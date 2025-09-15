Kerkez MilosLiverpoolBurnleyAndy RobertsonPremier League

Posztriválisa beszélt Kerkezről, érdemes odafigyelni a szavaira

Sok kritika érte Kerkez Milost a Liverpool vasárnapi bajnoki mérkőzése után, amelyet a Burnley vendégeként 1-0-ra megnyert a címvédő. Műesésért sárga lapot kapott, és már az első félidőben lecserélte Arne Slot a magyar válogatott játékost. A Kerkez helyére beállt Andy Robertson is elmondta a véleményét posztriválisa helyzetéről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 16:05
Andy Robertson évekig kirobbanthatatlan volt a Liverpool kezdőcsapatából Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Simon Bellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A liverpooli klublegenda, Jamie Carragher és a helyi lapok is kíméletlenek voltak Kerkez Milossal, aki a Burnley otthonában 1-0-s győzelemmel végződött Premier League-mérkőzés során látványos műesésért kapott sárga lapot. Ezek után a Vörösöket irányító Arne Slot úgy látta jónak, ha még az első félidőben lecseréli a balhátvédet, aki helyére Andy Robertson állt be.

Andy Robertson több játékpercre vágyik, de nem kárörvendő Kerkez Milos lecserélése miatt
Andy Robertson több játékpercre vágyik, de nem kárörvendő Kerkez Milos lecserélése miatt
Fotó: PA Wire/Richard Sellers

A holland menedzser nem akarta megkockáztatni, hogy Kerkez egy vélt vagy valós szabálytalanság miatt megkapja a második sárga lapját, mert Slot szerint a Liverpool csak emberhátrányban bukhatta volna el a találkozót, és a tréner ezt természetesen szerette volna elkerülni. Ő nem is kritizálta a 21 éves futballistát, és megérti, hogy rosszul érintette őt a korai csere.

Robertson versenyre késztetné Kerkezt

A Kerkez nyári leigazolása óta kevesebb bevetésre kerülő Robertsonnak jól jöttek a játékpercek, de természetesen nem köszörülte a nyelvét a csapattársán. Sőt!

– A Bournemouth játékosaként fantasztikusan teljesített az előző idényben, és most megérkezett hozzánk. Ő még nagyon fiatal, és ezt szerintem sokan elfelejtik, pedig az összes érkezőnk fiatal, sok lehetőség rejlik bennük, ők a klub jövője, ezért megpróbáljuk őket mindenben segíteni – mondta szimpatikusan a csapatkapitány-helyettes, aki persze megdolgoztatná Kerkezt a helyéért.

Ő lesz a balhátvéd a jövőben a Liverpool kezdőcsapatában, és most rajtam áll, hogy most nyomást helyezzek rá, ösztönözzem őt, így segítve a fejlődését. Fantasztikus jövő áll előtte, ám tovább kell dolgoznia, és nem hagyni, hogy a vasárnapi történések hatással legyenek rá. De nem is lesznek, mert magabiztos srácról van szó. Amennyire tudok, segíteni fogom őt, viszont én is szeretnék játszani, a kezdőcsapatba kerülni, szóval nekem is dolgoznom kell, hogy úgy teljesítsek, mint amire tudom, hogy képes vagyok 

– magyarázta a skót válogatott csapatkapitánya.

Robertson: Liverpoolban több szem szegeződik rád

Robertson hozzátette, megérti, hogy Kerkeznek időre van szüksége, hogy megtalálja a helyét új csapatában. Ő is hasonlót élt át nyolc éve, amikor a Hull Citytől a Liverpoolhoz igazolt, decemberig szinte pályára sem lépett. Azután viszont kirobbanthatatlan volt a csapatból.

– Ez egy óriási ugrás. Én a Hulltól jöttem, ő is hasonló helyzetben van a Bournemouth-szal. Sokkal többen figyelnek téged a Liverpool mezében, mint a másik két klub játékosaként. Jól halad a beilleszkedése, de rengeteg új információt kell befogadni, sokféle játékrendszert megismernie. Csak tovább kell haladnia az úton, és közben megőriznie a magabiztosságát. Mint mondtam, mi mindenben a segítségére leszünk, és nincs kétségem afelől, hogy fantasztikus balhátvédje lesz ő a Liverpoolnak – és ez a legfontosabb – szögezte le Robertson.

 

Kerkez remekelt a Bournemouth játékosaként:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.