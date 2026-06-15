Lezuhant az amerikai légierő ikonikus óriása

A hivatalos tájékoztatás szerint röviddel azután szenvedett balesetet, hogy elhagyta az Edwards légibázis kifutópályáját. A becsapódás helyszínéről hatalmas, kilométerekről látható sötét füstoszlop emelkedett a magasba.

A bázis közleménye szerint a mentőegységek azonnal megkezdték a kármentést, ám a személyzet állapotáról (amely általában öt főből áll) egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.

A Boeing B-52 Stratofortress, amelyet a katonai szlengben csak „Buff”-ként (Big Ugly Fat Fellow – Nagy Csúnya Kövér Fickó) emlegetnek, az amerikai katonai hatalom egyik legfontosabb szimbóluma az 1950-es évek óta.

A nyolchajtóműves óriás elképesztő hatótávolsága és pusztító ereje miatt is rettegett eszköz. A gép képes 15 ezer méteres magasságban repülni, és mintegy 32 tonnányi fegyverzetet (köztük hagyományos bombákat és nukleáris cirkálórakétákat) juttathat el a világ bármely pontjára.