Alcaraz és Sinner párharca új szintre lépett, a női teniszezők óriási fölényben

A 2025-ös év teniszben a férfiak mezőnyében Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharcát hozta, a nők között négy játékos (Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek, Arina Szabalenka) osztozott a négy Grand Slam-tornán. Magyar szempontból is jó teniszévet zárunk: egyesben öt játékosunk is a top 100-ban végzett a világranglistán, párosban Babos Tímea az évzáró WTA-vb-re is eljutott.

Koczó Dávid
2025. 12. 30. 5:17
Arina Szabalenka és Carlos Alcaraz zárta világelsőként az évet teniszben, a US Open után is nagyon boldogok voltak Grand Slam-trófeájukkal Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
Már 2024-ben is Carlos Alcaraz és Jannik Sinner osztoztak meg igazságosan a négy Grand Slam-tornán, 2025-re azonban tovább nőtt a szakadék köztük és az üldözők között. Alcaraz kiegyensúlyozottságban lépett előre, míg Sinner három hónapos kihagyása ellenére is az utolsó pillanatig üldözte spanyol riválisát, hogy megakadályozza Alcaraz év végi világelsőségét. A nők között változatosabb volt a 2025-ös év, Arina Szabalenka egy megnyert és két elveszített GS-fináléval ismét a rangsor élén zárt. Babos Tímea párosban négy WTA-tornát nyert és világbajnoki döntőt játszott, egyesben Fucsovics Márton megszerezte harmadik ATP-trófeáját.

Az évzáró ATP-vb sem lógott ki a sorból: Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívta a döntőt, ekkor épp az olasz teniszező győzött
Az évzáró ATP-vb sem lógott ki a sorból: Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívta a döntőt, ekkor épp az olasz teniszező győzött (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

Alcaraz és Sinner a mezőny felett

Az Australian Open Jannik Sinner, a Roland Garros Carlos Alcaraz címvédését hozta 2025-ben, aztán megkeverték kicsit a kártyákat. Wimbledonban Sinner győzte le a címvédő Alcarazt a döntőben, a US Openen fordított volt a szereposztás.

A két klasszis párharca új szintre lépett: idén először vívtak egymás ellen Grand Slam-finálét, s a párizsi döntő, amelyet Alcaraz meccslabdákról fordított meg, örökké emlékezetes marad. Az azóta lejátszott két további Grand Slam-verseny is az ő fináléjukat hozta, akárcsak az évzáró ATP-világbajnokság. Ott Sinner nyert, világelsőként viszont Alcaraz zárta az évet, aki nyolc trófeát nyert Sinner hat tornagyőzelmével szemben.

Egész évben nem fordult elő, hogy olyan tornán, amelyen mindketten elindultak, ne a duóból került volna ki a végső győztes. Az év végi világranglista is hűen árulkodik Alcaraz és Sinner fölényéről, az utánuk következő öt teniszező összpontszáma alacsonyabb, mint a spanyol, olasz duóé.

ATP-világranglista

  1. Carlos Alcaraz (spanyol) 12 050 pont
  2. Jannik Sinner (olasz) 11 500
  3. Alexander Zverev (német) 5160
  4. Novak Djokovics (szerb) 4830
  5. Félix Auger-Aliassime (kanadai) 4245
  6. Taylor Fritz (amerikai) 4135
  7. Alex de Minaur (ausztrál) 4135
  8. Lorenzo Musetti (olasz) 4040
  9. Ben Shelton (amerikai) 3970
  10. Jack Draper (brit) 2990

(...)
51. Marozsán Fábián 1025
55. Fucsovics Márton 963

Alcaraz és Sinner párharcába immár a huszonnégy Grand Slam-címével csúcstartó Novak Djokovics sem tud beleszólni , aki az elődöntőig ugyan mind a négy nagy tornán eljutott, de a fináléba egyik helyszínen sem. A szerb legenda ugyanakkor megszerezte pályafutása 100. és 101. trófeáját, így már csak kettővel van elmaradva Roger Federer mögött ebben a rangsorban.

S ki tudja, talán Alcaraz váratlan év végi edzőváltása esélyt jelenthet a riválisoknak.

Fucsovics tornát nyert, Marozsán megelőzte

Mindkét top 100-as magyar férfi teniszező jobb évet zárt, mint 2024-ben. Fucsovics Márton a nyári esküvője utáni első versenyén, Winston-Salemben megszerezte karrierje harmadik ATP-trófeáját, az év eleji 91. helyről 2025 végére az 55. pozícióba jött fel a világranglistán.

