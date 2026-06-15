Világörökségi helyszín is károkat szenvedett a kijevi támadásokban

A legsúlyosabb kulturális veszteség a XI. századi Nagyboldogasszony-székesegyház megrongálódása volt. A történelmi jelentőségű templom a Kijev–Pecserszka Lavra kolostorkomplexum része, amely az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozik.
A beszámolók szerint az épület egyik oldalán tátongó lyuk keletkezett, míg a részben megsemmisült tetőszerkezet alól lángok csaptak fel.
A székesegyházat ért támadást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a csapás szándékosan a keresztény örökség ellen irányult, Moszkva azonban visszautasította a vádakat. Emmanuel Macron francia elnök is elítélte a történteket.
Semmi sem igazolja ezt a támadást az egyetemes örökségünk ellen
– írta az X közösségi oldalon.
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