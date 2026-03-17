Szalai Attila hihetetlen öngólhoz adta a nevét, megdöbbentek a lengyelek + videó

A Pogon Szczecin–Korona Kielce találkozó 24. percében Szalai Attila a 16-os oldalvonalánál beletette a fejét egy jobb oldali beadásba, a labda hatalmas ívet leírva kétségkívül a hazai kapu felé tartott, és hulló falevélként talán be is esett volna, ha senki sem áll a kapuban. Valentin Cojocaru kapus azonban természetesen ott állt, bőven volt ideje kiszámítani a labda ívét, mégis bepaskolta a kapujába (0-1). Ilyen öngólt ritkán látni, Lengyelországban is megdöbbentek. „Hihetetlen, mit csinált a Pogon kapusa” – ez a Sportowefakty cikkének a címe is. Maga a játékos is láthatóan megdöbbent a történteken, miután bekapta a gólt, hosszan hitetlenkedve nézte a kesztyűit.

Szalai Attila remekül játszott a Pogon Szczecin csapatában

Fordulás után aztán a Pogon Szczecin a 68. percben a csereként beállt José Pozo goljával egyenlített, és a spanyol játékos szerezte meg csapata győztes gólját is, a 96. percben (2-1). Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülése miatt nem volt a Pogon keretében. Szalai a Sofascore-tól 7,3-as osztályzatot kapott, csapata egyik legjobbja volt. A mezőny legjobbja persze a duplázó Pozo lett 9,5-ös osztályzattal.

A lengyel bajnokságban a Pogon Szczecin a 25. forduló után a nyolcadik helyen áll.