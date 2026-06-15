B-52KaliforniaEgyesült Államok

Lezuhant az amerikai légierő ikonikus óriása

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Fekete füstfelleg borította be a kaliforniai sivatagot hétfőn, miután lezuhant az amerikai légierő egyik legmeghatározóbb stratégiai repülőgépe. A B-52 Stratofortress nem sokkal a felszállás után csapódott a földbe az Edwards légibázis közelében.

Munkatársunktól
2026. 06. 15. 22:42
B-52-es stratégiai bombázó Fotó: AFP
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A hivatalos tájékoztatás szerint röviddel azután szenvedett balesetet, hogy elhagyta az Edwards légibázis kifutópályáját. A becsapódás helyszínéről hatalmas, kilométerekről látható sötét füstoszlop emelkedett a magasba.

A bázis közleménye szerint a mentőegységek azonnal megkezdték a kármentést, ám a személyzet állapotáról (amely általában öt főből áll) egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.

A Boeing B-52 Stratofortress, amelyet a katonai szlengben csak „Buff”-ként (Big Ugly Fat Fellow – Nagy Csúnya Kövér Fickó) emlegetnek, az amerikai katonai hatalom egyik legfontosabb szimbóluma az 1950-es évek óta.

A nyolchajtóműves óriás elképesztő hatótávolsága és pusztító ereje miatt is rettegett eszköz. A gép képes 15 ezer méteres magasságban repülni, és mintegy 32 tonnányi fegyverzetet (köztük hagyományos bombákat és nukleáris cirkálórakétákat) juttathat el a világ bármely pontjára.

A B-52-esek légi utántöltési képességük révén gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal rendelkeznek, így biztosítva Washington számára a „nukleáris ernyőt” és a stratégiai elrettentés képességét.

A típus aktív szerepet játszott az iráni konfliktusban is.

Az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak a katasztrófa körülményeinek tisztázására. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy egyéb külső tényező vezetett-e a méregdrága haditechnikai eszköz elvesztéséhez.

Borítókép: B-52-es stratégiai bombázó (Fotó: AFP)

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