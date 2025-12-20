Az Avatar harmadik része lezsibbasztja az agyad, pedig ez lehetett volna a franchise koronaékszere

Annak idején az Avatart sok bírálat érte, amiért a története túlontúl ismerős, tulajdonképpen az őslakosok mellé álló sebzett lelkű, de tiszta szívű telepesek mítoszát meséli újra (lásd még Farkasokkal táncoló, Pocahontas) szemkápráztatóan látványos köntösben. James Cameron megalomániája ugyanis nem ismer határokat, az író/rendező két évtizeden keresztül kísérletezgetett, mire a technológia elért arra a szintre, hogy ne csak a macskaszerű Na'vikat tudja hitelesen életre kelteni, hanem velük együtt egy egész alternatív ökoszisztémát is, amivel az Avatar egy nagyon kortárs témát, a természetvédelmet is sikerrel tematizálta a plázába járó nagyközönségnek. Azonban technológiai erődemonstráció ide, ökotudatos üzenetek oda, Camerontól akkor sem lehetett elvitatni, hogy még úgy is egy piszok jó rendező volt, aki mesterien keverte egymással az akciót, a kalandot és a melodrámát – nem számít, hányszor találkoztunk már hasonló alapfelállással, Dávid és Góliát csatájával, a természetet kizsigerelő emberi kapzsisággal, vagy a más világok közt szövődő szerelemmel, az Avatar egy izgalmasan elmesélt történetté állt össze.

Az Avatar: Tűz és hamu kissé túllőtt a célon a több mint három órás játékidejével. Forrás: TMDb

Az Avatar új világot teremtett

A bombasztikus kasszasiker ellenére az első rész mégsem vált tömegkulturális jelenséggé, nem lepnek el minket az Avataros pólók és bögrék, nem születnek vicces mémek vagy érdekes internetes teóriák. A Na’vik sikere leginkább a mozira korlátozódott: egyfelől mert az Avatarnál a technológia valóban a kiemelkedő siker legfőbb oka (a nagy technológiai újítást bemutató filmek mindig érdeklik a közönséget, lsd még: Elfújta a szél, Hófehérke és a hét törpe, Ben Hur, Star Wars, Terminátor 2., Jurassic Park, Mátrix, stb.), minden szempontból a sötét mozitermekre tervezett filmélményt nyújtott (nem csak a 3D vagy az IMAX miatt).

Az Avatar annyira élethű világot teremtett, hogy a mai napig nem lehet fogást találni rajta, másfelől viszont az ismerős történet nem hozott semmiféle újítást a már máshonnan ismert mitológiában (szemben az előbb hozott filmes példák némelyikével), és nem rendelkezett kellően ikonikus karakterekkel sem, a kék színű Na’vik aigha lakják be bárki gyerek szobáját.

Az Avatar: A víz útjával aztán Cameron megmutatta, hogy ebben a világban tényleg van még több is, nem csak a technológiáról és a tudattalanunkban szunnyadó mítoszok felelevenítéséről (vagy a dollármilliókról) szól ez a franchise, amit a közönség is meghálált: A víz útja is ott trónol minden idők legsikeresebb mozifilmjei között. Meghallgattattak a kritikusok imái, és a folytatás sokkal összetettebb történetet hozott, amiben a régi és új szereplők közti konfliktusokat már családi kapcsolatok mélyítették el (Jake és Neytiri családot alapított, befogadták dr. Grace rejtélyes módon fogant lányát, és bemutatkozott Quaritch ezredes fia is), miközben Pandora világa is tovább tágult a vízivilág élőlényeivel, a Metkayina törzzsel és a tulkunokkal. Az alapvető törésvonalak azonban változatlanok maradtak, így A víz útja kicsit olyan, mint egy nagyobbra szabott visszavágó Jake tizedes és Qua­ritch ezredes között.