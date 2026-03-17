A BL tündérmeséje csúnya véget ért, a tündért lemészárolták a portugálok

A Bodö/Glimt úgy készülhetett a Sporting elleni lisszaboni visszavágóra, hogy az első norvég együttes lehet, amely bejut a BL-negyeddöntőbe a Rosenborg 1996/1997-es idénye óta. S a Bodö/Glimt ötmeccses győzelmi sorozattal maga mögött érkezett a portugál fővárosba: az alapszakasz utolsó két fordulójában otthon 3-1-re nyert a Manchester City, majd idegenben 2-1-re az Atlético Madrid ellen, a 16 közé jutásért pedig kettős győzelemmel – otthon 3-1, idegenben 2-1 – jutott túl az Internazionale gárdáján. Ezt követte a Sporting 3-0-s legyőzése otthon, és az eredmények azt mutatják: szó nincs arról, hogy a norvégok csak a műfüves hazai pályájukon vitézkednek.

Elsőként a Sporting jutott a nyolc közé a BL-ben

A Bodö/Glimt játékoskeretének értéke csupán 80,13 millió euró, a Sportingé 464 millió euró, de az Internazionale sem bírt a norvégokkal a 667 milliós keretével. A norvég szurkolók előre ittak a medve bőrére. A norvég média arról számolt be, hogy az Oslo–Lisszabon járaton minden sört megittak, utána a többi alkoholt is, Lisszabonban pedig nagy bulit csaptak a meccs előtt.

A keddi találkozón a vendégek történelmet írtak, amikor kifutottak a pályára: a Bodö/Glimt lett az első csapat a Bajnokok Ligája történetében, amely hat egymást követő mérkőzésen ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel!

6 - Bodø/Glimt are the first side in UEFA Champions League history to name the same starting XI for six successive games. Familiarity. pic.twitter.com/XuYhKK8DvL — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026

Bekezdett a Sporting, a 20. percben már a nyolcadik kapura lövésnél jártak a hazaiak, de eredmény nélkül. Aztán lanyhult az iram, de a 34. percben vezetéshez jutottak a portugálok, Trincao szöglete után Goncalo Inácio fejelt a kapuba (1-0). A 43. percben egy norvég szöglet után Bjortuft a felső lécre bólintott, meghűlt a vér a hazai szurkolók ereiben. Fordulás után a 61. percben egy gyors támadás végén Pedro Goncalves belőtte a Sporting második gólját, és így már forró lett a helyzet a vendégek számára (2-0). A 78. percben egy 16-oson belüli kezezés miatt 11-eshez jutott a házigazda, Suárez belőtte (3-0), az összesítésben 3-3-ra egyenlített a Sporting! A rendes játékidőben még a kapufát is eltalálta, de újabb gólt nem szerzett, maradt a 3-0, jöhetett a hosszabbítás. S ez alig kezdődött el, a 92. percben szép összjáték után Maxi Araújo megszerezte a Sporting negyedik góját (4-0). A Bodö/Glimt játékosai innen már képtelenek voltak felállni. A 121. percben született még egy hazai gól Nel révén, a Sporting 5-0-ra nyert, s így csodát tett, 5-3-as összesítéssel jutott a nyolc közé a BL-ben, elsőként. A Bajnokok Ligája norvég tündérmeséje csúnya véget ért, a tündért lemészárolták a portugálok.