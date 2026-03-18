autós hírBMW M3 Competition TouringBMWBMW M3

Valóra vált az áprilisi tréfa, kombi versenyautót épített a BMW

A GT3 specifikációjú M3 Touring már a következő hétvégén rajthoz áll a Nürburgringen.

2026. 03. 18. 8:34
BMW M3 Touring GT3 Forrás: BMW
Mindenki nagy meglepetésére a BMW Motorsport a jövő héten esedékes versenybemutatója előtt leleplezte az M3 Touring versenyváltozatát. A cég tavaly még április elsejei poénként mutatta be az M3 Touring GT versenyautót a közösségi médiában, de eddig nem utalt semmi arra, hogy valóban megépítené a puttonyos pályagépet. Most pedig a semmiből itt van előttünk a nagy rakterű versenyautó.

BMW M3 Touring GT3
Forrás: BMW

A jövő hétvégén, a Nürburgring Langstrecken-Serie bajnokságban (NLS), a Nordschleifén debütáló M3 Touring 24H egy nyolc hónapos mérnöki program eredménye, amelynek célja a versenyre kész változat létrehozása volt az utcai M3 Touringból, válaszul a közösségi médiában tavaly érkezett lelkes reakciókra.

BMW M3 Touring GT3
Forrás: BMW

A BMW közölte, hogy már korábban is fontolgatta egy M3 Touring versenygép létrehozását, de végül csak a tavaly áprilisban kiadott digitális látványtervekre érkezett lelkes reakciók láttán hagyták jóvá a projektet a vezetők. Arról egyelőre nincs szó, hogy a terepjáróvá alakított M2 Dakar, amelyet a BMW szintén április elsején leplezett le tavaly, valósággá válhat-e.

BMW M3 Touring GT3
Forrás: BMW

Az M3 Touring GT3 versenykombi technikailag megegyezik a meglévő, hűsz centivel rövidebb, kétajtós M4 GT3 Evo kupéval, a háromliteres soros hathengeres turbómotor 590 lóerőt küld a hátsó kerekekre, vagyis a kárpitok és a hátsó ülések mellett az első hajtás is kikerült a szériaautóból. Sajnos a BMW nem közölt menetteljesítmény-adatokat, de figyelembe véve, hogy a versenyváltozat nyolcvan lóerővel többet tud, és várhatóan néhány mázsával könnyebb, mint a közúti autó, jelentősen gyorsabbnak ígérkezik.

BMW M3 Touring GT3
Forrás: BMW

A „rajongók autójaként” jellemzett M3 Touring 24H az előfutamokra egy olyan festéssel készült, amely a tavaly áprilisi kommentek válogatását tartalmazza. Amikor a jövő hétvégén először rajthoz áll a Nürburgringen, egy másik különleges festést visel majd. A versenykombit a német Schubert Motorsport csapat a különleges autóknak fenntartott SPX kategóriában indítja majd, így nem fog közvetlenül versenyezni a három M4 GT3 Evo kupéval, amelyek a legfelső SP9 kategóriában versenyeznek.

BMW M3 Touring GT3
Forrás: BMW

– Egy olyan projekt, mint a BMW M3 Touring 24H, még soha nem létezett a BMW Motorsportnál. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szívét-lelkét beletette ebbe az egyedülálló autóba, és életre keltette – mondta Andrea Roos, a részleg vezetője.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu