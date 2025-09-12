Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Magyar LeventeUngvárvasútvonalonvasúti vonalkárpátaljaikárpátaljai magyarokMagyarországKárpátaljaBeregszászvasútvonal

Immár közvetlen vonatjárattal utazhatunk Ungvárra Budapestről

Hosszú évtizedek után ismét létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés Budapest, valamint a kárpátaljai Beregszász és Ungvár között, ami jól mutatja, hogy a feszültségek dacára folyamatos az együttműködés a magyar és az ukrán hatóságok között – közölte Magyar Levente.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 16:48
Magyar Levente (Fotó: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterhelyettes arról számolt be, hogy Kárpátalját rákapcsolták az európai vasúti hálózatra azáltal, hogy mostantól közvetlen járattal lehet eljutni Ungvárról Budapestre és azon keresztül Bécsbe, illetve Beregszászról is elindul a vasúti összeköttetés Budapest irányába, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa.

Ungvár, 2025. szeptember 12. Zászlók egy pulton az első közvetlen Ungvár-Budapest-Bécs vonatjárat indulásakor Ungváron 2025. szeptember 12-én. A 146-os számú járat naponta közlekedik a kárpátaljai újonnan kiépített európai szabványú keskeny nyomtávú vasútvonalon a magyar és az osztrák fővárosba, a csapi átszállás kiiktatásával. MTI/Nemes János
Zászlók egy pulton az első közvetlen Ungvár-Budapest-Bécs vonatjárat indulásakor Ungváron(Fotó: Nemes János / MTI Fotószerkesztőség)

Rámutatott, hogy az elmúlt száz év szétszakította a magyarságot infrastrukturálisan is, hiszen a szovjet oldalon megépült az európai szabvánnyal nem kompatibilis széles nyomtáv, most azonban az ukrán fél Csaptól Ungvárig kiépítette a normál nyomtávot, így zavartalanul lehet e szakaszon vasúton közlekedni.

Munkács és Budapest között már korábban, egy éve Kijev és Budapest között, a mai nappal pedig Ungvár és Beregszász, illetve Budapest között indul meg a vasúti összeköttetés – jelentette be. Ez hatalmas előrelépés Kárpátalja egésze és különösen a kárpátaljai magyarok számára – emelte ki.

Magyar Levente aláhúzta, hogy a két ország között fennálló politikai feszültségek, ellentétek, éles viták mellett is folyamatos a párbeszéd és az együttműködés annak az érdekében, hogy a közös határszakasz minél könnyebben és minél több ponton átjárható legyen. Ez mindkét ország, mindkét nemzetgazdaság, de elsősorban a határrégióban élő sok százezer ember érdeke – mondta.

Példaként említette, hogy az elmúlt év folyamán megnyílt egy új határátkelő, továbbá létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés a két főváros között. 

– Ugye, a politikai kapcsolataink olyanok, amilyenek. Egy csomó kérdés terheli ezeket, azonban a magyar kormány mindig is támogatta azon együttműködési formákat, amelyek a mindennapi életét könnyítik meg azoknak, akik a határ mentén laknak, vagy a két országban bárhol – jelentette ki.

Ha az emberek könnyebben, zavartalanul tudnak egymáshoz eljutni, akkor az megkönnyíti az életet és alulról oldja a politikai feszültséget is, ami kialakult a két ország között. Azt gondolom, hogy ha ilyen lépésekkel tudunk előrehaladni (…), akkor ez előbb-utóbb elvezet a politikai kapcsolatok javulásához is a két ország között, amihez persze sok minden kell még, de ez egy fontos feltétel – tette hozzá. Az államtitkár végezetül hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra-fejlesztés mellett Magyarország folytatja kiterjedt humanitárius segítségnyújtási programját is Ukrajna-szerte.

Ennek jegyében most Ungváron, Kárpátalja fővárosában újult meg egy sportkollégium, amely olyan középiskolás fiatalokat fogad, akik kénytelenek voltak elhagyni a szülőföldjüket Belső- vagy Kelet-Ukrajnában, és Kárpátalján keresni menedéket a sportban és abban a biztonságban, amit ez a megye a néhány héttel ezelőtti bombázások ellenére a mai napig magáénak tud – közölte.

Magyarország és a magyar nép a háború sújtotta Ukrajnát és a háború borzalmait elszenvedő ukrán népet humanitárius segítségnyújtás formájában támogatja a háború első napjától, és fogja mindaddig, amíg arra szükség lesz – összegzett.

Magyar Levente a látogatása során többek között Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminiszter-helyettessel, Viktor Mikitával, az elnöki hivatal helyettes vezetőjével, Miroszláv Zoltánovics Bileckijjel, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetőjével és Román Szárájjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével is egyeztetett.

Borítókép: Magyar Levente (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu