Érkezik a hidegfront, meghozza a telet

Ködfoltok kialakulása, valamint a délnyugati és délkeleti rétegfelhőzet feloszlását, megszűnését követően nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű szombaton – írja a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

Csapadéknak kicsi az esélye.

Estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg néhány helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező hidegfront mentén estétől, késő estétől már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére –4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

