A kieső csapat rántotta halálba a nagyképű focivilágbajnokot

Sorozatunk előző, 41. részben írtuk meg azt, hogy Németország a 2014-es világbajnokság elődöntőjében 7-1-re verte szét a brazilokat, majd nem sokkal később Argentína legyőzésével világbajnok lett. A 2018-as, Oroszországban rendezett vb-re tehát címvédőként érkezett meg a német csapat. Az az együttes, amely 2016-ban bronzérmet nyert az Európa-bajnokságon és amely a vb-selejtezőn tíz meccsből tíz győzelemmel, a maximálisan megszerezhető 30 ponttal abszolválta a kvalifikációs szakaszt. Mondjuk Észak-Írország, Csehország, Norvégia, Azerbajdzsán és San Marino ellen nem is volt annyira meghökkentő a 100 százalékos produkció.

Németország és Mesut Özil is a padlón Nyizsnij Novgorodban - Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/SVEN SIMON

Németország összeomlására semmi jel nem utalt

Semmi, de tényleg semmi jel nem utalt arra, hogy Oroszországban ebből összeomlás lesz. A németek hallatlan magabiztossággal és nem kisebb derűlátással várták a világbajnokságot, miközben a sorsolásra sem panaszkodhattak. Svédország, Mexikó, Dél-Korea. Ez volt a beosztásuk. Azt nem lehetett mondani, hogy habkönnyű csoport, de mit számít annak a német csapatnak, amely 2014-ben hetet lőtt a braziloknak. Mert Németországban ez volt a mérce.

Ehhez képest a moszkvai Luzsnyiki Stadionban a Mexikó elleni csoportnyitányon elszenvedett 1-0-s vereség felért egy arculcsapással. Svédország legyőzte Dél-Koreát, nagy baj még nem történt, de azért egyes német kommentárok óvatosabb hangnemre váltottak. A Mexikó elleni mérkőzés előtt egy évvel ugyanez a két csapat a Konföderációs Kupán is találkozott, akkor a németek nyertek 4-1-re.

A vb azonban nem valami háztömb körüli kupa, itt véresen komolyan mentek a dolgok.

Ráadásul ha Mexikó nem 1-0-ra, hanem 3-0-ra nyer, akkor sem szólhatott volna senki egy szót sem.

Innentől kezdve különös jelentőséget kapott a németek svédek elleni második meccse. A blama itt sem volt távol, ha Kroos a 95. percben nem szerzi meg a világbajnok győztes gólját, a címvédő két meccs után egy ponttal szerénykedett volna. Kroos azonban megmentette a haza becsületét. Mivel a mexikói csapat 2-1-re legyőzte Koreát, 6 ponttal állt a tabella élén. A németek a pont nélküli Korea ellen játszottak az utolsó körben, itt aztán baj nem lehet.