Kormányváltás Kijevben: megvan Ukrajna új miniszterelnöke, de a fogadtatása nem felhőtlen + videó

Kijevben és több ukrán nagyvárosban ezrek vonultak utcára Fedorov elmozdítása ellen tiltakozva. A hírek szerint a védelmi miniszter és Olekszandr Szirszkij, a hadsereg főparancsnoka közötti feloldhatatlan személyi és stratégiai konfliktus vezetett Zelenszkij drasztikus döntéséhez. Az elnök egységre szólította fel a katonai és politikai vezetést a kritikus háborús helyzetben.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán reagált a kinevezésre. Azt írta, hogy az új kormányfő Ukrajna európai integrációját a ország átalakulási erőfeszítéseinek középpontjába helyezi majd.
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