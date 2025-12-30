Alcaraz és Sinner párharca új szintre lépett, a női teniszezők óriási fölényben

Már 2024-ben is Carlos Alcaraz és Jannik Sinner osztoztak meg igazságosan a négy Grand Slam-tornán, 2025-re azonban tovább nőtt a szakadék köztük és az üldözők között. Alcaraz kiegyensúlyozottságban lépett előre, míg Sinner három hónapos kihagyása ellenére is az utolsó pillanatig üldözte spanyol riválisát, hogy megakadályozza Alcaraz év végi világelsőségét. A nők között változatosabb volt a 2025-ös év, Arina Szabalenka egy megnyert és két elveszített GS-fináléval ismét a rangsor élén zárt. Babos Tímea párosban négy WTA-tornát nyert és világbajnoki döntőt játszott, egyesben Fucsovics Márton megszerezte harmadik ATP-trófeáját.

Az évzáró ATP-vb sem lógott ki a sorból: Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívta a döntőt, ekkor épp az olasz teniszező győzött (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

Alcaraz és Sinner a mezőny felett

Az Australian Open Jannik Sinner, a Roland Garros Carlos Alcaraz címvédését hozta 2025-ben, aztán megkeverték kicsit a kártyákat. Wimbledonban Sinner győzte le a címvédő Alcarazt a döntőben, a US Openen fordított volt a szereposztás.