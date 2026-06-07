futball-vb-sztorikIzlandLionel Messi

Messi volt az igazi törpe a futballtörpe ellen

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Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 96. részben azt mutatjuk be, hogyan hitte el a világ, hogy a törpéből óriás is lehet. Izland máig egyetlen vb-sztorija a szigetország számára feledhetetlen mérkőzéssel kezdődött.

Lantos Gábor
2026. 06. 07. 6:50
Lionel Messi, aki kihagyta a tizenegyest Izland ellen Fotó: MLADEN ANTONOV Forrás: AFP
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A világot jobban érdekelte Izland, mint Argentína

Az előzetes esélylatolgatások úgy szóltak, hogy a 2014-ben vb-döntőt játszó és azt a németek ellen elveszítő Argentína simán nyer. Ha csak azt nézzük, hogy az argentin csapat kötelékében ott focizott a világ már akkor is legjobb játékosa, Lionel Messi, nem maradt semmilyen kérdés. Aron Gunnarsson csapatkapitány viszont arról beszélt, hogy az Eb-részvétel után már megvan a megfelelő tapasztalatuk, kiegyensúlyozottan várják az első összecsapást. „Nem vagyunk idegesek, nincs vesztenivalónk, pozitívan állunk a holnapi mérkőzéshez” – mondta a Cardiff City középpályása, majd hozzátette: mindig van lehetőség a fejlődésre, ezért dolgoztak az elmúlt két évben, és most tapasztaltabbak, mint az Európa-bajnokság idején voltak.

Akárcsak a mérkőzés iránt, melyre az elsők között kelt el az összes jegy, a sajtótájékoztatón is óriási volt az érdeklődés. A terem annak ellenére megtelt – több mint százan voltak jelen, többen a földön foglaltak helyet –, hogy nem a világsztárokkal teletűzdelt dél-amerikai válogatottról lehetett információt begyűjteni. Hanem Izlandról. 

A meccs: 

XXI. labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 1. forduló: Argentína–Izland 1-1 (1-1)
Moszkva, 45 ezer néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

Argentína: Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Biglia (Banega), Mascherano, Meza (Higuaín) – Messi, Agüero, Di María (Pavón).
Izland: Halldórsson – Magnússon, R. Sigurdsson, Árnason,Saevarsson – Hallfredsson, Gunnarsson (Skúlason) – Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson (Gíslason) – Finnbogason (Sigurdarson, 89.). 

Gólszerző: Agüero (20.), illetve Finnbogason (23.)

A kezdés után Izland alaposan odatette a csülköt. Az ellenfelet és Messit sem tisztelve úgy rugdosták az argentin játékosokat, hogy azok csak dőltek, mint a kuglibábuk. Argentína látta, hogy itt nem babra megy a játék. Messi vezetésével alaposan belehúztak, majd az első félidő 20. percében Agüero góljával meg is szerezték a vezetést. Akik azonban azt hitték, hogy innentől kezdve jön a fieszta, nagyot tévedtek. Nem sokkal később ugyanis egy kipattanó labdát Finnbogason bepofozott Argentína kapujába. 1-1. Hogy ez maradt a végeredmény, az elsősorban Lionel Messinek volt köszönhető. 

A szupersztár a 63. percben tizenegyest végzett el, de a nagyon gyenge lövést Halldórsson kivédte. Hangrobbanás Moszkvában, Izlandon és a világon.

Majd a 78. percben néma csend, s ez volt Izland hatalmas szerencséje. Pavón buktatásánál ugyanis megint tizenegyest kellett volna adni, de a lengyel bíró, Marciniak megkegyelmezett. Izland az utolsó percekben rettenetes nyomás alatt játszott, de a hős vikingek ezt is kibírták. Mindent kibírtak. A lefújás után azok is megtudták a szenzációs eredményt, akik nem nézték a meccset: Izland pontot rabolt Lionel Messitől és csapatától. Mindezt egy világbajnokságon.

Izland
Izland és Lionel Messi. Szép történet, annyi bizonyos Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Ki maga? Cristiano Ronaldo nagybátyja?

Az izlandi csapat kapusa, Hannes Halldórsson joggal érezhette magát a világ legboldogabb emberének, miután kivédte Messi tizenegyesét. Amikor arról kérdezték, hogy miért ünnepelte annyira látványosan a döntetlent, a meccs emberének választott Halldórsson visszavágott: 

Ki maga, Cristiano Ronaldo nagybátyja?

 Az ostoba kérdést amúgy – minő véletlen – egy argentin újságíró tette fel. Mire utalt ezzel az izlandi kapus? A 2016-os Európa-bajnokságra, amelyen Izland 1-1-es döntetlennel kezdett Portugália ellen. A meccs után a nemzetközi futball másik szupersztárja, Cristiano Ronaldo azt merte mondani: „Azt hittem, Izland éppen megnyerte az Eb-t, úgy ünnepeltek a végén. Hihetetlen volt. Mindez egy olyan csapattól, amely meg sem próbált játszani, csak védekeztek, védekeztek, védekeztek. Véleményem szerint ez a mentalitás sehova sem vezet, egy ilyen csapat semmit sem ér majd el a közeljövőben.” Nos, Cristiano Ronaldo ne menjen el jósnak, mert az izlandi Eb-negyeddöntő akkor is csoda volt, ha a végső győztest akkor és ott Portugáliának hívták.

Visszatérve az izlandi kapusra, a meccs után bevallotta, hogy az elmúlt hónapokban semmi mást nem nézett, csak Messi elvégzett tizenegyeseit. „Azt hiszem, megérte a sok mozizás. A feladatot tökéletesen elvégeztem” – tette hozzá a kapus.

ROSTOV ON DON, RUSSIA - JUNE 26: Fans of Iceland are seen after the 2018 FIFA World Cup Russia Group D match between Iceland and Croatia at the Rostov Arena in Rostov On Don, Russia on June 26, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency (Photo by SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Izland kalandja nem tartott sokáig a 2018-as világbajnokságon Fotó: SEFA KARACAN/ANADOLU AGENCY

Ám a tündérmesék a fociban sem tartanak sokáig. A második körben Nigéria 2-0-ra legyőzte a viking hősöket, akik aztán attól a horvát csapattól is kikaptak 2-1-re, amelyiket a vb-selejtezőben megelőztek. A horvátok győztes gólja a 90. percben esett, Perisics szerezte meg. Az izlandi csapat ezzel kiesett, búcsúzott, és azóta sem járt világbajnokságon. Idén sem fog. Sokaknak hiányoznak majd Amerikából, de úgy tűnik, a 2016–18 közötti izlandi focimese egyelőre megismételhetetlennek látszik.

 

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