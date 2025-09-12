Immár közvetlen vonatjárattal utazhatunk Ungvárra Budapestről

A miniszterhelyettes arról számolt be, hogy Kárpátalját rákapcsolták az európai vasúti hálózatra azáltal, hogy mostantól közvetlen járattal lehet eljutni Ungvárról Budapestre és azon keresztül Bécsbe, illetve Beregszászról is elindul a vasúti összeköttetés Budapest irányába, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa.

Zászlók egy pulton az első közvetlen Ungvár -Budapest-Bécs vonatjárat indulásakor Ungváron(Fotó: Nemes János / MTI Fotószerkesztőség)

Rámutatott, hogy az elmúlt száz év szétszakította a magyarságot infrastrukturálisan is, hiszen a szovjet oldalon megépült az európai szabvánnyal nem kompatibilis széles nyomtáv, most azonban az ukrán fél Csaptól Ungvárig kiépítette a normál nyomtávot, így zavartalanul lehet e szakaszon vasúton közlekedni.

Munkács és Budapest között már korábban, egy éve Kijev és Budapest között, a mai nappal pedig Ungvár és Beregszász, illetve Budapest között indul meg a vasúti összeköttetés – jelentette be. Ez hatalmas előrelépés Kárpátalja egésze és különösen a kárpátaljai magyarok számára – emelte ki.

Magyar Levente aláhúzta, hogy a két ország között fennálló politikai feszültségek, ellentétek, éles viták mellett is folyamatos a párbeszéd és az együttműködés annak az érdekében, hogy a közös határszakasz minél könnyebben és minél több ponton átjárható legyen. Ez mindkét ország, mindkét nemzetgazdaság, de elsősorban a határrégióban élő sok százezer ember érdeke – mondta.

Példaként említette, hogy az elmúlt év folyamán megnyílt egy új határátkelő, továbbá létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés a két főváros között.

– Ugye, a politikai kapcsolataink olyanok, amilyenek. Egy csomó kérdés terheli ezeket, azonban a magyar kormány mindig is támogatta azon együttműködési formákat, amelyek a mindennapi életét könnyítik meg azoknak, akik a határ mentén laknak, vagy a két országban bárhol – jelentette ki.

Ha az emberek könnyebben, zavartalanul tudnak egymáshoz eljutni, akkor az megkönnyíti az életet és alulról oldja a politikai feszültséget is, ami kialakult a két ország között. Azt gondolom, hogy ha ilyen lépésekkel tudunk előrehaladni (…), akkor ez előbb-utóbb elvezet a politikai kapcsolatok javulásához is a két ország között, amihez persze sok minden kell még, de ez egy fontos feltétel – tette hozzá. Az államtitkár végezetül hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra-fejlesztés mellett Magyarország folytatja kiterjedt humanitárius segítségnyújtási programját is Ukrajna-szerte.

Ennek jegyében most Ungváron, Kárpátalja fővárosában újult meg egy sportkollégium, amely olyan középiskolás fiatalokat fogad, akik kénytelenek voltak elhagyni a szülőföldjüket Belső- vagy Kelet-Ukrajnában, és Kárpátalján keresni menedéket a sportban és abban a biztonságban, amit ez a megye a néhány héttel ezelőtti bombázások ellenére a mai napig magáénak tud – közölte.

Magyarország és a magyar nép a háború sújtotta Ukrajnát és a háború borzalmait elszenvedő ukrán népet humanitárius segítségnyújtás formájában támogatja a háború első napjától, és fogja mindaddig, amíg arra szükség lesz – összegzett.

Magyar Levente a látogatása során többek között Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminiszter-helyettessel, Viktor Mikitával, az elnöki hivatal helyettes vezetőjével, Miroszláv Zoltánovics Bileckijjel, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetőjével és Román Szárájjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével is egyeztetett.