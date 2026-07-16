Kormányváltás Kijevben: megvan Ukrajna új miniszterelnöke, de a fogadtatása nem felhőtlen + videó

Kijevben és több ukrán nagyvárosban ezrek vonultak utcára Fedorov elmozdítása ellen tiltakozva. A hírek szerint a védelmi miniszter és Olekszandr Szirszkij, a hadsereg főparancsnoka közötti feloldhatatlan személyi és stratégiai konfliktus vezetett Zelenszkij drasztikus döntéséhez. Az elnök egységre szólította fel a katonai és politikai vezetést a kritikus háborús helyzetben.

A major government reshuffle is underway in Ukraine.



Parliament has approved Serhii Koretskyi [@KoretskyiUA] as the country's new prime minister. But attention is now turning to the rest of the cabinet, with several key posts, including the defense portfolio, still to be filled.… pic.twitter.com/GUNbiELRYc — TVP World (@TVPWorld_com) July 16, 2026

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán reagált a kinevezésre. Azt írta, hogy az új kormányfő Ukrajna európai integrációját a ország átalakulási erőfeszítéseinek középpontjába helyezi majd.