Világörökségi helyszín is károkat szenvedett a kijevi támadásokban

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője háborús bűncselekménynek nevezte a székesegyház és az ukrán civilek elleni támadásokat. Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt közölte, hogy az épületet véletlenül egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakéta találhatta el, állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Az orosz hadsereg szerint a végrehajtott „nagyszabású csapások” kizárólag katonai célpontokat értek.

A Nagyboldogasszony-székesegyház nem először sérült meg a háború során: az ukrán kulturális minisztérium már januárban is beszámolt a kolostorkomplexumot ért károkról. Az épület a második világháborúban szinte megsemmisült, később azonban újjáépítették.

Az UNESCO közleményben ítélte el a támadást, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egyik legfontosabb spirituális és kulturális emlékhelyét érte súlyos kár. A szervezet szerint az ilyen intézmények elleni támadások nemcsak az épített örökséget pusztítják, hanem a közösségek kulturális és társadalmi összetartását is veszélyeztetik.