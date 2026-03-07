Kerkez MilosLiverpoolAndy RobertsonWolverhampton Wanderers FCFA-kupa

A Liverpool legjobbja volt Kerkez posztriválisa, aki mégis a magyar játékost éltette

Andy Robertson, a Liverpool labdarúgócsapatának balhátvédje több mint négy év után jegyzett gólt és gólpasszt, a skót mindezt a Wolverhampton ellen 3-1-re megnyert FA-kupa-nyolcaddöntőn hajtotta végre pénteken. A 31 éves balbekk a Liverpool-szurkolóknál a mérkőzés legjobbja volt, Robertson ezután nyilatkozatot adott az angol sajtónak, amelyben posztriválisát, az ezúttal kispadon ülő Kerkez Milost méltatta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 7:18
Kerkez Milos ezúttal a kispadról figyelte csapata, a Liverpool továbbjutását az FA-kupában
Kerkez Milos ezúttal a kispadról figyelte csapata, a Liverpool továbbjutását az FA-kupában Fotó: NurPhoto/MI NEWS
Péntek este a Liverpool bejutott az FA-kupa negyeddöntőjébe, miután idegenben 3-1-re legyőzte a Wolverhampont . Arne Slot együttese így visszavágott a Premier League sereghajtójának, amely kedden nagy meglepetésre legyőzte a Poolt 2-1-re a bajnokságban. A holland ahhoz a mérkőzéshez képest négy helyen változtatott a kezdőcsapatban. Slot húzásai bejöttek, különösen Andy Robertsoné: a skót balhátvéd Kerkez Milos helyett kezdett, és a második félidőben ő szerezte a Liverpool első gólját. Robertson még egy gólpasszt is kiosztott – 2021 decembere után történt meg ismét, hogy a skót gólt és gólpasszt is jegyzett egy mérkőzésen –, s végül a szurkolóknál a találkozó legjobbjának járó címet is bezsebelte.

Andy Robertson kezdett Kerkez Milos helyett a Liverpool meccsén, majd gólt és gólpasszt jegyzett, és a mérkőzés legjobbja is lett a szurkolóknál
Andy Robertson kezdett Kerkez Milos helyett a Liverpool mérkőzésén, majd gólt és gólpasszt jegyzett, és a találkozó legjobbja is lett a szurkolóknál. Forrás: X/Liverpool FC

Andy Robertson a Kerkez Milossal folytatott versengésről is beszélt

A lefújás után Robertson a pálya szélén adott interjút, akinek a mostani már a kilencedik idénye a klubnál – a Liverpool 2017-ben mindössze kilenc millióért igazolta le a Hull Citytől –, abból a szempontból viszont más ez az évad neki, mert Kerkez Milos miatt mindössze a második számú a posztján. Robertson rutinjával azonban sokat segít a társaknak, mint csapatkapitány-helyettes, a magyar védőt is többször védelmébe vette egyes hibái után, és sokatmondó, hogy Wolves elleni siker után is Kerkezt méltatta.

 – Nem vagyok biztos benne, hogy még bármit bizonyítanom kéne a Liverpool mezében. A szurkolók tudják, hogy minden alkalommal, amikor pályára lépek, mindent beleadok, és remélem, hogy ezt el is hiszik. Már kilenc éve ezt teszem. Amikor kimész a pályára, egyszerűen csak élvezni akarod a focit, én ma is ezt tettem. Ez a helyzet most, 

Milos fantasztikus balhátvéd, tavaly hihetetlen szezont zárt a Bournemouth-ban, egy kis időbe telt, mire beilleszkedett nálunk, ez viszont mindenkivel így van.

– kezdte Robertson, majd a 31 éves játékos nevetve folytatta. – A klubnak előre kell lépnie, jó páran már a 30-as éveinket tapossuk, és sajnos nem leszünk már fiatalabbak! Jönnek helyettünk az újak, a fiatalok, de ez természetes, a klubnak ambiciózusnak kell lennie. Egész karrierem során versenyben voltam a posztomon, és ez a mostani idényben sem más. Persze nem játszottam annyi mérkőzést, amennyit szerettem volna, de ez a futball része.

Andy Robertson gólöröme a remek lövése után
Andy Robertson gólöröme a remek lövése után. Fotó: AFP/Darren Staples

Robertson egyébként a gólja és gólpassza mellett is kiemelkedett a Liverpoolból, hét labdaszerzése mellett 103 passzkísérletéből 95 is pontos volt, a FotMob szerint négy helyzetet is kialakított. 

Az pedig tényleg a slusszpoén volt, hogy gólt lőtt. A skót idáig 369 meccsen lépett pályára a Vörösöknél, a mostani volt a 13. gólja.

 – Ennél jobban nem is találhattam el, nem? Elég ritka, hogy gólt lövök, általában a lövéseim nem találják el a kaput, de most sikerült a hálóba vágnom a labdát! – mondta a góljáról Robertson, akinek a szerződése 2026 nyarán lejár a Liverpoollal.

Liverpool: jön a Bajnokok Ligája

Az angol együttes legközelebb kedden lép pályára (18.45), akkor a török Galatasaray vendége lesz a BL nyolcaddöntőjének első meccsén. Kerkez Milos pénteken végig a kispadon ült, így minden adott hozzá, hogy Isztambulban kezdjen, ahol akár három magyar is pályára is kezdhet, ha Szoboszlai Dominik és nemrégiben kisebb sérülést összeszedő Sallai Roland is a pályán lesz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