Így aztán Marozsán Fábiánnak is szüksége volt a javításra (58. helyett 51. pozíció), hogy ezt az évet is a legmagasabban zárja a magyarok közül az ATP-rangsorban. Marozsán az Australian Openen, míg Fucsovics Wimbledonban jutott el úgy a harmadik fordulóba, hogy két ötszettes csatát nyert meg.

Marozsán és Fucsovics erős évének fényében különösen fájó, hogy a magyar Davis-kupa-válogatott nagy dobása nem jött össze. A Kanada elleni szép idegenbeli siker után Ausztria ellen juthatott volna a sorozat nyolcas döntőjébe a magyar csapat, ám az osztrákok top 100-as teniszező nélkül is nyerni tudtak Debrecenben. A 2026-os sorsolás kevésbé tűnik kedvezőnek, februárban Tatabányán a kilenc top 50-es játékossal rendelkező Egyesült Államok lesz az ellenfél.

Női tenisz: szoros élmezőny

Idén a női tenisz változatosabb eredményeket hozott a férfiakkal szemben. Madison Keys váratlan Australian Open-sikere után Coco Gauff (Roland Garros), Iga Swiatek (Wimbledon) és a világelsőségét megőrző Arina Szabalenka (US Open) is nyert Grand Slam-tornát, a WTA-világbajnokság trófeáját pedig egy ötödik játékos, Jelena Ribakina kaparintotta meg.

Szabalenka volt az, aki valamennyi tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a fenti öt nagy tornából a wimbledoni volt az egyetlen, amelyen nem jutott a döntőbe, a füves pályás Grand Slam-versenyen az elődöntőben kapott ki az év visszatérőjétől, Amanda Anisimovától.

A még mindig csak 24 éves játékos már túl van egy ideiglenes visszavonuláson is, idén viszont Wimbledonban, majd az ottani fináléban kapott 6:0, 6:0-s pofon ellenére a US Openen is döntőt játszott.

Bár a WTA-rangsorban ketten is megelőzték, valamennyi női sportoló közül 2025-ben Coco Gauff kereste a legtöbbet a Forbes kimutatása alapján: a tízes listán nyolc teniszező található, azaz más sportág női képviselői alig-alig érhetnek Gauffék nyomába.

WTA-ranglista

  1. Arina Szabalenka (fehérorosz) 10 870 pont
  2. Iga Swiatek (lengyel) 8395
  3. Coco Gauff (amerikai) 6763
  4. Amanda Anisimova (amerikai) 6287
  5. Jelena Ribakina (kazah) 5850
  6. Jessica Pegula (amerikai) 5583
  7. Madison Keys (amerikai) 4335
  8. Jasmine Paolini (olasz) 4325
  9. Mirra Andrejeva (orosz) 4319
  10. Jekatyerina Alekszandrova (orosz) 3375
    (…)
    74. Bondár Anna 900
    91. Udvardy Panna 819
    99. Gálfi Dalma 795

Babos Tímea vb-döntője mellett is rengeteg siker volt

Azok után, hogy Babos Tímea 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is megnyerte a WTA-világbajnokságon a párosok versenyét, egészen 2025-ig nem térhetett vissza az évzáró csúcseseményre. Idén viszont Luisa Stefanival négy WTA-trófeát nyertek, majd a vb-n is egészen a döntőig jutottak. Babos a jövő évi Australian Openen Leylah Fernandez oldalán játszik, utána viszont szünetelteti a pályafutását, a családalapítás kerül a fókuszba.

Nem Babos volt az egyetlen magyar játékos, aki párosban WTA-trófeát szerzett idén: Stollár Fanny és Udvardy Panna is nyert egyet-egyet. Stollár párosban a 27. a WTA-rangsorban, ahol Babos a 13., Udvardy viszont egyesben tornázta vissza magát az év végére a top 100-ba.

2022 után így újra három magyar játékost is találunk itt: Bondár Anna karrierje első egyéni WTA-tornadöntőjét játszhatta idén, míg a legjobb Grand Slam-eredmény Gálfi Dalma nevéhez fűződik, aki Wimbledonban a harmadik fordulóba jutott, s ott szettet nyert a későbbi döntős Anisimova ellen is.

Az az összesen öt teniszezőnk (Marozsán, Fucsovics, Bondár, Udvardy, Gálfi), aki a top 100-ban zárja az évet egyesben, ezáltal alanyi jogon főtáblás lesz az első 2026-os Grand Slam-tornán, míg Piros Zsombor majd a selejtezőből igyekszik felkerülni az Australian Open főtáblájára – idén ezt a gátat a US Openen végre áttörte a korábbi junior GS-bajnok.

 

