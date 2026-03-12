Egyvalaki fillérekért hozzájuthat a Budapesten átépített Porschéhoz

Idén március 13-tól 15-ig tartják a jubileumi, huszadik Autó, Motor és Tuning Show (AMTS) kiállítást, amire nagy durranással készültek a szervezők: messze az eddigi legdrágább nyereményautó a Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Immár hagyományosan egy budapesti bevásárlóközpontban, a nagyközönség szeme láttára mindössze öt nap alatt építették át a 2009-es évjáratú sportkocsit. Az eredmény a következetesen használt türkiz színnek köszönhetően látványos és az eddigiekhez képest visszafogott lett, hiszen egy ilyen kategóriájú autóhoz nem illik a harsány külső. Persze így is épp elég feltűnő.

Forrás: Autó-Motor

Újdonság volt, hogy az érdeklődők internetes szavazáson dönthettek el fontos dolgokat az autóval kapcsolatban, például a végső körbe került színek közül lehetett választani, de a beépített féktárcsa is közönségszavazás eredménye. Nem csak a grafikában fogták magukat vissza az AMTS szervezői, például maradtak a gyári 19 colos felniméretnél, hiszen Magyarországon már ez is igen nagy odafigyelést igényel a sofőrtől. Annyi segítséget kap majd a szerencsés nyertes, hogy az autó alá épített légrugózást az üzemi szintnél feljebb is emelheti, hogy ne jelentsen akadályt a padkák leküzdése.

Forrás: Autó-Motor

Különleges a hifi is, a vászontető miatt nem jött szóba az egyébként az ülések mögötti térbe szánt mélynyomó, úgyhogy egyedi módon a hátsó üléspárnák helyére került a 3D-nyomtatással készített basszusláda. Azért kellett ehhez a megoldáshoz folyamodni, mert csak így tudták garantálni az adott hangsugárzóhoz szükséges rezonanciateret, ami a jó hangzáshoz szükséges. Annyiból nem fáj a hátsó ülések hiánya, hogy azok amúgy is szükségülések, illetve könnyen vissza lehet állítani az eredeti állapotot, hiszen a mélynyomók az eredeti üléspárnákhoz hasonlóan tépőzáras rögzítésűek.

Forrás: Autó-Motor

Szóval nem lesz gond a műszaki vizsgán sem, amennyiben ellenőrizni kell az ülésszámot. Ugyanez igaz a legális beépítésű Akrapovic kipufogórendszerre is; a 3,8 literes, hathengeres, 385 lóerős szívó boxermotoron nem változtattak. De hogyan lehet megnyerni a földre hasaltatható airride-os 911-est? Ehhez teljes árú belépőjegyet (lehet családi is) kell váltani az AMTS-kiállításra, majd online kitölteni egy nyereményszelvényt – jegyenként egy nyerési esélyt adnak – legkésőbb a harmadik nap 12 óráig, a sorsolásra pedig a zárónapon 16 órakor kerítenek sort a nagyszínpadon, közjegyző jelenlétében.