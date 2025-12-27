Rendkívüli

Érkezik a hidegfront, meghozza a telet

Csapadéknak kicsi az esélye, széllökésekkel érkezik a változás.

Forrás: HungaroMet2025. 12. 27. 7:24
Ködfoltok kialakulása, valamint a délnyugati és délkeleti rétegfelhőzet feloszlását, megszűnését követően nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű szombaton – írja a HungaroMet. 

Fotó: HungaroMet

Csapadéknak kicsi az esélye. 

Estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg néhány helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező hidegfront mentén estétől, késő estétől már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére –4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

 

 

