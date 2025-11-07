A legújabb Gymkhana-autó egy ősöreg Subaru közel 680 lóerővel és mozgatható szárnyakkal

A Ken Block örökségét továbbvivő, az amerikai autós kultúrát ápoló Hoonigan cég és Travis Pastrana raliversenyző és kaszkadőr újraértelmezte a Subaru Bratet, amely egy szerény teljesítményű, praktikus, összkerekes pick-up volt az 1970-es évek végén. A kevesebb mint négy méter hosszú, 775 kg tömegű kisautót egy 1,6 literes szívómotor hajtotta az első vagy mind a négy keréken keresztül.

Így nézett ki az eredeti Brat 1978-ból. Forrás: Subaru

Szinte semmi sem maradt meg az 1978-as donorautóból az átépítés végére, a gumifüstölésre és driftelésre átalakított egyedi Gymkhana-verzió egy komoly élményautó lett, amely látványos mutatványok bemutatására képes.

A hátsó szárny magassága és szöge is változtatható. Forrás: Hoonigan

A Vermont Sportscar, a Pastrana Subaru raliautóit felkészítő versenyistálló által épített autó a Brat eredeti motorját egy modern Subaru WRX-ből származó turbófeltöltős kétliteres bokszerre cserélte, amelyet ráadásul alaposan fel is tuningolt.

Travis Pastrana a legújabb játékszerével. Forrás: Hoonigan

Az így elért 679 lóerő pont a tízszeresére az eredeti Brat teljesítményének, a 922 Nm nyomaték pedig több mint a nyolcszorosa. Az új motor maximális fordulatszáma meghaladja a 9500-at, ami egy turbós géptől szokatlanul magas érték.

Impresszív Subaru-kollekcióval rendelkezik a Hoonigan cég. Forrás: Hoonigan

Karbonszálas anyagból készült a Brat agresszív megjelenésű karosszériája, amely számos aktív aerodinamikai elemmel rendelkezik, hasonlóan Pastrana korábbi, „Családi Huckster” becenevű Subaru GL-jéhez. E mozgatható szárnyak segítségével állítható be a pickup egyensúlya ugratás közben, így a vezető irányíthatja a bólintást és a leérkezési szöget, de a az aszfalton fékezésnél is jól jönnek.



Légféknek is beválnak az aktív aeroelemek. Forrás: Hoonigan

Belül a műszerfalat szintén egy karbonszálas elem váltotta fel, a Brat eredeti fa díszítőelemeit kompozit paneleken őrizték meg. Érdekesség, hogy a klímavezérlő gombokkal mostantól az autó aktív aerodinamikáját lehet beállítani.

A Brat szerepelni fog a sokmilliós nézettségű Gymkhana videósorozat következő kiadásában, amely Ausztráliában játszódik. Ezt szem előtt tartva a pickup a Brataroo becenevet kapta.