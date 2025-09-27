Magyar Levente a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítéséről tárgyalt Párizsban

A Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatrendszer megerősítéséről és elmélyítéséről tárgyalt a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Párizsban. Magyar Levente szerint olyan kihívások előtt állunk, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.

Magyar Levente szerint sok dolog köti össze hazánkat és Franciaországot

(Fotó: KKM / MTI/KKM)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy látogatásának fő célja a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítése, amire most hatalmas szükség is van, ugyanis olyan kihívásokkal szembesül a két ország, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.

„És valójában sokkal több minden köt bennünket össze, mint ami elválaszt” – fogalmazott, majd fel is sorolta a három legerősebb kapcsot Magyarország és Franciaország között.

Az első a közös elkötelezettség Európa védelmi képességének fejlesztése mellett, a második az európai versenyképesség hanyatlásának megállítása, főleg a fenntartható, hatékony energiagazdálkodás által, míg a harmadik a nukleáris energia – sorolta.