Késes támadás történt Párizsban

A Tisza megtorpant, a Fidesz magabiztos

Fodor Gábor
2025. 12. 27. 6:53
Best of október (10. 13.), Fodor Gábor, Index: „A szappanoperákra jellemző külsőségek mögött azonban felsejlik egy érdekes elmozdulás a hazai politikai színpadon. A Tisza lendülete megtorpanni látszik, a Fidesz–KDNP pedig kezd magabiztosabb lenni. Magyar Péter pártja több hibát is elkövetett az elmúlt időszakban (az adókkal kapcsolatos elszólás, a fegyverviselési skandalum, a jelöltek bemutatásának elhalasztása, az adatszivárgás, a mentelmi ügy kínos volta – hiszen a pártelnök korábban ellenezte a mentelmi jogot stb.). A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos botrány is visszaüthet, hiszen a ténybeli megalapozottság hiányában egyelőre a kormánytagokat ért rágalmazásként könyvelhetjük azt el. Közben a kormány felkavarta a közéletet a 3 százalékos otthonteremtési hitellel és annak kiterjesztésével, párhuzamosan pedig kíméletlenül kihasználja a Tisza hibáit.”


 

