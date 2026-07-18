UkrajnatüntetésVolodimir Zelenszkij

Folytatódtak a tüntetések Zelenszkij döntése után

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Pénteken immár második alkalommal gyűltek össze tüntetők Kijevben és más ukrán városokban, hogy az elnök döntése ellen demonstráljanak. A tüntetések résztvevői szerint Volodimir Zelenszkij hiába ígérte, nem hallgatta meg őket.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 18. 12:15
Tüntetők Kijevben Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
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Ki lesz az új vezetője az SZBU-nak?

Zelenszkij pénteken rendeletet írt alá, amelyben Olekszandr Pokladot nevezte ki az SZBU megbízott vezetőjévé, Szerhij Beszkresznovot pedig szabadúszó elnöki tanácsadóvá nevezte ki a technológiai védelmi fejlesztés területén. 

Az Elnöki Hivatal honlapján közzétett rendelet értelmében Poklad ideiglenesen átveszi az SZBU vezetőjének feladatait. Kinevezése előtt Poklad a biztonsági ügynökség első helyettes vezetője volt.

Zelenszkij július 17-én Beszkresznovval, a „Villám” hívójelével ismert védelmi technológiai szakemberrel is találkozott . Az elnök szerint a két fél megvitatta a védelmi szektor jelenlegi technológiai követelményeit, és megállapodtak abban, hogy együttműködnek a fejlesztési kezdeményezésekben.

Kit nevezett ki Zelenszkij az új kormány élére?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán parlament hivatalosan is megszavazta Szerhij Koreckijt Ukrajna új miniszterelnökének. A Naftogaz korábbi vezérigazgatója Julija Szviridenkót váltja a poszton, miután a korábbi kormányfő benyújtotta lemondását. 

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on July 17, 2026, shows Ukraine's Prime Minister Sergiy Koretsky during a meeting with Ukraine's President in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Szerhij Koreckij, Ukrajna új miniszterelnöke
Fotó: AFP

Az új miniszterelnök kinevezése Volodimir Zelenszkij elnök nagyszabású kormányátalakítási tervének része, amelynek elsődleges célja az ország felkészítése a háború eddigi legnehezebbnek ígérkező telére, valamint az energetikai hálózat védelme a folyamatos orosz légicsapásokkal szemben.

Az energetikai szektorból érkező 48 éves szakember a harmadik háborús kormányfő az orosz–ukrán háború kirobbanása óta, és karrierje rendhagyónak számít az ukrán politikai elitben. Nem a pártpolitikai struktúrákon keresztül emelkedett fel, hanem több mint húszéves tapasztalattal rendelkező üzleti és energetikai csúcsmenedzser.

A háború kitörése után, 2022-ben vette át a köztulajdonba került Ukrnafta és Ukrtatnafta vezetését, amelyeket rekordidő alatt emelt ki a veszteséges működésből. 2025 májusától az állami energiagigász, a Naftogaz élén állt, ahol sikeresen növelte az ország gáztartalékait a kritikus időszakokban. Állítólagos politikai semlegessége és válságmenedzseri hírneve miatt Volodimir Zelenszkij elnök őt tartotta a legalkalmasabb jelöltnek a pozícióra.

Borítókép: Demonstráció Kijevben Zelenszkij döntése ellen (Fotó: AFP)

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