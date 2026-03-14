Magyar Levente: A magyar szabadságot nem megszerezni, hanem megvédeni kell

Ma a magyar szabadságot nem megszerezni, hanem megvédeni kell, ebben a mai napig az 1848-as eszmék és elvek az irányadók – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a regéci várban.

2026. 03. 14. 14:59
Magyar Levente úgy fogalmazott, ha a forradalom és szabadságharc eszméit felidézzük, akkor látni fogjuk, hogy mennyire aktuálisak a 48-as üzenetek ebben a felbolydult világban.

Az államtitkár hozzátette, a kormány azon dolgozik, hogy megőrizze az ország szabadságát, biztonságát és maga döntsön a sorsáról.

Magyar Levente rámutatott, fontos hogy az ország megőrizze azt a képességét, hogy az olyan nagy jelentőségű fejlesztéseket, mint a regéci vár visszaépítése, a jövőben is folytatódhasson. Közölte, minden magyar településnek és minden történelmi emlékhelynek meg kell kapnia az őt illető helyet a magyar turisztika és a magyar emlékezetpolitika térképén.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
