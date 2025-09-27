Magyar Levente a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítéséről tárgyalt Párizsban

A Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatrendszer megerősítéséről és elmélyítéséről tárgyalt a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Párizsban. Magyar Levente szerint olyan kihívások előtt állunk, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy látogatásának fő célja a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítése, amire most hatalmas szükség is van, ugyanis olyan kihívásokkal szembesül a két ország, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.
„És valójában sokkal több minden köt bennünket össze, mint ami elválaszt” – fogalmazott, majd fel is sorolta a három legerősebb kapcsot Magyarország és Franciaország között.
Az első a közös elkötelezettség Európa védelmi képességének fejlesztése mellett, a második az európai versenyképesség hanyatlásának megállítása, főleg a fenntartható, hatékony energiagazdálkodás által, míg a harmadik a nukleáris energia – sorolta.