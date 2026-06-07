Hatalmas változás jön a webshopoknál: ezzel minden vásárló jól jár
Hamarosan olyan kötelező funkcióval bővülnek az internetes áruházak, amelynek sok vásárló örülni fog. Nagyjából két hét múlva hatályba lép egy olyan szabályozás, melynek értelmében a webshopok üzemeltetőinek biztosítani kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási funkciót („elállási gombot”), amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti az elállási szándékát.
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