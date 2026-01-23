Varga Zsolt elárulta a görögök elleni győzelem titkát – ezt nem tudták a görögök?

Varga Zsolt csapata lépésről lépésre őrölte fel ellenfelét, s győzte le három góllal a fizikálisan rendkívül erős Görögországot. Az eddig hibátlan, az olaszokat és a horvátokat is megverő dél-európaiak hiába kezdtek jól, s vezettek többször két góllal, összességében 8-8 után nem tudták megszorongatni a magyar férfi-vízilabdaválogatottat, amely 2022-es ezüstérme után ismét Európa-bajnoki döntőt játszhat.

Varga Zsolt remek érzékkel kért időket és videózást is a görögök ellen (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Az MTI kiemelte: a találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

– Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön – nyilatkozta a Távirati Iroda Belgrádba kiküldött munkatársának Varga Zsolt. A szakember megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek.