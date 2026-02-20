autós hírAudiAudi A5Audi RS 4

Bivalyerős, de ólomnehéz lett az Audi új sportkombija

A vadonatúj RS 5 plug-in hibrid hajtást kapott, és a kombi mellett szedán karosszériával is választható lesz.

2026. 02. 20. 16:15
Idén nyáron érkezik a kereskedésekbe Forrás: Audi
Az új Audi RS 5-öt az RS 4 utódjaként mutatták be, és ez lesz 

a márka első sportmodellje, amely plug-in hibrid hajtáslánccal rendelkezik.

A modellnévváltozásra az Audi nemrég elvetett, de a fejlesztéskor még aktív stratégiája miatt került sor, amely arról szólt, hogy a belső égésű motorral szerelt és az elektromos autókat úgy különböztetik meg egymásról, hogy az előbbiek páratlan, utóbbiak páros jelölést kapnak. 

Audi RS5 RS 5
Jelentősen kiszélesítették a karosszériát az A5/S5-höz képest. Fotó: Audi

A kocsi orrában az elődből ismert dupla turbós 2,9 literes V6-os motor található, amelyhez egy 22 kWh-s (nettó kapacitású) akkumulátorcsomag és sebességváltóba integrált, 177 lóerős, 460 Nm-es villanymotor csatlakozik. Annak ellenére tudták erősebbé tenni az ingolstadti mérnökök a benzinmotort, hogy a közelgő Euro 7 kibocsátási előírások teljesítéséhez igazították a kibocsátását. Megnövelték az üzemanyag-befecskendezési nyomást, az új, változó geometriájú turbók – amelyek már vízhűtésesek – pedig javítják a gázreakciót.

Audi RS5 RS 5
Már szedán (fastback) karosszériával is választható, de az inkább Észak-Amerikában lesz népszerű. Fotó: Audi

Az eredmény 40 extra lóerő lett a régi RS 4-hez képest, így a V6-os motor már önmagában 510 lóerőt ad le. Azonban a villanymotorral együtt 

a PHEV rendszer teljesítménye már 639 lóerő,

ami 169 lóerővel múlja felül a régi RS 4-esét, a 825 Nm nyomaték pedig 37,5 százalékos növekedés. Ehhez képest nem jelentős különbség, hogy a 3,6 másodperces gyorsulás (0–100 km/h-ra) mindössze 0,1 másodperccel jobb, mint korábban, a 285 km/h-s végsebesség pedig 15 km/h-val el is marad a régi RS 4 Competition végsebességétől.

Audi RS5 RS 5
Közel 2,3 tonnát nyom, többet, mint az RS 6. Fotó: Audi

Arra, hogy a jelentős teljesítménynövelés ellenére alig javult a gyorsulás, a tömegnövekedés a magyarázat. 

Az RS 5 szedán üresen 2280 kilót nyom, míg az Avant 15 kilóval nála is nehezebb.

Ha ezt összehasonlítjuk a régi RS4 Avant tömegével, akkor kiderült, hogy a modellváltással 550 kilót szedett magára a sportmodell. 

Az új RS 5 szedán 190 kilóval nehezebb, mint az egy kategóriával nagyobb, V8-as motorral hajtott RS 6 Avant, és 550 kilóval nehezebb, mint legnagyobb riválisa, a BMW M3 Competition szedán. Igaz, ezek a modellek az Audival ellentétben nem plug-in hibridek, így többet fogyasztanak és nem tudnak tisztán villannyal menni. A PHEV hajtáslánc 80 kilométeres, tisztán elektromos hatótávolságot (WLTP) tesz lehetővé.

Audi RS5 RS 5
Az RS 5 rövid távokon akár környezetbarát villanyautóként használható. Fotó: Audi

Hiába nehezebb bő fél tonnával, az Audi szerint az új RS 5 valós használatban sokkal fürgébb, mint a régi RS 4. Állítólag egy gördülő gyorsulási versenyen az új RS 5 2,5 másodperc alatt képes két autóhossznyi távolságot kiépíteni az elődhöz képest, ami elsősorban a villanymotor azonnali erőleadásának köszönhető. A megfelelő lassulásról 420 mm-es első és 400 mm-es hátsó acél féktárcsák gondoskodnak, de 

kb. 2,5 millió forintos opcióként karbon-kerámia féktárcsák is rendelhetők,

amelyek kevésbé hajlamosak a fáradásra, és 30 kilóval csökkentik a rugózatlan tömeget. 

Audi RS5 RS 5
Fotó: Audi

Mindent megtett az Audi, hogy az új RS 5 ne legyen alulkormányzott a kanyarokban, mivel az elődmodell sok kritikát kapott emiatt. Újdonság az elektromechanikus nyomatékvektor-szabályozású hátsó differenciálmű. Ez gyakorlatilag egy részlegesen önzáró, kétkuplungos aktív differenciálmű, amelyet egy 11 lóerős villanymotor működtet úgy, hogy a másodperc töredéke alatt 1475 Nm nyomatékot lehet átvinni a két hátsó kerék között. 

Kanyarban az ívkülső hátsó kerékre jut a nyomaték nagy része,

ami elméletileg jóval agilisabb mozgást, semleges, enyhén túlkormányzott kanyarvételi tulajdonságokat eredményez. Ehhez társul egy új középső differenciálmű, amely akár a hajtás 100 százalékát is képes csak a hátsó tengelyre irányítani.

Audi RS5 RS 5
Fotó: TSP / Audi

De nemcsak a hajtáslánc, hanem a dizájn is jóval agresszívebb a réginél. Alacsonyabb és szélesebb az RS 5, mint az alapokat adó A5/S5, a kisebb kerékszettje is 20 colos, felárért pedig 21 colos is rendelhető. A legnyilvánvalóbb különbség a megjelenésben az átdolgozott orr-rész a hatalmas fekete hűtőráccsal, amely kiszolgálja a V6-os turbómotor és elektromos rendszer hűtési igényét. Az első nappali menetfények és a hátsó féklámpák is „kockás zászló” grafikát kaptak. Hátulnézetből a legbiztosabb jele annak, hogy egy új RS 5-öt látunk, 

a két kályhacső méretű kipufogócső,

amelyek elég nagyok ahhoz, hogy egy férfiököl is átférjen rajtuk.

Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
Audi RS5 RS 5
1/16 Audi RS5 RS 5

 

 

