítása miatt, amely többek elmondása alapján pluszmotivációt jelentett az olaszok elleni mérkőzésen. A vízilabda Eb vasárnapi fináléjáról még kevesebb szó esett a nyilatkozatokban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 6:52
Nikola Jaksics kiállítása sem zökkentette ki a szerbeket Fotó: AFP/Andreas Solaro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerbia 2006 és 2016 után harmadszor is megnyerheti a hazai rendezésű férfivízilabda Eb-t, ettől már csak a Magyarország elleni döntő választja el az olimpiai címvédőt. Noha a szerbek a csoportkörben Hollandia, majd a középdöntőben egy, már tét nélküli mérkőzésen Montenegró ellen is botlottak, a fontos Európa-bajnoki találkozóikra összeszedték magukat – így volt ez az Olaszország elleni pénteki elődöntőben is. Uros Sztevanovics együttese egyszer sem volt hátrányban a legutóbbi kontinenstorna bronzérmese ellen, még úgy sem, hogy a második negyed végén az FTC egykori játékosa, Nikola Jaksics egy szerbek által ütés miatt a kiállítás sorsára jutott, a piros lapja miatt pedig a csapatkapitány alighanem kihagyja a magyar válogatott elleni finálét.

A szerb válogatott fellebbez azért, hogy Nikola Jaksics a férfivízilabda Eb döntőjében is játszhasson Magyarország ellen
A szerb válogatott fellebbez azért, hogy Nikola Jaksics a férfivízilabda Eb döntőjében is játszhasson Magyarország ellen Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország lesz a szerb válogatott döntős ellenfele

A játékvezetők 8-6-os állásnál született döntésével a belgrádi közönség és a szerb csapat tagjai sem voltak elégedettek, utóbbiak a győzelmet követően is leginkább a piros lapról beszéltek a döntőbe jutás helyett. 

A belépőjegyekről lemaradt szurkolóktól elnézést kérő Uros Sztevanovics szövetségi kapitány megjegyezte, hogy a szerbek fellebbeznek Jaksics piros lapja miatt, hátha mégis játszhat a döntőben. 

A játékosok közül többen még részletesebben is nyilatkoztak az esetről.

– Nagyon örülök és büszke vagyok a csapatra minden igazságtalanság ellenére, amit velünk szemben elkövettek. Újra kizárták az egyik játékosunkat, de már hozzászoktunk az igazságtalansághoz, minden alkalommal megküzdünk vele. A magyarok lesznek az ellenfeleink, tudjuk, hogyan kell velük szemben játszani, biztosan vad mérkőzés lesz – mondta a Ferencváros klasszisa, Dusan Mandics, aki négy gólt szerzett az olaszok ellen, de megdicsérte a 14 védésig jutó kapus, Milan Glusacs teljesítményét is.

Szerbia dühből is nyert a férfivízilabda Eb elődöntőjében

– Inkább nem is nyilatkoznék a tornán nyújtott bírói teljesítményről, de 

ez a szituáció még jobban összehozott minket, és onnantól mindannyian több mint száz százalékot beleadtunk, hogy jóvátegyük a hibát.

Úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is – értékelt Nikola Lukics.

– Nem megzavart, hanem inkább feldühített minket, de nem először zárták ki az egyik legjobb játékosunkat. Még jó, hogy a csapat erejét nem csak egy-két játékos adja ki, és a végéig erősek maradtunk – mondta Sztrahinja Rasovics, aki szerint a fáradtság ellenére ilyen jó hangulatot teremtő közönség előtt nagyon meg szeretnék nyerni az Európa-bajnoki aranyérmet.

A középdöntős csoportban Szerbia elsősorban a harmadik negyedben nyújtott teljesítménye miatt 15-14-re legyőzte Magyarországot, a Varga Zsolt-legénység vasárnap 20.30-tól vághat vissza a riválisnak. A szintén vasárnapi bronzmérkőzésen Görögország lesz az olaszok ellenfele, akik a szerbek elleni elődöntő után elismerően beszéltek a házigazdáról, de a maguk játékával szemben sem voltak teljesen elégedetlenek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu