Érkezik a hidegfront, meghozza a telet

Ködfoltok kialakulása, valamint a délnyugati és délkeleti rétegfelhőzet feloszlását, megszűnését követően nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű szombaton – írja a HungaroMet.
Csapadéknak kicsi az esélye.
Estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg néhány helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező hidegfront mentén estétől, késő estétől már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére –4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.
Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)
Szóljon hozzá!
