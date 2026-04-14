A kieső csapat rántotta halálba a nagyképű focivilágbajnokot

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 42. részben még mindig a német labdarúgó-válogatott lesz a főszereplő. Csakhogy az a mérkőzés, amelyikről most szó esik, a legkevésbé sem válik a Nationalelf dicsőségére. A világbajnok Németország 2018-as szégyene lemoshatatlan stigmaként világít a sötétben.

Lantos Gábor
2026. 04. 14. 5:47
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
Sorozatunk előző, 41. részben írtuk meg azt, hogy Németország a 2014-es világbajnokság elődöntőjében 7-1-re verte szét a brazilokat, majd nem sokkal később Argentína legyőzésével világbajnok lett. A 2018-as, Oroszországban rendezett vb-re tehát címvédőként érkezett meg a német csapat. Az az együttes, amely 2016-ban bronzérmet nyert az Európa-bajnokságon és amely a vb-selejtezőn tíz meccsből tíz győzelemmel, a maximálisan megszerezhető 30 ponttal abszolválta a kvalifikációs szakaszt. Mondjuk Észak-Írország, Csehország, Norvégia, Azerbajdzsán és San Marino ellen nem is volt annyira meghökkentő a 100 százalékos produkció.

Németország és Mesut Özil is a padlón Nyizsnij Novgorodban - Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/SVEN SIMON

Németország összeomlására semmi jel nem utalt

Semmi, de tényleg semmi jel nem utalt arra, hogy Oroszországban ebből összeomlás lesz. A németek hallatlan magabiztossággal és nem kisebb derűlátással várták a világbajnokságot, miközben a sorsolásra sem panaszkodhattak. Svédország, Mexikó, Dél-Korea. Ez volt a beosztásuk. Azt nem lehetett mondani, hogy habkönnyű csoport, de mit számít annak a német csapatnak, amely 2014-ben hetet lőtt a braziloknak. Mert Németországban ez volt a mérce.

Ehhez képest a moszkvai Luzsnyiki Stadionban a Mexikó elleni csoportnyitányon elszenvedett 1-0-s vereség felért egy arculcsapással. Svédország legyőzte Dél-Koreát, nagy baj még nem történt, de azért egyes német kommentárok óvatosabb hangnemre váltottak. A Mexikó elleni mérkőzés előtt egy évvel ugyanez a két csapat a Konföderációs Kupán is találkozott, akkor a németek nyertek 4-1-re. 

A vb azonban nem valami háztömb körüli kupa, itt véresen komolyan mentek a dolgok. 

Ráadásul ha Mexikó nem 1-0-ra, hanem 3-0-ra nyer, akkor sem szólhatott volna senki egy szót sem.

Innentől kezdve különös jelentőséget kapott a németek svédek elleni második meccse. A blama itt sem volt távol, ha Kroos a 95. percben nem szerzi meg a világbajnok győztes gólját, a címvédő két meccs után egy ponttal szerénykedett volna. Kroos azonban megmentette a haza becsületét. Mivel a mexikói csapat 2-1-re legyőzte Koreát, 6 ponttal állt a tabella élén. A németek a pont nélküli Korea ellen játszottak az utolsó körben, itt aztán baj nem lehet.

2018. június 27-én került sor az F csoport utolsó fordulójára. Az addig szenzációsan játszó Mexikó a szintén élet-halálért küzdő svédek ellen lépett pályára, Németország pedig Dél-Koreát fogadta. A németek két dologban bíztak. Az első az volt, hogy az addig szépen játszó Mexikó nem ejti az utolsó meccset. A másik, hogy a világbajnok csak legyőzi valahogy Dél-Koreát. Ma már tudjuk, egyik sem jött össze.

A meccs:

XXI. labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 3. forduló: Dél-Korea–Németország 2-0 (0-0)
Nyizsnij Novgorod, 52 ezer néző. Vezette: Geiger (amerikai)

Dél-Korea: Cso Hjun Vo – Li Jong, Jun Joung Szun, Kim Joung Kvon, Honk Csul – Li Dzse Szung, Dzsung Vo Joung, Dzsang Hjun Szo (Dzsu Sze Dzsong, 69.), Mun Szon Min – Go Dzsa Csol (Hvang He Csan, 56., Ko Dzso Han, 79.), Szon Hung Min

Németország:  Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Süle, Jonas Hector (Julian Brandt, 78.) – Sami Khedira (Mario Gomez, 58.), Toni Kroos – Leon Goretzka (Thomas Müller, 63), Mesut Özil, Marco Reus – Timo Werner

Gólszerzők: Kim (93.), Szon (95.)

