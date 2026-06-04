Orosz-ukrán háborús összefoglaló - 2026. június 4.

Váratlanul Kijevbe utazott Mark Rutte NATO-főtitkár. A látogatásra egy nappal azt követően került sor, hogy Oroszország az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A csapásokban országszerte több mint húsz ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter figyelmeztetett, hogy az eszkaláció kockázata Oroszország Ukrajna elleni háborújában „valós”, mivel Kijev egyre növekvő képességet mutat arra, hogy mélyen az orosz területen belül csapást mérjen.

Megjegyzéseit az ukrán dróntámadások után tette Szentpétervár energetikai infrastruktúrája ellen, amelyeket Kijev a halálos orosz csapások megtorlásaként írt le, amelyek legalább 23 ember halálát okozták.