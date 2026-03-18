Valóra vált az áprilisi tréfa, kombi versenyautót épített a BMW

Mindenki nagy meglepetésére a BMW Motorsport a jövő héten esedékes versenybemutatója előtt leleplezte az M3 Touring versenyváltozatát. A cég tavaly még április elsejei poénként mutatta be az M3 Touring GT versenyautót a közösségi médiában, de eddig nem utalt semmi arra, hogy valóban megépítené a puttonyos pályagépet. Most pedig a semmiből itt van előttünk a nagy rakterű versenyautó.

Forrás: BMW

A jövő hétvégén, a Nürburgring Langstrecken-Serie bajnokságban (NLS), a Nordschleifén debütáló M3 Touring 24H egy nyolc hónapos mérnöki program eredménye, amelynek célja a versenyre kész változat létrehozása volt az utcai M3 Touringból, válaszul a közösségi médiában tavaly érkezett lelkes reakciókra.

A BMW közölte, hogy már korábban is fontolgatta egy M3 Touring versenygép létrehozását, de végül csak a tavaly áprilisban kiadott digitális látványtervekre érkezett lelkes reakciók láttán hagyták jóvá a projektet a vezetők. Arról egyelőre nincs szó, hogy a terepjáróvá alakított M2 Dakar, amelyet a BMW szintén április elsején leplezett le tavaly, valósággá válhat-e.

Az M3 Touring GT3 versenykombi technikailag megegyezik a meglévő, hűsz centivel rövidebb, kétajtós M4 GT3 Evo kupéval, a háromliteres soros hathengeres turbómotor 590 lóerőt küld a hátsó kerekekre, vagyis a kárpitok és a hátsó ülések mellett az első hajtás is kikerült a szériaautóból. Sajnos a BMW nem közölt menetteljesítmény-adatokat, de figyelembe véve, hogy a versenyváltozat nyolcvan lóerővel többet tud, és várhatóan néhány mázsával könnyebb, mint a közúti autó, jelentősen gyorsabbnak ígérkezik.

A „rajongók autójaként” jellemzett M3 Touring 24H az előfutamokra egy olyan festéssel készült, amely a tavaly áprilisi kommentek válogatását tartalmazza. Amikor a jövő hétvégén először rajthoz áll a Nürburgringen, egy másik különleges festést visel majd. A versenykombit a német Schubert Motorsport csapat a különleges autóknak fenntartott SPX kategóriában indítja majd, így nem fog közvetlenül versenyezni a három M4 GT3 Evo kupéval, amelyek a legfelső SP9 kategóriában versenyeznek.