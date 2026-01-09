Az emberrablók dühbe gurultak + videó

Kijevben is leesett a hó, azonban a rossz időjárási körülmények nem akadályozhatják meg a toborzókat. Az emberrablók ezúttal a hóban cibáltak végig egy férfit, akit ráadásul még sokkoltak is. A dühös tömegre és a kamerák látványára természetesen a paprikaspray is előkerült – írja az Origo.

Az emberrablók ezúttal a fővárosban csaptak le

A felvételen az látható, amint egy megkötözött kezű férfit rángatnak végig a tisztek a már jól ismert kisbuszig. A kamera közben rögzíti a kisebb tömeget, amely egyértelműen nemtetszését fejezi ki az emberrablóknak. Az egyik maszkos katona ekkor előveszi a paprikaspray-t és fenyegetően indul meg a civilek felé.

A felvétel azonban itt véget ér, és egy feltehetőleg korábban rögzített képsor kezdődik, ami során a bokrok mögül egy nő rögzíti az elfogás pillanatait. A felvételen alig kivehetően, de az látható, amint a már földön fekvő férfit sokkolják, hogy megtörjék az ellenállását.