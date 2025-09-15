Posztriválisa beszélt Kerkezről, érdemes odafigyelni a szavaira

A liverpooli klublegenda, Jamie Carragher és a helyi lapok is kíméletlenek voltak Kerkez Milossal, aki a Burnley otthonában 1-0-s győzelemmel végződött Premier League-mérkőzés során látványos műesésért kapott sárga lapot. Ezek után a Vörösöket irányító Arne Slot úgy látta jónak, ha még az első félidőben lecseréli a balhátvédet, aki helyére Andy Robertson állt be.

Andy Robertson több játékpercre vágyik, de nem kárörvendő Kerkez Milos lecserélése miatt

Fotó: PA Wire/Richard Sellers

A holland menedzser nem akarta megkockáztatni, hogy Kerkez egy vélt vagy valós szabálytalanság miatt megkapja a második sárga lapját, mert Slot szerint a Liverpool csak emberhátrányban bukhatta volna el a találkozót, és a tréner ezt természetesen szerette volna elkerülni. Ő nem is kritizálta a 21 éves futballistát, és megérti, hogy rosszul érintette őt a korai csere.

Robertson versenyre késztetné Kerkezt

A Kerkez nyári leigazolása óta kevesebb bevetésre kerülő Robertsonnak jól jöttek a játékpercek, de természetesen nem köszörülte a nyelvét a csapattársán. Sőt!

– A Bournemouth játékosaként fantasztikusan teljesített az előző idényben, és most megérkezett hozzánk. Ő még nagyon fiatal, és ezt szerintem sokan elfelejtik, pedig az összes érkezőnk fiatal, sok lehetőség rejlik bennük, ők a klub jövője, ezért megpróbáljuk őket mindenben segíteni – mondta szimpatikusan a csapatkapitány-helyettes, aki persze megdolgoztatná Kerkezt a helyéért.

Ő lesz a balhátvéd a jövőben a Liverpool kezdőcsapatában, és most rajtam áll, hogy most nyomást helyezzek rá, ösztönözzem őt, így segítve a fejlődését. Fantasztikus jövő áll előtte, ám tovább kell dolgoznia, és nem hagyni, hogy a vasárnapi történések hatással legyenek rá. De nem is lesznek, mert magabiztos srácról van szó. Amennyire tudok, segíteni fogom őt, viszont én is szeretnék játszani, a kezdőcsapatba kerülni, szóval nekem is dolgoznom kell, hogy úgy teljesítsek, mint amire tudom, hogy képes vagyok

– magyarázta a skót válogatott csapatkapitánya.

Robertson: Liverpoolban több szem szegeződik rád

Robertson hozzátette, megérti, hogy Kerkeznek időre van szüksége, hogy megtalálja a helyét új csapatában. Ő is hasonlót élt át nyolc éve, amikor a Hull Citytől a Liverpoolhoz igazolt, decemberig szinte pályára sem lépett. Azután viszont kirobbanthatatlan volt a csapatból.