Gerrard a lehető legnagyobb dicséretet adta Szoboszlainak, aki fontos dologra jött rá

Gerrard a lehető legnagyobb dicséretet adta Szoboszlainak, aki fontos dologra jött rá

A Liverpool esélyt sem adott a Galatasaraynak a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, a Vörösök 4-0-ra nyertek, s így 4-1-es összesítéssel jutottak tovább a negyeddöntőbe. Szoboszlai Dominik a remek játéka mellett góllal és kiharcolt tizenegyessel – igaz, utóbbit Mohamed Szalah elhibázta – járult hozzá a sikerhez, amely után a Pool legendája, Steven Gerrard is megdicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát.

2026. 03. 19. 5:05
A magyar középpályásnak volt minek örülnie szerda este
A Liverpool Szoboszlai Dominik góljával szerezte meg a vezetést az első félidőben, s bár volt esélye, hogy már a szünet előtt megfordítsa a párharc állását, a magyar középpályás által kiharcolt tizenegyest Mohamed Szalah nem tudta értékesíteni. A szünet után viszont már beindult a Pool-henger, Arne Slot együttese végül 4-0-ra nyert, így kétség sem férhetett a továbbjutásához.

Steven Gerrard szerint Szoboszlai Dominikból csapatkapitány válhat a Liverpoolnál

Ahogy azt megszokhattuk, Szoboszlai ezúttal is ott volt a Liverpool legjobbjai között: az UEFA őt választotta meg a mérkőzés emberének, az indoklás szerint a második gólból is alaposan kivette a részét, meghatározó szerepe volt a liverpooli középpályán, és kiemelkedő volt a játékszervezés, az ellentámadások és a labdaszerzések terén is.

Szoboszlai Dominik nagy felismerése

– Nem igazán érdekel, hogy mikor vagy hogyan találok a kapuba. Csupán arra törekszem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a csapat sikeréért. Ha ez egy ilyen meccsen történik, annak nagyon örülök – mondta Szoboszlai a TNT Sports-nak, majd visszaemlékezett a góljára. – Láttam az irányt, és hogy hogyan kell megközelítenem a labdát. Reagálnom kellett, mert nagyon közel voltak  védők.

Úgy látszik, nem csupán jobb lábam van.

A magyar futballistát már nem először hasonlították a Liverpool legendájához, Steven Gerrardhoz, Szoboszlai erről is elmondta a véleményét: – Megtisztelő az összehasonlítás. Gyerekkoromban őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés, azt hiszem, ő mindannyiunk számára inspirálóan hat. Klublegenda, nem is mondok mást.

És ha már Gerrard szóba került: a liverpooli ikon a TNT Sports szakértőjeként vett részt a mérkőzésen, amely után alaposan elhalmozta dicséretekkel Szoboszlait.

– Kedvelem a mentalitását. Rengeteget fejlődött, amióta a Liverpool játékosa lett, egyértelmű, hogy rendkívüli tehetséget igazoltunk. Ezek a legjobb évei, úgy érzem, a Liverpoolnál láthatjuk a legjobb formáját.

Bízom benne, hogy még hosszú ideig marad, mert benne van a potenciál, hogy csapatkapitány legyen: ahogy játszik, az a konzisztencia és mentalitás, ami a hangjában is benne van. 

Máris a következő mérkőzésre koncentrál, ez is tetszik benne. Jelenleg szárnyal, elképesztő magabiztosság jellemzi, mindene megvan, csak fent kell ezt tartania és egészségesnek maradnia – mondta Gerrard.

A Liverpool a negyeddöntőben a PSG-vel küzd meg, Slot csapata idegenben kezdi meg a párharcot.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók

Kedd

Szerda

  • FC Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol), 7-2 (3-2) gólszerzők: Raphinha (6., 72.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín (51.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.). Továbbjutott a Barcelona, 8-3-as összesítéssel.
  • Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4-0 (1-0), gólszerzők: Szoboszlai (25.), Ekitiké (52.), Gravenberch (53.), Szalah (62.). Továbbjutott a Liverpool, 4-1-es összesítéssel.
  • Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4-1 (1-0), gólszerzők: Kane (25. – 11-esből, 54.), Karl (56.), Díaz (70.), ill. Szamardzsics (86.). Továbbjutott a Bayern München, 10-2-es összesítéssel. 
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (1-0), gólszerzők: Kolo Muani (30.), Simons (52., 90. – 11-esből), ill. Álvarez (47.), Hancko (75.). Továbbjutott az Atlético Madrid, 7-5-ös összesítéssel. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
