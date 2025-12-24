karácsonyanimációs kisfilmtoplista

A legjobb karácsonyi filmek, amikről nem is hallottál még, pedig illett volna + videó

Dunát lehetne rekeszteni a karácsonykor játszódó filmekkel, unásig néztük már a Reszkessetek, betörők!-et és az Igazából szerelmet. De van egy köztes műfaj, amire csak kevesen gondolnak karácsony tájékán: az ünnepi témájú animációs rövidfilmek világa ez, amik a gyerekeket elvarázsolják, a szülőknek viszont sokszor váratlan érzelmi gyomrost adnak. Összeállításunkban öt nem egész estés animációt gyűjtöttünk össze, amiket évről évre érdemes újranézni.

Dani Áron
2025. 12. 24. 15:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rövid formátum különösen hálás karácsonykor, mivel nem szakítja szét az estét, nem igényel hosszú koncentrációt, mégis közös élményt nyújt. Ráadásul ezek az animációk gyakran két szinten működnek: miközben a gyerekek a történetet követik, a felnőttek saját veszteségeiket, félelmeiket, emlékeiket ismerik fel bennük. Nem ritka, hogy egy-egy ártatlannak tűnő hóember vagy beagle kutya jobban megríkat egy szülőt, mint egy klasszikus, egész estés melodráma. Az alábbi válogatás karácsonyi animációi rövidek, mégis maradandók.

A gyerekek körében ma a Grincs a legnépszerűbb karácsonyi animáció, de van élet a komisz manón túl is. Forrás: TMDb
A gyerekek körében ma a Grincs a legnépszerűbb karácsonyi animáció, de van élet a komisz manón túl is. Forrás: TMDb

Mickey egér: Karácsonyi ének (1983)

  • Disney+ / Hossz: 27 perc

Ebenezer Scrooge – Dagobert bácsi képében – annyira a pénz bűvöletében él, hogy teljesen érzéketlenné válik a karácsony emberi jelentése iránt. Karácsony éjszakáján azonban szellemek vezetik végig a múltján, jelenén és lehetséges jövőjén, hogy szembesüljön döntései következményeivel.

Ez a változat feszesen, sallangmentesen meséli el Dickens történetét. A Disney-figurák nem mélyítik tovább a drámát, de pontosan adagolt humorukkal oldják a túlzó moralizálást. Dagobert bácsi figurája különösen hálás választás, mivel eleve magában hordozza Scrooge jellemét. Meglepetéseket nem tartogat, de megbízhatóan hozza a karácsonyi hangulatot.

Shaun, a bárány: Kalandos karácsony (2021)

  • Netflix / Hossz: 30 perc

Shaun karácsonyi izgalma gyorsan káoszba fordul, amikor a nyáj egy félresikerült akció során nagyobb ajándékokat próbál szerezni magának. A helyzet akkor válik igazán súlyossá, amikor Timmy eltűnik, és Shaun rájön: a karácsonyi jó szándék könnyen átcsúszhat felelőtlenségbe.

A különleges ünnepi epizód a karácsony témájába és az Aardman stúdiótól megszokott slapstick humorba burkolva foglalkozik a bűntudat és a jóvátétel kérdésivel: mit jelent helyesen cselekedni, ha már elrontottunk valamit? De azért alapvetően továbbra is a szívmelengető humor dominálja Shaun és nyájtársai karácsonyi kalandját, amiben a karácsonyi díszletek pedig csak még jobban kiemelik a történet morális tétjét.

Vörös, a vörösbegy (2021)

  • Netflix / Hossz: 32 perc

Egy vörösbegyfiókát egerek nevelnek fel, ám ahogy növekszik, egyre világosabbá válik számára, hogy sem teljesen madárként, sem egérként nem találja a helyét. Karácsony közeledtével útra kel, hogy kiderítse, hová tartozik valójában.

Az Oscar-díjra is jelölt animációs rövidfilm megkapó érzékenységgel boncolgatja az identitás és az odatartozás kérdéseit bizonytalanságát, amihez aligha lehetne jobb apropó, mint a legnagyobb családi ünnep, a karácsony. Az Aardman stúdió stop-motion technikája itt is lenyűgöző kreativitással párosul, karácsonyi giccsnek pedig nyoma sincs benne – főleg a zenét érdemes kiemelni. Rövidsége ellenére valódi belső utat rajzol fel.

2. Snoopy bemutatja: Lucy szilveszteri bulija (2021)

Apple+ / Hossz: 38 perc

Lucy csalódott, mert a nagymamája nem látogatja meg karácsonykor, ezért egy nagyszabású szilveszteri bulival próbálja felvidítani magát. Eközben Charlie Brown kétségbeesetten igyekszik teljesíteni legalább egyetlen újévi fogadalmát.

A Peanuts-univerzum továbbra is pontosan érti a gyerekkor szorongásait. 

Charlie Brown figurája csendesen, de könyörtelenül emlékeztet arra, hogy az önértékelés, a szerethetőség és a teljesítmény kérdései már nagyon korán megjelennek. A film nem oldja fel ezeket a dilemmákat, csak együtt marad velük – és ettől válik igazán őszintévé. A nosztalgia itt nem öncélú, hanem érzelmi tapasztalat.

1. A hóember (1982)

  • YouTube / 25 perc

Egy kisfiú hóembert épít szenteste, aki éjfélkor életre kel, és egy varázslatos utazásra viszi őt egészen az Északi-sarkig, a Mikulás birodalmába. A dialógus nélküli történetmesélés egyik csúcsteljesítménye, minimális narratívával és maximális érzelmi hatással, amit annak idején szintén Oscar-díjra jelöltek. Kevés karácsonyi animáció mer ennyire melankolikus lenni, de éppen ezért marad emlékezetes gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Igazi ereje az elmúlás tapasztalatában rejlik: a csoda ideiglenes, és pontosan ettől fájdalmasan szép. 

+1. Grincs (1966)

  • - / Hossz: 25 perc

Azért mégsem maradhat le egy ilyen listáról a Grincs! A zöld manóember, aki utálja a karácsonyt, és mindent, ami vele jár: a dalokat, az ajándékokat, a közösségi örömöt. Elhatározza, hogy egyetlen éjszaka alatt ellopja Whoville lakóitól az ünnepet, ám a terve nem egészen úgy sül el, ahogy elképzelte. Talán fölösleges is bármiféle történetismertető, mivel ha Dr. Seuss mesekönyvét nem is ismeri minden mai kisgyerek Magyarországon, a belőle készült egész estés filmeket egészen biztosan látták már.

Az egy hópehelyben zajló történet élőszereplős és egész estés animációs feldolgozásai is rendkívül népszerűek, ám mindkettő rengeteget épített és köszönhet a legelső, Chuck Jones (Bolondos dallamok, Tomy & Jerry) rendezte változatnak, sőt valójában a mesekönyvet is ez a groteszk stílusú, konformizmusellenes klasszikus tette ismertté. Viszont itthon elég nehezen fellelhető.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Karácsony-sziget

Bayer Zsolt avatarja

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu