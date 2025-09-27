  • Magyar Nemzet
Magyar Levente a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítéséről tárgyalt Párizsban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Párizsban egyeztetett. Magyar Levente a magyar–francia kapcsolatok elmélyítéséről tárgyalt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 1:02
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
A Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatrendszer megerősítéséről és elmélyítéséről tárgyalt a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Párizsban. Magyar Levente szerint olyan kihívások előtt állunk, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani. 

Magyar Levente
Magyar Levente szerint sok dolog köti össze hazánkat és Franciaországot 
(Fotó: KKM / MTI/KKM)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy látogatásának fő célja a magyar–francia kapcsolatrendszer megerősítése, amire most hatalmas szükség is van, ugyanis olyan kihívásokkal szembesül a két ország, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.

„És valójában sokkal több minden köt bennünket össze, mint ami elválaszt” – fogalmazott, majd fel is sorolta a három legerősebb kapcsot Magyarország és Franciaország között.

Az első a közös elkötelezettség Európa védelmi képességének fejlesztése mellett, a második az európai versenyképesség hanyatlásának megállítása, főleg a fenntartható, hatékony energiagazdálkodás által, míg a harmadik a nukleáris energia – sorolta.

Utóbbi kapcsán pedig elmondta, hogy mind a két ország a tiszta és fenntartható atomenergiára kívánja helyezni az ellátásbiztonságát, ezért rendkívül kiterjedt együttműködést tudnak folytatni e területen.

Magyar Levente azt is tudatta, hogy egyeztetéseket folytatott Emmanuel Macron francia elnök külügyi és Európa-ügyi főtanácsadójával, Bertrand Buchwalterrel és Alexis Dutertre-rel, továbbá Laurent Saint-Martin külkereskedelemért felelős delegált miniszterrel is.

Áttekintettük, hogy ezen három területen milyen konkrét lépéseket tehetünk a következő időszakban annak érdekében, hogy még a jelenleginél is szorosabbá, rendszerezettebbé és mélyebbé tegyük ezt a stratégiai fontosságú kapcsolatrendszert, amelyet Franciaországgal ápolunk

– húzta alá.

Borítókép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

