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Kormányváltás Kijevben: megvan Ukrajna új miniszterelnöke, de a fogadtatása nem felhőtlen + videó

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Az ukrán parlament hivatalosan is megszavazta Szerhij Koreckijt Ukrajna új miniszterelnökének. A Naftogaz korábbi vezérigazgatója Julija Szviridenkót váltja a poszton, miután a korábbi kormányfő benyújtotta lemondását. Az új miniszterelnök kinevezése Volodimir Zelenszkij elnök nagyszabású kormányátalakítási tervének része, amelynek elsődleges célja az ország felkészítése a háború eddigi legnehezebbnek ígérkező telére, valamint az energetikai hálózat védelme a folyamatos orosz légicsapásokkal szemben.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 16. 16:50
Szerhij Koreckij feladata lesz Ukrajna felkészítése a rendkívül kritikusnak ígérkező télre
Szerhij Koreckij feladata lesz Ukrajna felkészítése a rendkívül kritikusnak ígérkező télre Fotó: STRINGER Forrás: AFP
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Kijevben és több ukrán nagyvárosban ezrek vonultak utcára Fedorov elmozdítása ellen tiltakozva. A hírek szerint a védelmi miniszter és Olekszandr Szirszkij, a hadsereg főparancsnoka közötti feloldhatatlan személyi és stratégiai konfliktus vezetett Zelenszkij drasztikus döntéséhez. Az elnök egységre szólította fel a katonai és politikai vezetést a kritikus háborús helyzetben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán reagált a kinevezésre. Azt írta, hogy az új kormányfő Ukrajna európai integrációját a ország átalakulási erőfeszítéseinek középpontjába helyezi majd.

 

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Egy háború olyan, mint az összetett mondat: egyszerűbb belekezdeni, mint befejezni – nem először és nem is utoljára írjuk le ezeket a sorokat.

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