Varga Zsoltvízilabda-Ebszövetségi kapitány

Varga Zsolt elárulta a görögök elleni győzelem titkát – ezt nem tudták a görögök?

Szövetségi kapitányunk értékelte a magyar férfi-vízilabdaválogatott a belgrádi Európa-bajnokság elődöntőjében aratott sikerét. Varga Zsolt csapata 15-12-re győzte le Görögországot, s jutott be a fináléba. A szakember szerint bejött a terv, sikerült kifárasztani az ellenfelet, s elérni, hogy legjobbjuknak, Sztilianosz Argiropulosznak hamar két személyi hibája legyen. Varga Zsolt szerint fontos, hogy normálisak maradjanak az elvárások megfiatalított együttesével szemben.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 23. 20:02
Varga Zsolt Belgrád, 2026. január 23. Varga Zsolt szövetségi kapitánya a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Zsolt fanatizmusa és higgadtsága is hatott a pólósokra Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Varga Zsolt csapata lépésről lépésre őrölte fel ellenfelét, s győzte le három góllal a fizikálisan rendkívül erős Görögországot. Az eddig hibátlan, az olaszokat és a horvátokat is megverő dél-európaiak hiába kezdtek jól, s vezettek többször két góllal, összességében 8-8 után nem tudták megszorongatni a magyar férfi-vízilabdaválogatottat, amely 2022-es ezüstérme után ismét Európa-bajnoki döntőt játszhat.

Varga Zsolt
Varga Zsolt remek érzékkel kért időket és videózást is a görögök ellen (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Az MTI kiemelte: a találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

– Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön – nyilatkozta a Távirati Iroda Belgrádba kiküldött munkatársának Varga Zsolt. A szakember megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek. 

Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezen kívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától. Elöl sikerült elérnünk, hogy Argiropulusz korán megkapta a két hibáját, ez is egy óriási meló volt.

Varga Zsolt intelme

A magyar férfi-vízilabdaválogatott Varga Zsolt 2022-es kinevezése óta harmadszor jutott be a legjobb négy közé Európa-bajnokságon, nyert világbajnoki arany- és – tavaly – ezüstérmet is.

– Nagyon fiatal, még mindig épülő a csapatunk. Ezekben a fiúkban benne van az, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, amit már tavaly nyáron a világbajnokságon is bizonyítottak. Fontos, hogy az elvárások maradjanak normálisak velük szemben. Kezeljük helyén azt, hogy a jelenlegi vízilabdában hat-hét csapat bármikor nyerhet – fűzte hozzá az MTI kérdésére szövetségi kapitány.

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat (20.30, Belgrád) összecsapásának győztesével találkozik Magyarország.

 

