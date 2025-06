Minden idők legjobb döntője? Alcaraz meccslabdákat hárítva, kétszettes hátrányból felállva lett Párizs királya

Amennyiben manapság létezik álomdöntő a férfi Grand Slam-tornák egyéni versenyeiben, nyugodtan írhatjuk, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz párharca tökéletesen ebbe a kategóriába tartozik. A világelső olasz szettveszteség nélkül jutott el a fináléig, míg a ranglistán második, a döntőnek címvédőként nekivágó spanyol is csupán négyet bukott el.

Jannik Sinner mindent megtett, de Carlos Alcarazra ezúttal nem volt ellenszere (Fotó: Thibaud Moritz/AFP)

Ami az egymás elleni mérleget illeti, a vasárnapi, párizsi randevút megelőzően 12 alkalommal találkozott egymással a két kiválóság, a mérleg viszont erősen Alcaraz felé billent: a spanyol teniszező nyolcszor diadalmaskodott, ráadásul a legutóbbi négy egymás elleni meccset kivétel nélkül ő nyerte.

Jannik Sinner mellett a forma szólt, Carlos Alcaraz az egymás elleni mérlegben bízhatott

Emiatt, valamint a salakos borítás jelentette előny a közvélemény és a szakma inkább Alcarazt tartotta esélyesebbnek, azonban nem szabadott figyelmen kívül hagyni Sinner egészen elképesztő sorozatát: a három hónapos eltiltásából tavasszal visszatérő olasz az elmúlt tíz hónapban 53 mérkőzésből 51-et megnyert, ami döbbenetes adat – igaz, a két vereségét egyaránt Alcaraztól szenvedte el...

Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egyikük páratlan sorozata megszakad – Sinner és Alcaraz is megnyerte a vasárnapit megelőző összes Grand Slam-torna-döntőjét, amelybe eljutott: előbbi két Australian Open mellett egy US Open-viadalon diadalmaskodott, míg utóbbi kétszer Wimbledonban, valamint egyszer-egyszer New Yorkban és Párizsban ért fel a csúcsra.

Legutóbb egy bizonyos Novak Djokovics (US Open, 2023) tudott GS-tornát nyerni Sinneren és Alcarazon kívül, azóta mind az öt viadalt a két úriember egyike nyerte meg – az biztos volt, hogy a sorozat folytatódik, a kérdés csupán annyi volt, hogy melyikük lesz Párizs bajnoka.

Rendkívül szorosan indult a döntő

Az első pontot Alcaraz szerezte, amire rögtön jött Sinner válasza, és ez az adok-kapok az egész első játékot jellemezte, amely 12 percig elhúzódott, de végül Sinner három bréklabdát hárítva behúzta.

A fogadó fél lehetőségei a folytatásban is megmaradtak, de ezekkel nem tudtak élni a játékosok – egészen 2:2-ig, amikor Sinner tenyeresrontása után Alcaraz brékelni tudott, a következő játékban viszont azonnal javított az olasz.

Alcaraz 5:4-es Sinner-vezetésnél ápolást kért, minden bizonnyal salak ment a szemébe, de szerencsére tudta folytatni a játékot. Mindketten sokat hibáztak, és végül a spanyolé bizonyult végezetesnek, az első játszma így Sinner sikerével zárult (4:6).

A 66 percesre nyúló első szettben Sinner 16, Alcaraz 19 ki nem kényszerített hibát ütött. A végső győztes kilétét illetően talán még fontosabb statisztika: a korábbi 57 Roland Garros-döntőből 42-szer az a játékos nyert, aki az első szettet behúzta, ami pedig Sinnert illeti, ő az előző 29 ilyen meccsén diadalmaskodott.

Hiába jött vissza Alcaraz, a rövidítés Sinneré volt

A hullámzó teljesítmény a folytatásra is megmaradt Alcaraznál, aki rögtön az első adogatását elbukta, s mivel Sinner előtte hozta a sajátját, már a játszma elején brékhátrányba került a címvédő.

Az olasz sorozatban az ötödik játékát is kipipálhatta, Alcaraz erejéből ezután csak arra futotta, hogy szettben tartsa magát, de ez sikerült egészen a végéig, majd a legfontosabb pillanatban végre ő is elkönyvelhetett egy bréket.

Innen már egyikőjük sem hibázott, jöhetett a tie-break, amely döntőhöz méltón indult, majd jöttek Sinner pillanatai: az olasz sorozatban öt pontot nyert, és még azt is megengedhette magának, hogy gyengén röptézzen – nem sokkal később egy egészen káprázatos kereszttenyeressel zárta le a második játszmát (4:6, 6:7).

What a forehand at that crucial moment, Sinner getting closer and closer 💥#RolandGarros pic.twitter.com/4gcIONUgqL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Óriási bajba került Alcaraz, aki pályafutása során sohasem tudott felállni kétszettes hátrányból, és az open éra 1968-as kezdete óta is csak öt férfinak sikerült a Roland Garroson: Borg (1974), Lendl (1984), Agassi (1999) Gaudio (2004) és Djokovics (2021) hozta össze ezt a bravúrt.

Szépített Alcaraz

Azonnal brékelt Sinner, utána viszont a következő négy játék a spanyolé lett, aki láthatóan összekapta magát, s bár Sinner végül megszakította a negatív szériáját, Alcaraz újabb remeklése után a játszmában maradásért kellett adogatnia.

Itt a világelső is érezte, hogy ennél több kell, a szervajátékát hozta, majd arra is volt ereje, hogy ő is brékeljen, kiváló tenyerese után Alcaraz a hálóba vágta a labdát.

