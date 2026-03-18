Moziban támad fel a pop királya: jön a Michael Jackson-film és a slágeralbum

Áprilisban újra reflektorfénybe kerül Michael Jackson: a poptörténet egyik legnagyobb alakjáról készült nagyszabású életrajzi film és annak hivatalos zenei albuma szinte egyszerre érkezik a közönséghez. A Michael című alkotás április 23-tól látható a magyar mozikban, míg a Michael: Songs from the Motion Picture című lemez egy nappal később kerül a boltokba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 8:31
Jelenet a Michael című filmből Forrás: UIP-Duna Film
A Michael nem csupán egy klasszikus életrajzi feldolgozásnak ígérkezik, hanem  látványos zenei utazásnak is: a történet a Jackson 5 korszakától indul, és egészen a világhódító szólóévekig követi végig Michael Jackson pályáját. A nézők bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, a korai sikerekbe és a színpadon kívüli világba is, amely legalább annyira formálta a legendát, mint a slágerek.

Michael
Jaafar Jackson formálja meg a pop királyát a Michael című életrajzi filmben. Fotó: UIP-Duna Film

Michael Jackson a filmvásznon

A film egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a pop királyát saját unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja.

A produkció készítői szerint ez különleges hitelességet ad az alakításnak, hiszen nemcsak a külső hasonlóság, hanem a mozgás és az előadásmód is közel áll az eredetihez.

A szereplőgárdában olyan ismert nevek tűnnek fel, mint Nia Long, Miles Teller vagy Colman Domingo. A filmet Antoine Fuqua rendezte, akinek neve a karakterközpontú drámák garanciája, míg a forgatókönyvet a háromszoros Oscar-jelölt John Logan jegyzi. A produkció mögött ott áll Graham King producer is, aki korábban a Queen-film, a Bohém rapszódia sikerében is kulcsszerepet játszott.

A legnagyobb slágerek egy albumon

A filmhez kapcsolódó album tizenhárom dalt tartalmaz, és gyakorlatilag Michael Jackson karrierjének esszenciáját adja. 

Felcsendülnek rajta a korszakos slágerek, mint a Billie Jean, a Don’t Stop ’til You Get Enough vagy a Human Nature, miközben a dalválogatás ívet rajzol a korai évektől a világhír felé vezető úton.

Kiemelt szerepet kapnak a legendás albumok is, köztük az Off the Wall és minden idők egyik legsikeresebb lemeze, a Thriller. Utóbbi nemcsak zenei, hanem kulturális mérföldkő is: több mint 70 millió példányban kelt el világszerte, és alapjaiban formálta át a popzene és a videoklipek világát.

A kiadvány különlegessége, hogy több formátumban jelenik meg: digitálisan, CD-n és dupla bakeliten is elérhető lesz, ráadásul különböző színű és limitált kiadásokban, ami a gyűjtők számára is vonzóvá teheti.

Több mint életrajz

A készítők ígérete szerint a Michael nem csupán a sikereket mutatja be, hanem az embert is a legenda mögött: a tehetség kibontakozását, a hírnév árnyoldalait és azt az utat, amely a világ egyik legbefolyásosabb előadójává tette.

Michael Jackson hatása ma is megkerülhetetlen: zenéje, tánca és vizuális világa generációkat inspirált, miközben a popkultúra egyik legikonikusabb alakjává vált. Az áprilisi film és album így nemcsak nosztalgikus visszatekintés, hanem újabb bizonyítéka annak, hogy a pop királyának öröksége tovább él.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu