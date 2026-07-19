Ukrajnaorosz-ukrán háborútüntetés

Harmadik napja tüntetnek Zelenszkij döntése ellen az ukránok

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Tömegek gyűltek össze Kijev és más városok utcáin immár harmadik napja szombaton, hogy tiltakozzanak az ukrán elnök döntése ellen. Volodimir Zelenszkij nemrég menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, a demonstrálók szerint nem hallja meg a szavukat az elnök.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 19. 9:56
Tüntetés Ukrajnában Zelenszkij döntése után Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
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Sok ukrán ma már úgy véli, hogy Zelenszkij Szirszkijt támogatta Fedorov helyett a védelmi miniszter rövid hivatali ideje alatt elért lenyűgöző eredményei ellenére, amelyek közé tartozik Elon Musk meggyőzése az orosz csapatok Starlinkhez való hozzáférésének elzárásáról, valamint az elfoglalt Krím félszigeten az orosz logisztika elleni nagy hatótávolságú csapások koordinálása. 

Zelenszkij valóban meghallja az embereket?

Szerhij Lescsenko, az Elnöki Hivatal tanácsadója egy szombati televíziós adásban azt mondta, hogy Zelenszkij meghallgatja a nyilvánosságot, de időre lesz szüksége a döntéshozatalhoz. „A tüntetők üzenetét meghallgatták, de a döntések végrehajtása időbe telik” – mondta.

Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP

Lescsenko utalt a 2025 nyarán zajló széles körű tüntetésekre, amikor az ukránok sikeresen nyomást gyakoroltak Zelenszkijre, hogy vonja vissza az ország független korrupcióellenes ügynökségeit felszámoló törvényt. „Emlékezzünk vissza, hogy egy évvel ezelőtt hasonló helyzet állt elő – az elnök nem hagyta figyelmen kívül az ukrán állampolgárok hangját” – mondta Lescsenko.

És meg vagyok győződve arról, hogy most is ugyanez fog történni. Természetesen időbe telik, mire az összes eljárási lépést lefolytatjuk és előkészítjük a szükséges döntéseket. Csak éppen a kormánnyal van dolgunk, és sajnos nem úgy működik, mint egy magán startup – a dolgok kicsit lassabban haladnak. De az üzenet mindenképpen meghallgatásra talált, és az elnök is egyértelmű választ küldött

– fogalmazott Lescsenko. Az azonban nem világos, hogy az Elnöki Hivatal szándékozik-e érdemi változtatásokat végrehajtani, vagy Zelenszkij csak húzza az időt.

Borítókép: Tüntetés Kijevben (Fotó: AFP)

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