PSGUEFA SzuperkupaLuis EnriqueTottenham

„A futball néha igazságtalan” – Luis Enrique úgy örült a győzelemnek, mint még senki

Luis Enrique, a szerda este Európai Szuperkupa-győztes Paris Saint-Germain vezetőedzője érdekes nyilatkozatot tett a Tottenham elleni meccs után. Luis Enrique szerint a foci nem mindig igazságos, az udinei meccsen nem a PSG, hanem az angol együttes érdemelt volna győzelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:26
Luis Enrique a PSG győzelme után
Luis Enrique a PSG győzelme után Fotó: MATTIA RADONI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain a 85. percben még 2-0-s hátrányban volt a Tottenham ellen az UEFA Szuperkupa-mérkőzésen, a francia csapat tíz perc alatt egyenlített, majd büntetőkkel megnyerte a kupát Udinében. A lefújás után azonban a PSG edzője, Luis Enrique nagyon reálisan látta a helyzetet, már-már bocsánatot kért, hogy legyőzték a jobban játszó angolokat.

Luis Enrique csapata, a PSG a sírból hozta vissza a Tottenham elleni Szuperkupa-meccset
Luis Enrique csapata, a PSG a sírból hozta vissza a Tottenham elleni Szuperkupa-meccset (Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto)

Luis Enrique nem érti, hogyan nyertek

Nyolcvan percig nem érdemeltünk ma győzelmet, és összességében is a Tottenham érdemelt ma győzelmet, a futball néha igazságtalan játék.

Ma látszott, hogy az ellenfél már hat hete erre a meccsre is készül, mi pedig csak öt-hat napot tudtunk erre a találkozóra készülni. Szóval innen nézve még hihetetlenebb, hogy nyertünk – kezdte a spanyol vezetőedző, aki utalt arra, hogy a PSG július közepén még az Egyesült Államokban játszott klubvilágbajnoki döntőt – amit a Chelsea ellen 3-0-ra elveszített –, így pedig nagyon rövid felkészülésük volt. Enrique szerint ez a sok pontatlan passzon és a kapu előtt hozott rossz döntésekben csúcsosodott ki.

A PSG azonban nem adta fel, előbb a csereként beálló Li Kang In szépített a tizenhatoson kívülről, majd az Aranylabda egyik nagy esélyese, Ousmane Dembélé beadására Goncalo Ramos érkezett mesterien középen.

Azt kell mondanom, hogy a játékosaim az utolsó pillanatig hittek a győzelemben, akárcsak a szurkolóink, de a futball kiszámíthatatlan, és ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy nagyon szerencsések voltunk.

Donnarumma már nem téma Enrique-nél

A BL-győztes edző a meccs után nem beszélt Gianluigi Donnarumma helyzetéről. Mint ismert, a 26 éves olasz kapus tavasszal még a BL-t nyert csapat oszlopos tagja volt, azonban az új idényre elmérgesedett a viszonya Luis Enrique vezetőedzővel – a spanyol egy olyan játékost szeretett volna, aki lábbal is jó, ezért esett a választása a Lille-től érkező, és szerdán már védő Lucas Chevalier kapusra –, Donnarumma a közösségi médiában már el is köszönt a társaitól, a hírek szerint a Manchester City vinné őt

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu