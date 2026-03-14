Magyar Levente úgy fogalmazott, ha a forradalom és szabadságharc eszméit felidézzük, akkor látni fogjuk, hogy mennyire aktuálisak a 48-as üzenetek ebben a felbolydult világban.
Magyar Levente: A magyar szabadságot nem megszerezni, hanem megvédeni kell
Ma a magyar szabadságot nem megszerezni, hanem megvédeni kell, ebben a mai napig az 1848-as eszmék és elvek az irányadók – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a regéci várban.
Az államtitkár hozzátette, a kormány azon dolgozik, hogy megőrizze az ország szabadságát, biztonságát és maga döntsön a sorsáról.
Magyar Levente rámutatott, fontos hogy az ország megőrizze azt a képességét, hogy az olyan nagy jelentőségű fejlesztéseket, mint a regéci vár visszaépítése, a jövőben is folytatódhasson. Közölte, minden magyar településnek és minden történelmi emlékhelynek meg kell kapnia az őt illető helyet a magyar turisztika és a magyar emlékezetpolitika térképén.
Borítókép: Magyar Levente (Fotó: MTI)
