Ilyen brutális büntetést eddig még senki nem kapott a Premier League történetében!

A Premier League történetének legnagyobb, több mint 10 millió fontos pénzbírságát kapta a Chelsea labdarúgócsapata. A londoni klubra kirótt büntetések azonnal életbe léptek. A Chelsea előtt a West Ham United tartotta a „büntetési csúcsot” 5,5 millió fonttal.

2026. 03. 16. 16:48
A Chelsea súlyos vereséget szenvedett a PSG otthonában, és még jönnek a csapások... Fotó: IBRAHIM EZZAT Forrás: NurPhoto
Rossz napok járnak a Chelsea-re. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében múlt szerdán 5-2-re kikapott a Paris Saint-Germain otthonában, szombaton pedig a Premier League 30. fordulójában is veszített a Chelsea, hazai pályán 1-0-ra kapott ki a Newcastle-tól. Hétfőn pedig a Premier League történetének legnagyobb, több mint 10 millió fontos pénzbírságát kapta. Az indoklás szerint a londoni alakulatnak a pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlás-nevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt kell 10,75 millió font (4,87 milliárd forint) bírságot fizetnie, emellett a klubot egy évre szóló, két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, valamint egy azonnali hatállyal érvényes, kilenc hónapos akadémiai átigazolási eltiltással is szankcionálta a liga.

A Chelsea szombaton a Newcastle ellen is veszített (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Több pénzügyi szabályt is megsértett a Chelsea

Mivel az egyesület tulajdonosai maguk jelezték 2022-ben a korábbi szabálysértéseket, ezért a liga két különálló fegyelmi eljárást folytatott le. Ezek kimutatták, hogy 2011 és 2018 között a Chelsea-hez köthető harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosok felé, illetve nem regisztrált ügynököknek, ráadásul ezeket nem jelentették be a ligánál. Ebben az időszakban még az orosz Roman Abramovics volt a tulajdonos, akitől 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója miatt az amerikai Todd Boehly vezette befektetői csoport vásárolta meg a Chelsea-t.

A vizsgálat a klub önkéntes bejelentését követően kitért a Premier League utánpótlás-fejlesztési szabályainak megsértésére is, ez az akadémiai játékosok 2019 és 2022 közötti regisztrációjára összpontosított. A büntetések azonnal életbe léptek, az egyesület pedig kifizeti a vizsgálatok és a fegyelmi eljárás valamennyi költségét is.

A pénzügyi szankció a Premier League történetében a legnagyobb, az eddigi legsúlyosabb büntetést, 5,5 millió fontot a West Ham United kapta még 2007-ben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
