Feltámadt a BL-győztes, óriási meccsen lett Európa új királya

Francia sikerrel zárult a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga-győztes összecsapása, a Paris Saint-Germain a 2-2-es rendes játékidőt követően tizenegyesekkel felülmúlta a Tottenhamet az Európai Szuperkupa-mérkőzésen. A Tottenham kispadján most mutatkozott be a Brentfordtól érkező Thomas Frank, aki nem tudta kupasikerrel ünnepelni az első tétmérkőzését az észak-londoniaknál.

2025. 08. 13. 23:16
A Paris Saint-Germain története során először hódította el az Európai Szuperkupát. Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
Nem mondhatni, hogy minden problémát nélkülözve készült volna a Tottenham és a Paris Saint-Germain az idény első erőfelmérőjére: az angoloknál rengetegen küzdöttek sérüléssel az összecsapást megelőzően, míg a párizsi klubnál Gianluigi Donnarumma miatt áll a bál. Mint ismert, az olasz kapust már nem nevezték a szerdai meccskeretbe, és egyértelműnek tűnt, hogy a 2026 nyaráig érvényes szerződése ellenére bizonytalan a jövője a csapatnál, többek között a Manchester City érdeklődik élénken az Európa-bajnok klasszis iránt.

Cristian Romero szerezte a Tottenham második gólját
Cristian Romero szerezte a Tottenham második gólját (Fotó: Marco Bertorello/AFP)

A két csapat még sosem találkozott egymással tétmérkőzésen, és az is közös volt, hogy még egyikük sem nyerte meg korábban az Európai Szuperkupát.

Donnarumma helyén a Lille-től megszerzett Lucas Chevalier kezdett, sokáig azonban nem kellett közbeavatkoznia, bár ez igaz volt a Tottenhamben védő Guglielmo Vicarióra is. Az első nagyobb lehetőségre a félidő közepén került sor, Richarlison a labdaszerzése után Mohammed Kudusszal játszott össze, végül a brazil távolról tesztelte Chevaliert, aki látványos mozdulattal tolta a kapu fölé a labdát.

A Tottenham nagyszerűen kezdett

A 39. percben már a 23 éves francia sem menthete meg a PSG-t, Vicario szabadrúgása után kisebb kavarodás alakult ki a párizsi kapu előtt, az ide-oda pattogó labdát végül Van de Ven lőtte az ötösön belülről a gólvonal mögé, hiába védett előtte óriásit Chevalier (0-1).

A fordulás után gyorsan megduplázta az előnyt az El-győztes, ezúttal Pedro Porro végzett el szabadrúgást, amely után Cristian Romero fejelt a kapu bal oldalába (0-2).

Érezhető volt, hogy a klubvilágbajnokság után rövidre szabott pihenés, majd felkészülés befolyással volt a PSG-nél megszokott lendületes futballra, a BL-címvédő nem tudta azt az arcát mutatni, amelyet a négy trófeával zárult előző idényben láthattunk. Ez egészen a hajráig igaz volt, akkor aztán villant a PSG, amely pillanatok alatt egyenlített: előbb Li Kang In talált be, majd egy másik becserélt játékos, Goncalo Ramos is gólt szerzett a 94. percben, amikor már minden veszni látszott (2-2).

A tizenegyespárbajban az első körben az egyébként megbízható ítélet-végrehajtónak számító Vitinha a kapu mellé emelt, utána viszont mindegyik PSG-játékos betalált, míg a Tottenhamtől ketten is hibáztak, így a Paris Saint-Germain ünnepelhette története első Európai Szuperkupa-sikerét.

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 2-2 (0-1) – 11-esekkel: 4-3
Udine, Friuli Stadion. Vezette: Joao Pinheiro – portugál
PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (Li Kang In, 69.), Vitinha, Barcola (Fabián Ruiz, 69.) – Doué (G. Ramos, 77.), O. Dembélé, Kvarachelia (Fabián Ruiz, 60.). Vezetőedző: Luis Enrique
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha (A. Gray, 72.), Bentancur, P. Sarr (Bergvall, 90.) – Kudus (Tel, 80.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerzők: Li Kang In (85.), G. Ramos (90+4.), ill. Van de Ven (39.), Romero (48.)

 

 

