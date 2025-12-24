A legjobb karácsonyi filmek, amikről nem is hallottál még, pedig illett volna + videó

A rövid formátum különösen hálás karácsonykor, mivel nem szakítja szét az estét, nem igényel hosszú koncentrációt, mégis közös élményt nyújt. Ráadásul ezek az animációk gyakran két szinten működnek: miközben a gyerekek a történetet követik, a felnőttek saját veszteségeiket, félelmeiket, emlékeiket ismerik fel bennük. Nem ritka, hogy egy-egy ártatlannak tűnő hóember vagy beagle kutya jobban megríkat egy szülőt, mint egy klasszikus, egész estés melodráma. Az alábbi válogatás karácsonyi animációi rövidek, mégis maradandók.

A gyerekek körében ma a Grincs a legnépszerűbb karácsonyi animáció, de van élet a komisz manón túl is. Forrás: TMDb

Mickey egér: Karácsonyi ének (1983)

Disney+ / Hossz: 27 perc

Ebenezer Scrooge – Dagobert bácsi képében – annyira a pénz bűvöletében él, hogy teljesen érzéketlenné válik a karácsony emberi jelentése iránt. Karácsony éjszakáján azonban szellemek vezetik végig a múltján, jelenén és lehetséges jövőjén, hogy szembesüljön döntései következményeivel.

Ez a változat feszesen, sallangmentesen meséli el Dickens történetét. A Disney-figurák nem mélyítik tovább a drámát, de pontosan adagolt humorukkal oldják a túlzó moralizálást. Dagobert bácsi figurája különösen hálás választás, mivel eleve magában hordozza Scrooge jellemét. Meglepetéseket nem tartogat, de megbízhatóan hozza a karácsonyi hangulatot.

Shaun, a bárány: Kalandos karácsony (2021)

Netflix / Hossz: 30 perc

Shaun karácsonyi izgalma gyorsan káoszba fordul, amikor a nyáj egy félresikerült akció során nagyobb ajándékokat próbál szerezni magának. A helyzet akkor válik igazán súlyossá, amikor Timmy eltűnik, és Shaun rájön: a karácsonyi jó szándék könnyen átcsúszhat felelőtlenségbe.

A különleges ünnepi epizód a karácsony témájába és az Aardman stúdiótól megszokott slapstick humorba burkolva foglalkozik a bűntudat és a jóvátétel kérdésivel: mit jelent helyesen cselekedni, ha már elrontottunk valamit? De azért alapvetően továbbra is a szívmelengető humor dominálja Shaun és nyájtársai karácsonyi kalandját, amiben a karácsonyi díszletek pedig csak még jobban kiemelik a történet morális tétjét.

Vörös, a vörösbegy (2021)

Netflix / Hossz: 32 perc

Egy vörösbegyfiókát egerek nevelnek fel, ám ahogy növekszik, egyre világosabbá válik számára, hogy sem teljesen madárként, sem egérként nem találja a helyét. Karácsony közeledtével útra kel, hogy kiderítse, hová tartozik valójában.