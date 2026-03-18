Moziban támad fel a pop királya: jön a Michael Jackson-film és a slágeralbum

A Michael nem csupán egy klasszikus életrajzi feldolgozásnak ígérkezik, hanem látványos zenei utazásnak is: a történet a Jackson 5 korszakától indul, és egészen a világhódító szólóévekig követi végig Michael Jackson pályáját. A nézők bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, a korai sikerekbe és a színpadon kívüli világba is, amely legalább annyira formálta a legendát, mint a slágerek.

Jaafar Jackson formálja meg a pop királyát a Michael című életrajzi filmben. Fotó: UIP-Duna Film

Michael Jackson a filmvásznon

A film egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a pop királyát saját unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja.

A produkció készítői szerint ez különleges hitelességet ad az alakításnak, hiszen nemcsak a külső hasonlóság, hanem a mozgás és az előadásmód is közel áll az eredetihez.

A szereplőgárdában olyan ismert nevek tűnnek fel, mint Nia Long, Miles Teller vagy Colman Domingo. A filmet Antoine Fuqua rendezte, akinek neve a karakterközpontú drámák garanciája, míg a forgatókönyvet a háromszoros Oscar-jelölt John Logan jegyzi. A produkció mögött ott áll Graham King producer is, aki korábban a Queen-film, a Bohém rapszódia sikerében is kulcsszerepet játszott.

A legnagyobb slágerek egy albumon

A filmhez kapcsolódó album tizenhárom dalt tartalmaz, és gyakorlatilag Michael Jackson karrierjének esszenciáját adja.

Felcsendülnek rajta a korszakos slágerek, mint a Billie Jean, a Don’t Stop ’til You Get Enough vagy a Human Nature, miközben a dalválogatás ívet rajzol a korai évektől a világhír felé vezető úton.

Kiemelt szerepet kapnak a legendás albumok is, köztük az Off the Wall és minden idők egyik legsikeresebb lemeze, a Thriller. Utóbbi nemcsak zenei, hanem kulturális mérföldkő is: több mint 70 millió példányban kelt el világszerte, és alapjaiban formálta át a popzene és a videoklipek világát.

A kiadvány különlegessége, hogy több formátumban jelenik meg: digitálisan, CD-n és dupla bakeliten is elérhető lesz, ráadásul különböző színű és limitált kiadásokban, ami a gyűjtők számára is vonzóvá teheti.

Több mint életrajz

A készítők ígérete szerint a Michael nem csupán a sikereket mutatja be, hanem az embert is a legenda mögött: a tehetség kibontakozását, a hírnév árnyoldalait és azt az utat, amely a világ egyik legbefolyásosabb előadójává tette.