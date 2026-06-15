székesegyházKijevtámadásorosz-ukrán háború

Világörökségi helyszín is károkat szenvedett a kijevi támadásokban

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Legalább kilencen meghaltak és több mint ötvenen megsérültek az Ukrajnát ért újabb támadásokban. Kijevben megrongálódott a világörökségi védelem alatt álló Nagyboldogasszony-székesegyház is, amelynek ügyében Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és az UNESCO is megszólalt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 22:00
Tűzoltók a kijevi Nagyboldogasszony-székesegyház tetején az orosz dróntámadás után Forrás: AFP
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A legsúlyosabb kulturális veszteség a XI. századi Nagyboldogasszony-székesegyház megrongálódása volt. A történelmi jelentőségű templom a Kijev–Pecserszka Lavra kolostorkomplexum része, amely az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozik.

 A beszámolók szerint az épület egyik oldalán tátongó lyuk keletkezett, míg a részben megsemmisült tetőszerkezet alól lángok csaptak fel.

A székesegyházat ért támadást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a csapás szándékosan a keresztény örökség ellen irányult, Moszkva azonban visszautasította a vádakat. Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a történteket.

Semmi sem igazolja ezt a támadást az egyetemes örökségünk ellen

 – írta az X közösségi oldalon.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője háborús bűncselekménynek nevezte a székesegyház és az ukrán civilek elleni támadásokat. Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt közölte, hogy az épületet véletlenül egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakéta találhatta el, állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Az orosz hadsereg szerint a végrehajtott „nagyszabású csapások” kizárólag katonai célpontokat értek.

A Nagyboldogasszony-székesegyház nem először sérült meg a háború során: az ukrán kulturális minisztérium már januárban is beszámolt a kolostorkomplexumot ért károkról. Az épület a második világháborúban szinte megsemmisült, később azonban újjáépítették.

Az UNESCO közleményben ítélte el a támadást, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egyik legfontosabb spirituális és kulturális emlékhelyét érte súlyos kár. A szervezet szerint az ilyen intézmények elleni támadások nemcsak az épített örökséget pusztítják, hanem a közösségek kulturális és társadalmi összetartását is veszélyeztetik.

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Borítókép: Tűzoltók a kijevi Nagyboldogasszony-székesegyház tetején az orosz dróntámadás után (Fotó: AFP)

 

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