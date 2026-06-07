Messi volt az igazi törpe a futballtörpe ellen

A világot jobban érdekelte Izland, mint Argentína

Az előzetes esélylatolgatások úgy szóltak, hogy a 2014-ben vb-döntőt játszó és azt a németek ellen elveszítő Argentína simán nyer. Ha csak azt nézzük, hogy az argentin csapat kötelékében ott focizott a világ már akkor is legjobb játékosa, Lionel Messi, nem maradt semmilyen kérdés. Aron Gunnarsson csapatkapitány viszont arról beszélt, hogy az Eb-részvétel után már megvan a megfelelő tapasztalatuk, kiegyensúlyozottan várják az első összecsapást. „Nem vagyunk idegesek, nincs vesztenivalónk, pozitívan állunk a holnapi mérkőzéshez” – mondta a Cardiff City középpályása, majd hozzátette: mindig van lehetőség a fejlődésre, ezért dolgoztak az elmúlt két évben, és most tapasztaltabbak, mint az Európa-bajnokság idején voltak.

Akárcsak a mérkőzés iránt, melyre az elsők között kelt el az összes jegy, a sajtótájékoztatón is óriási volt az érdeklődés. A terem annak ellenére megtelt – több mint százan voltak jelen, többen a földön foglaltak helyet –, hogy nem a világsztárokkal teletűzdelt dél-amerikai válogatottról lehetett információt begyűjteni. Hanem Izlandról.

A meccs: XXI. labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 1. forduló: Argentína–Izland 1-1 (1-1)

Moszkva, 45 ezer néző. Vezette: Marciniak (lengyel) Argentína: Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Biglia (Banega), Mascherano, Meza (Higuaín) – Messi, Agüero, Di María (Pavón).

Izland: Halldórsson – Magnússon, R. Sigurdsson, Árnason,Saevarsson – Hallfredsson, Gunnarsson (Skúlason) – Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson (Gíslason) – Finnbogason (Sigurdarson, 89.). Gólszerző: Agüero (20.), illetve Finnbogason (23.)

A kezdés után Izland alaposan odatette a csülköt. Az ellenfelet és Messit sem tisztelve úgy rugdosták az argentin játékosokat, hogy azok csak dőltek, mint a kuglibábuk. Argentína látta, hogy itt nem babra megy a játék. Messi vezetésével alaposan belehúztak, majd az első félidő 20. percében Agüero góljával meg is szerezték a vezetést. Akik azonban azt hitték, hogy innentől kezdve jön a fieszta, nagyot tévedtek. Nem sokkal később ugyanis egy kipattanó labdát Finnbogason bepofozott Argentína kapujába. 1-1. Hogy ez maradt a végeredmény, az elsősorban Lionel Messinek volt köszönhető.

A szupersztár a 63. percben tizenegyest végzett el, de a nagyon gyenge lövést Halldórsson kivédte. Hangrobbanás Moszkvában, Izlandon és a világon.

Majd a 78. percben néma csend, s ez volt Izland hatalmas szerencséje. Pavón buktatásánál ugyanis megint tizenegyest kellett volna adni, de a lengyel bíró, Marciniak megkegyelmezett. Izland az utolsó percekben rettenetes nyomás alatt játszott, de a hős vikingek ezt is kibírták. Mindent kibírtak. A lefújás után azok is megtudták a szenzációs eredményt, akik nem nézték a meccset: Izland pontot rabolt Lionel Messitől és csapatától. Mindezt egy világbajnokságon.