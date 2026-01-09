emberrablóUkrajnaKijev

Az emberrablók dühbe gurultak + videó

Kijevben is leesett a hó, azonban ez nem gátolhatja meg a toborzókat. Az emberrablók ezúttal dühös tömeggel találták szemben magukat, miután sokkolót használtak egy megkötözött férfin. Természetesen a paprikaspray is előkerült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:02
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Kijevben is leesett a hó, azonban a rossz időjárási körülmények nem akadályozhatják meg a toborzókat. Az emberrablók ezúttal a hóban cibáltak végig egy férfit, akit ráadásul még sokkoltak is. A dühös tömegre és a kamerák látványára természetesen a paprikaspray is előkerült – írja az Origo. 

Az emberrablók ezúttal a fővárosban csaptak le
Az emberrablók ezúttal a fővárosban csaptak le 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen az látható, amint egy megkötözött kezű férfit rángatnak végig a tisztek a már jól ismert kisbuszig. A kamera közben rögzíti a kisebb tömeget, amely egyértelműen nemtetszését fejezi ki az emberrablóknak. Az egyik maszkos katona ekkor előveszi a paprikaspray-t és fenyegetően indul meg a civilek felé. 

A felvétel azonban itt véget ér, és egy feltehetőleg korábban rögzített képsor kezdődik, ami során a bokrok mögül egy nő rögzíti az elfogás pillanatait. A felvételen alig kivehetően, de az látható, amint a már földön fekvő férfit sokkolják, hogy megtörjék az ellenállását. 

A kamerát észrevéve pedig az egyik katona lefújta a felvételt készítő nőt paprikaspray-vel. 

Nem egyedi eset, ami történt. Az elmúlt időszakban egyre többszöt csaptak össze a civilek és a toborzók, főként akkor, amikor valaki rögzíteni akarta az elfogást. Elméletben a tiszteknek kötelező lenne a testkamera használata, azonban ezt, úgy látszik, senki nem kéri számon. 

Ahogy azt sem, hogy a friss felvételen minden katonán maszk található, így még azonosítani sem lehet, hogy kik követték el a bántalmazást. 

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