Mielőtt folytatnánk a németek élveboncolását, érdemes leszögezni, hogy az 1938-as (!) világbajnokság óta nem fordult elő a németekkel az a blamázs, amely Oroszországban megesett. 

Azaz a németek minden vb-n túlélték a csoportmérkőzéseket. 2018-ban nem, s ez akkor óriási szégyen volt.

(S hol voltunk még ekkor a 2022-es újabb meghökkentő eseményektől, amelyekről sorozatunk következő részében írunk majd.)

A tények kedvéért tegyük azt is hozzá, hogy abban a pillanatban, amikor a csoport másik mérkőzésén a svédek megszerezték a vezetést, a németek már a döntetlennel is kiesésre álltak. Talán ez, talán valami más volt, ami elkedvetlenítette őket, nem tudni. Korea meg olyan volt, mint Dugovics Titusz: magával rántotta a mélybe a világbajnokot. Tudniillik azzal, hogy az ázsiai csapat nyert, nem jutott tovább, ellenben azt mondhatta el magáról, hogy a csoportban megelőzte a szintén kieső német csapatot.

Korea az életét adta, a németek meg semmit sem

Ebben a történetben kevés szó esik Koreáról, pedig ők aztán tényleg az életüket adták azért, hogy legyőzzék a világbajnokot. Az ázsiai ország sportsajtója nem fukarkodott a hangzatos jelzőkkel. A „kazanyi csoda” – így vonult be ez a mérkőzés az ottani történelemkönyvekbe. A németeknek fityiszt mutató koreai játékosok pont azokat az erényeket villantották fel, amelyet mindenki a világbajnoktól várt el.

A korábban ünnepelt német szövetségi kapitányról, Joachim Löwről nem azt írták, mekkora stratéga, hanem azt, hogy az orrát túrja és az ott talált piszkot megeszi. A kiesés fényében ez a mondat minden német szívébe tőrt döfött. Nem volt olyan régen a 2014-es vb, amely után ne írták volna le sokan, hogy ez a német csapat sokáig uralni fogja a futballvilágot. Michael Ballack a kiesés után találóan fogalmazott: „Egy rossz csapattal mindig ki lehet esni korán, de egy ilyen csapattal nem.” 

Mats Hummels ennél is tovább ment. Szerinte a német csapat 2017 ősze óta válságban volt, csak éppen ezt senki sem akarta tudomásul venni.

2017 szeptemberében Németország 2-1-re nyert Csehországban és 6-0-ra Norvégiában a vb-selejtezőkön. 

Federal coach Joachim Jogi LOEW, LOW (GER), South Korea (KOR) - Germany (GER) 2-0, Preliminary Round, Group F, Match 43, on 27.06.2018 in Kazan, Kazan-Arena. Football World Cup 2018 in Russia from 14.06. - 15.07.2018.
Joachim Löw bukása teljesen váratlan volt 2018-ban - Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/SVEN SIMON

A Korea elleni kiesés után gyorsan kiderült, hogy a németekre oly jellemző csapategység is régen megbomlott. A Mexikó elleni vereséget követően a játékosok egy része egymásnak esett, s mindezt a csapat vezetése sem tudta kezelni. Persze nem csak azzal volt a probléma, ami a pályán történt. A német csapat két játékosa, Mesut Özil és Ilkay Gündogan a vb előtt Törökország elnökével, Recep Tayyip Erdogannal paroláztak, amit az egész világ – beleértve Németországot is – döbbenettel fogadott. Biztosak lehetünk abban, hogyha a németek simán továbbjutnak, ez az ügy nem vet ekkora hullámot. De kiestek, s ilyenkor minden korábbi bűn vagy bűnnek gondolt dolog erősebb színezetet kap.

A világbajnok német csapat, a rendíthetetlen Németország három mérkőzésen két gólra volt képes, ha jobban tetszik, két meccsen egyre sem.

Joachim Löw azonban nem mondott le, igazából a német szövetség sem forszírozta a távozását. Erre csak jóval később, 2021-ben került sor.

Ha a brazilok a 2014-es vereség után azt írták, hogy el kell kezdeni az újjáépítést, akkor a németekre is ráfért volna mindez. Azonban a 2018-as vb-blamát Németországban egyszerű kisiklásnak tekintették. Kiestek, hát mindenkivel megesik ilyen, még a legjobbakkal is. Akkor még nem sejtették, hogy négy évvel később Katarban mi vár rájuk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

