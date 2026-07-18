Folytatódtak a tüntetések Zelenszkij döntése után

Ki lesz az új vezetője az SZBU-nak?

Zelenszkij pénteken rendeletet írt alá, amelyben Olekszandr Pokladot nevezte ki az SZBU megbízott vezetőjévé, Szerhij Beszkresznovot pedig szabadúszó elnöki tanácsadóvá nevezte ki a technológiai védelmi fejlesztés területén.

Az Elnöki Hivatal honlapján közzétett rendelet értelmében Poklad ideiglenesen átveszi az SZBU vezetőjének feladatait. Kinevezése előtt Poklad a biztonsági ügynökség első helyettes vezetője volt.

Zelenszkij július 17-én Beszkresznovval, a „Villám” hívójelével ismert védelmi technológiai szakemberrel is találkozott . Az elnök szerint a két fél megvitatta a védelmi szektor jelenlegi technológiai követelményeit, és megállapodtak abban, hogy együttműködnek a fejlesztési kezdeményezésekben.

Kit nevezett ki Zelenszkij az új kormány élére?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán parlament hivatalosan is megszavazta Szerhij Koreckijt Ukrajna új miniszterelnökének. A Naftogaz korábbi vezérigazgatója Julija Szviridenkót váltja a poszton, miután a korábbi kormányfő benyújtotta lemondását.

Szerhij Koreckij, Ukrajna új miniszterelnöke

Fotó: AFP

Az új miniszterelnök kinevezése Volodimir Zelenszkij elnök nagyszabású kormányátalakítási tervének része, amelynek elsődleges célja az ország felkészítése a háború eddigi legnehezebbnek ígérkező telére, valamint az energetikai hálózat védelme a folyamatos orosz légicsapásokkal szemben.

Az energetikai szektorból érkező 48 éves szakember a harmadik háborús kormányfő az orosz–ukrán háború kirobbanása óta, és karrierje rendhagyónak számít az ukrán politikai elitben. Nem a pártpolitikai struktúrákon keresztül emelkedett fel, hanem több mint húszéves tapasztalattal rendelkező üzleti és energetikai csúcsmenedzser.

A háború kitörése után, 2022-ben vette át a köztulajdonba került Ukrnafta és Ukrtatnafta vezetését, amelyeket rekordidő alatt emelt ki a veszteséges működésből. 2025 májusától az állami energiagigász, a Naftogaz élén állt, ahol sikeresen növelte az ország gáztartalékait a kritikus időszakokban. Állítólagos politikai semlegessége és válságmenedzseri hírneve miatt Volodimir Zelenszkij elnök őt tartotta a legalkalmasabb jelöltnek a pozícióra.

Borítókép: Demonstráció Kijevben Zelenszkij döntése ellen (Fotó: AFP)