„A futball néha igazságtalan” – Luis Enrique úgy örült a győzelemnek, mint még senki

Noha a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain a 85. percben még 2-0-s hátrányban volt a Tottenham ellen az UEFA Szuperkupa-mérkőzésen, a francia csapat tíz perc alatt egyenlített, majd büntetőkkel megnyerte a kupát Udinében. A lefújás után azonban a PSG edzője, Luis Enrique nagyon reálisan látta a helyzetet, már-már bocsánatot kért, hogy legyőzték a jobban játszó angolokat.

Luis Enrique csapata, a PSG a sírból hozta vissza a Tottenham elleni Szuperkupa-meccset (Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto)

Luis Enrique nem érti, hogyan nyertek

Nyolcvan percig nem érdemeltünk ma győzelmet, és összességében is a Tottenham érdemelt ma győzelmet, a futball néha igazságtalan játék.

Ma látszott, hogy az ellenfél már hat hete erre a meccsre is készül, mi pedig csak öt-hat napot tudtunk erre a találkozóra készülni. Szóval innen nézve még hihetetlenebb, hogy nyertünk – kezdte a spanyol vezetőedző, aki utalt arra, hogy a PSG július közepén még az Egyesült Államokban játszott klubvilágbajnoki döntőt – amit a Chelsea ellen 3-0-ra elveszített –, így pedig nagyon rövid felkészülésük volt. Enrique szerint ez a sok pontatlan passzon és a kapu előtt hozott rossz döntésekben csúcsosodott ki.

A PSG azonban nem adta fel, előbb a csereként beálló Li Kang In szépített a tizenhatoson kívülről, majd az Aranylabda egyik nagy esélyese, Ousmane Dembélé beadására Goncalo Ramos érkezett mesterien középen.

Azt kell mondanom, hogy a játékosaim az utolsó pillanatig hittek a győzelemben, akárcsak a szurkolóink, de a futball kiszámíthatatlan, és ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy nagyon szerencsések voltunk.

Donnarumma már nem téma Enrique-nél

A BL-győztes edző a meccs után nem beszélt Gianluigi Donnarumma helyzetéről. Mint ismert, a 26 éves olasz kapus tavasszal még a BL-t nyert csapat oszlopos tagja volt, azonban az új idényre elmérgesedett a viszonya Luis Enrique vezetőedzővel – a spanyol egy olyan játékost szeretett volna, aki lábbal is jó, ezért esett a választása a Lille-től érkező, és szerdán már védő Lucas Chevalier kapusra –, Donnarumma a közösségi médiában már el is köszönt a társaitól, a hírek szerint a Manchester City vinné őt.