A magyarok legyőzték a labdarúgás világbajnokát, az egész világ minket ünnepelt

Az 1954-es svájci labdarúgó-világbajnokságról rengeteg mindent megírtak már. Magyar szempontból természetesen az NSZK ellen 3:2-re elveszített vb-döntő volt mindig is a középpontban. Ez a vereség máig is gyógyíthatatlan sebként található meg a sportág testén, s valószínűleg soha el nem múló fájdalmat okoz majd a labdarúgás szerelmeseinek. Pedig ezen a világbajnokságon esett meg először az, hogy a magyar csapat legyőzött egy vb-aranyérmest. Az 1950-ben győztes Uruguayt hosszabbítás után 4:2-re.

1954: Grosics Gyula nagy munkában az Uruguay elleni vb-mérkőzésen. Fotó: STAFF/AFP

Az 1954-es világbajnokság előre hozott döntője

A meccset 1954. június 30-án 19 órakor rendezték meg Lausanne-ban. A magyarok addigra már túl voltak a brazil csapat 4:2-es legyőzésén a negyeddöntőben.

Szintén túl voltunk már Puskás Ferenc lerúgásán, amely az NSZK elleni, 8:3-ra végződött csoportmérkőzésen történt.

Az uruguayi csapat makulátlan, három győzelmet hozó csoportkört teljesített, majd a negyeddöntőben kiütötte az angolokat. Mindez azért volt érdekes, mert így nem jött létre az 1954-es vb-n az „évszázad mérkőzésének” megismétlése, azaz a magyar–angol összecsapás.

A mérkőzés napján a Népsport nem jelent meg. A Magyar Rádió kiküldött munkatársa, Szepesi György viszont hosszú jelentést írt a Népszavának. (Szepesi a rádiós feladatai mellett a Népszavát is tudósította Svájcból.) A neves riporter szerint a magyar csapatot ekkorra már az egész világ felfedezte. A mérkőzést megelőző edzésen szinte moccanni sem lehetett, akkora volt a világsajtó érdeklődése. Ami ennél sokkal fontosabb volt, az Puskás Ferenc állapota. A lerúgott magyar csapatkapitány ezen az edzésen már „próbálgatta” a lábát, de végül nem volt olyan állapotban, hogy Sebes Gusztáv benevezze őt az elődöntőre.

Abban mindenki egyetértett, hogy a vb addigi legnehezebb meccse vár a magyarokra.

Uruguayt még a braziloknál is keményebb ellenfélnek tartotta a szakvezetés. Sebes Gusztáv egyenesen előre hozott világbajnoki döntőnek nevezte a két együttes összecsapását. Volt is ebben valami, hiszen az általunk a csoportküzdelmek során 8:3-ra legyőzött nyugatnémetekkel nem sokan foglalkoztak.

A meccs: V. labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Magyarország–Uruguay 4:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Lausanne, 45 000 néző. Vezette: Griffiths (walesi).

Magyarország: Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – Budai II., Kocsis, Palotás, Hidegkúti, Czibor.

Uruguay: Maspoli – Andrade, Santamaria, Cruz – Carballo, Martinez – Souto, Ambrodis, Schiaffino, Hohberg, Borges.

Gólszerzők: Czibor (13.), Hidegkuti (46.), Kocsis (111., 116.), illetve Hohberg (75., 86.)

Ez a mérkőzés valóban világbajnoki döntőnek beillő összecsapás volt. A 75. percig semmi jel nem mutatott arra, hogy izgalmas lehet a dolog, hiszen negyedórával a lefújás előtt a magyarok 2:0-ra vezettek. Talán ez az előny tette kissé kényelmessé Sebes Gusztáv csapatát, de tény, hogy Hohberg az utolsó negyedórában kétszer vette be Grosics kapuját, kikényszerítve ezzel a hosszabbítást. A brazilok elleni negyeddöntő után a magyar csapat újra olyan meccset játszott, amelyen nem tudta 90 perc alatt döntésre vinni a dolgot.