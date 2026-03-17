Rendkívüli

Szalai Attila hihetetlen öngólhoz adta a nevét, megdöbbentek a lengyelek + videó

A lengyel labdarúgó-bajnokság, az Ekstraklasa 25. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a Pogon Szczecin 2-1-re nyert a Korona Kielce ellen. Az első félidőben a vendégek szerezték meg a vezetést, Szalai Attila hihetetlen öngólhoz adta a nevét, de ez nem az ő lelkén szárad. A Pogon Szczecin román kapusa, Valentin Cojocaru hibázott óriásit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 6:03
Szalai Attila a Pogon Szczecin szerelésében Fotó: Grzegorz Wajda Forrás: Northfoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pogon Szczecin–Korona Kielce találkozó 24. percében Szalai Attila a 16-os oldalvonalánál beletette a fejét egy jobb oldali beadásba, a labda hatalmas ívet leírva kétségkívül a hazai kapu felé tartott, és hulló falevélként talán be is esett volna, ha senki sem áll a kapuban. Valentin Cojocaru kapus azonban természetesen ott állt, bőven volt ideje kiszámítani a labda ívét, mégis bepaskolta a kapujába (0-1). Ilyen öngólt ritkán látni, Lengyelországban is megdöbbentek. „Hihetetlen, mit csinált a Pogon kapusa” – ez a Sportowefakty cikkének a címe is. Maga a játékos is láthatóan megdöbbent a történteken, miután bekapta a gólt, hosszan hitetlenkedve nézte a kesztyűit.

Valentin Cojocaru hatalmas hibája, Szalai Attila (41-es mezben) az alapvonalnál Forrás: Sportowefakty

Fordulás után aztán a Pogon Szczecin a 68. percben a csereként beállt José Pozo goljával egyenlített, és a spanyol játékos szerezte meg csapata győztes gólját is, a 96. percben (2-1). Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülése miatt nem volt a Pogon keretében. Szalai a Sofascore-tól 7,3-as osztályzatot kapott, csapata egyik legjobbja volt. A mezőny legjobbja persze a duplázó Pozo lett 9,5-ös osztályzattal.

Szalai Attila remekül játszott a Pogon Szczecin–Korona Kielce találkozón Forrás: Sofascore

A lengyel bajnokságban a Pogon Szczecin a 25. forduló után a nyolcadik helyen áll.  

Valentin Cojocaru kapus hatalmas hibája:

[Ekstraklasaboners] Pogoń Szczecin 0-1 Korona Kielce - Valentin Cojocaru OG 24' (Ekstraklasa)
A találkozó összefoglalója:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
