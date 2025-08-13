Feltámadt a BL-győztes, óriási meccsen lett Európa új királya

Nem mondhatni, hogy minden problémát nélkülözve készült volna a Tottenham és a Paris Saint-Germain az idény első erőfelmérőjére: az angoloknál rengetegen küzdöttek sérüléssel az összecsapást megelőzően, míg a párizsi klubnál Gianluigi Donnarumma miatt áll a bál. Mint ismert, az olasz kapust már nem nevezték a szerdai meccskeretbe, és egyértelműnek tűnt, hogy a 2026 nyaráig érvényes szerződése ellenére bizonytalan a jövője a csapatnál, többek között a Manchester City érdeklődik élénken az Európa-bajnok klasszis iránt.

Cristian Romero szerezte a Tottenham második gólját (Fotó: Marco Bertorello/AFP)

A két csapat még sosem találkozott egymással tétmérkőzésen, és az is közös volt, hogy még egyikük sem nyerte meg korábban az Európai Szuperkupát.

Donnarumma helyén a Lille-től megszerzett Lucas Chevalier kezdett, sokáig azonban nem kellett közbeavatkoznia, bár ez igaz volt a Tottenhamben védő Guglielmo Vicarióra is. Az első nagyobb lehetőségre a félidő közepén került sor, Richarlison a labdaszerzése után Mohammed Kudusszal játszott össze, végül a brazil távolról tesztelte Chevaliert, aki látványos mozdulattal tolta a kapu fölé a labdát.

A Tottenham nagyszerűen kezdett

A 39. percben már a 23 éves francia sem menthete meg a PSG-t, Vicario szabadrúgása után kisebb kavarodás alakult ki a párizsi kapu előtt, az ide-oda pattogó labdát végül Van de Ven lőtte az ötösön belülről a gólvonal mögé, hiába védett előtte óriásit Chevalier (0-1).

A fordulás után gyorsan megduplázta az előnyt az El-győztes, ezúttal Pedro Porro végzett el szabadrúgást, amely után Cristian Romero fejelt a kapu bal oldalába (0-2).

Érezhető volt, hogy a klubvilágbajnokság után rövidre szabott pihenés, majd felkészülés befolyással volt a PSG-nél megszokott lendületes futballra, a BL-címvédő nem tudta azt az arcát mutatni, amelyet a négy trófeával zárult előző idényben láthattunk. Ez egészen a hajráig igaz volt, akkor aztán villant a PSG, amely pillanatok alatt egyenlített: előbb Li Kang In talált be, majd egy másik becserélt játékos, Goncalo Ramos is gólt szerzett a 94. percben, amikor már minden veszni látszott (2-2).