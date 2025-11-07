autós hírKen BlockSubaruGymkhana

A legújabb Gymkhana-autó egy ősöreg Subaru közel 680 lóerővel és mozgatható szárnyakkal

A SEMA tuningshow-n, Las Vegasban mutatták be az 1970-es évekbeli Braten alapuló őrült átépítést.

2025. 11. 07. 12:40
Hamarosan videón is láthatjuk, mit tud az öreg Brat Forrás: Hoonigan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ken Block örökségét továbbvivő, az amerikai autós kultúrát ápoló Hoonigan cég és Travis Pastrana raliversenyző és kaszkadőr újraértelmezte a Subaru Bratet, amely egy szerény teljesítményű, praktikus, összkerekes pick-up volt az 1970-es évek végén. A kevesebb mint négy méter hosszú, 775 kg tömegű kisautót egy 1,6 literes szívómotor hajtotta az első vagy mind a négy keréken keresztül.

Így nézett ki az eredeti Brat 1978-ból. Forrás: Subaru

Szinte semmi sem maradt meg az 1978-as donorautóból az átépítés végére, a gumifüstölésre és driftelésre átalakított egyedi Gymkhana-verzió egy komoly élményautó lett, amely látványos mutatványok bemutatására képes. 

Subaru Brat
A hátsó szárny magassága és szöge is változtatható. Forrás: Hoonigan

A Vermont Sportscar, a Pastrana Subaru raliautóit felkészítő versenyistálló által épített autó a Brat eredeti motorját egy modern Subaru WRX-ből származó turbófeltöltős kétliteres bokszerre cserélte, amelyet ráadásul alaposan fel is tuningolt.

Subaru Brat
Travis Pastrana a legújabb játékszerével. Forrás: Hoonigan

Az így elért 679 lóerő pont a tízszeresére az eredeti Brat teljesítményének, a 922 Nm nyomaték pedig több mint a nyolcszorosa. Az új motor maximális fordulatszáma meghaladja a 9500-at, ami egy turbós géptől szokatlanul magas érték. 

Subaru Brat
Impresszív Subaru-kollekcióval rendelkezik a Hoonigan cég. Forrás: Hoonigan

Karbonszálas anyagból készült a Brat agresszív megjelenésű karosszériája, amely számos aktív aerodinamikai elemmel rendelkezik, hasonlóan Pastrana korábbi, „Családi Huckster” becenevű Subaru GL-jéhez. E mozgatható szárnyak segítségével állítható be a pickup egyensúlya ugratás közben, így a vezető irányíthatja a bólintást és a leérkezési szöget, de a az aszfalton fékezésnél is jól jönnek.
 

Subaru Brat
Légféknek is beválnak az aktív aeroelemek. Forrás: Hoonigan

Belül a műszerfalat szintén egy karbonszálas elem váltotta fel, a Brat eredeti fa díszítőelemeit kompozit paneleken őrizték meg. Érdekesség, hogy a klímavezérlő gombokkal mostantól az autó aktív aerodinamikáját lehet beállítani. 

A Brat szerepelni fog a sokmilliós nézettségű Gymkhana videósorozat következő kiadásában, amely Ausztráliában játszódik. Ezt szem előtt tartva a pickup a Brataroo becenevet kapta.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu