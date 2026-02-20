Bivalyerős, de ólomnehéz lett az Audi új sportkombija

Az új Audi RS 5-öt az RS 4 utódjaként mutatták be, és ez lesz

a márka első sportmodellje, amely plug-in hibrid hajtáslánccal rendelkezik.

A modellnévváltozásra az Audi nemrég elvetett, de a fejlesztéskor még aktív stratégiája miatt került sor, amely arról szólt, hogy a belső égésű motorral szerelt és az elektromos autókat úgy különböztetik meg egymásról, hogy az előbbiek páratlan, utóbbiak páros jelölést kapnak.

Jelentősen kiszélesítették a karosszériát az A5/S5-höz képest. Fotó: Audi

A kocsi orrában az elődből ismert dupla turbós 2,9 literes V6-os motor található, amelyhez egy 22 kWh-s (nettó kapacitású) akkumulátorcsomag és sebességváltóba integrált, 177 lóerős, 460 Nm-es villanymotor csatlakozik. Annak ellenére tudták erősebbé tenni az ingolstadti mérnökök a benzinmotort, hogy a közelgő Euro 7 kibocsátási előírások teljesítéséhez igazították a kibocsátását. Megnövelték az üzemanyag-befecskendezési nyomást, az új, változó geometriájú turbók – amelyek már vízhűtésesek – pedig javítják a gázreakciót.

Már szedán (fastback) karosszériával is választható, de az inkább Észak-Amerikában lesz népszerű. Fotó: Audi

Az eredmény 40 extra lóerő lett a régi RS 4-hez képest, így a V6-os motor már önmagában 510 lóerőt ad le. Azonban a villanymotorral együtt

a PHEV rendszer teljesítménye már 639 lóerő,

ami 169 lóerővel múlja felül a régi RS 4-esét, a 825 Nm nyomaték pedig 37,5 százalékos növekedés. Ehhez képest nem jelentős különbség, hogy a 3,6 másodperces gyorsulás (0–100 km/h-ra) mindössze 0,1 másodperccel jobb, mint korábban, a 285 km/h-s végsebesség pedig 15 km/h-val el is marad a régi RS 4 Competition végsebességétől.

Közel 2,3 tonnát nyom, többet, mint az RS 6. Fotó: Audi

Arra, hogy a jelentős teljesítménynövelés ellenére alig javult a gyorsulás, a tömegnövekedés a magyarázat.

Az RS 5 szedán üresen 2280 kilót nyom, míg az Avant 15 kilóval nála is nehezebb.

Ha ezt összehasonlítjuk a régi RS4 Avant tömegével, akkor kiderült, hogy a modellváltással 550 kilót szedett magára a sportmodell.

Az új RS 5 szedán 190 kilóval nehezebb, mint az egy kategóriával nagyobb, V8-as motorral hajtott RS 6 Avant, és 550 kilóval nehezebb, mint legnagyobb riválisa, a BMW M3 Competition szedán. Igaz, ezek a modellek az Audival ellentétben nem plug-in hibridek, így többet fogyasztanak és nem tudnak tisztán villannyal menni. A PHEV hajtáslánc 80 kilométeres, tisztán elektromos hatótávolságot (WLTP) tesz lehetővé.