A címvédő ezúttal nem esett szét fejben, viszonylag gyorsan három brék- és szettlabdához jutott, és már az elsőt kihasználta egy röptével (6:4, 7:6, 4:6).

Sinner először veszített játszmát a Roland Garroson, az összes GS-tornát figyelembe véve 31 sorozatban megnyert szett után bukott ismét – Alcaraz előtt az Australian Open negyedik fordulójában Holger Rune tudott jobb lenni egy játszmán belül.

Még feljebb ment a színvonal, elképesztő fordulatok

Ilyen elképesztő tempó és színvonal mellett megdöbbentő, de még rá tudtak tenni egy lapáttal a felek, gyakorlatilag minden egyes pontért óriási csata zajlott, és ennek a Philippe Chatrier közönsége, valamint a televízió előtt ülő több millió teniszrajongó örülhetett a legjobban.

Az első játék Alcaraz remek védekezésével indult és Sinner hálóba ütött labdájával végződött, utána viszont nem tudott mit kezdeni az olasz szerváival. A spanyolnak a következő adogatójátékában már bréklabdát kellett hárítania, hogy aztán Sinner ismét egyenlítsen – egy szép, 21 ütésből álló menetet is feljegyezhettünk.

A fordulópontot a hetedik játék jelentette, amikor Sinner semmire vette el Alcaraz adogatását, s mivel a sajátját hozta, egyetlen gémre került a végső győzelemtől.

Hogy ezután mi következett, arra nehéz szavakat találni: Alcaraznak három mérkőzés-, egyúttal bajnoklabdát kellett hárítania, de ezt megtette – sorozatban öt megnyert ponttal –, majd fogadóként a láthatóan elbizonytalankodó Sinner visszaesését kihasználva az egyenlítés is összejött! Az újabb adogatás után már nála volt az előny, a három meccslabdát követő 13 labdamenetből tizenkettőt a spanyol húzott be.

Sinner végül annyira összekapta magát, hogy a rövidítést kiharcolja, és ott Alcaraz ki nem kényszerített hibáját követően rögtön minibrékelt is. A spanyol ezután hosszút ütött, de egy erős tenyeressel gyorsan visszajött. Alcaraz ásszal egyenlített, és egy újabb remek szervával már nála volt az előny, Sinneren pedig a nyomás. Az olasz bukta is az első szervapontját, a térfélcsere után hoznia kellett a következőt, és ezt gond nélkül megtette. Sinner kétszer is hosszút ütött fogadóként, hogy aztán Alcaraz egy nyerő ütéssel kiharcolja a döntő szettet (4:6, 6:7, 6:4, 7:6).

És ha már szóba került Alcaraz nyeretlensége kétszettes hátrányból: négyórásnál hosszabb meccset Sinner eddig nem tudott behúzni...

A mindent eldöntő szett

Alcaraz az ötödik, mindent eldöntő szettben is folyatta a remeklést, brékkel kezdte a játszmát, majd az adogatásával megerősítette az előnyét. Sinner szépítését követően aztán a spanyolon is kijött a fáradtság, hol nagyszerű elütés, hol kettős hiba jött elő, de végül két bréklabdát hárítva megtartotta az előnyét. Az olasz nehezen, de megint hozta a kötelezőt, utána viszont hiába jött szoros játék, ismét Alcaraz jött ki belőle jobban – az igazághoz hozzátartozik, hogy az utolsó pontnál a mérkőzésvezető nem jelezte, a spanyol szervájánál kint volt a labda.

Sinner semmire hozta az adogatását, viszont utána fogadóként nem tudott nagyot alkotni, így Acaraz egy játéknyira került a címvédéstől.

A brék nem jött össze, Sinner nagyszerűen adogatott, de a nehezebb feladat ezután következett az olasz szempontjából. Alcaraz óriási tenyereshibával kezdett, majd Sinner kiváló ritörnje után gyorsan 0-30 volt, de a spanyol őrületes tenyereskereszttel szépített. A világelső mégis két bréklabdához jutott, egészen elképesztő módon ért el egy labdát, hogy aztán Alcaraz hálóba ütött labdájával visszajöjjön a meccsbe.

Érezhető volt, hogy Sinner szintet tudott lépni, nagyszerűen adogatott, de Alcaraz is makacsul harcolt, és bár megdolgoztatta az olaszt, végül mégis a meccsben maradásért kellett adogatnia. Ott aztán hasonlóan megszenvedett, Sinner mindent megtett, hogy még a tie-break előtt lezárja a döntőt, de Alcaraz döbbenetes elütése mégis a mindent eldöntő rövidítésig vitte ezt az álomfinálét.

Alcaraz minibrékkel indított, tökéletes tenyeressel növelte az előnyt, és Sinner hosszú labdájával gyorsan elhúzott 3-0-ra. Újabb lehetetlennek tűnő labdát ért el, Sinner pedig ismét hibázott, 5-0 állt az eredményjelzőn. A nagyon nehéz helyzetbe került Sinner hálóba ütött labdája után cseréltek térfelet, de ezt innen már nem lehetett visszahozni: Sinner 0-7-nél szerezte az első pontját, végül 10-2-re bukta el a rövidítést az 5 óra 29 percig tartó, minden idők leghosszabb GS-torna-döntőjében (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6).

Carlos Alcaraz megvédte a címét, pályafutása huszadik serlegét, egyben második Roland Garros-győzelmét ünnepelheti, míg összességében az ötödik Grand Slam-tornáján diadalmaskodott.