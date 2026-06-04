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Orosz-ukrán háborús összefoglaló - 2026. június 4.

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Hét civil halt meg, többen pedig megsérültek, amikor egy ukrán drón egy menetrend szerinti autóbuszba csapódott a Donyecki Népköztársaság területén található Jenakijeve városában. A Moszkva és Szimferopol között közlekedő autóbuszjáratot érte találat. Szentpétervárt támadta Kijev a gazdasági fórum alkalmából.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 6:34
Autók haladnak az utcán, miközben a háttérben füst emelkedik az oroszok 2026. június 3-i, Dnyipro városát ért támadásait követően (Fotó: AFP)
Autók haladnak az utcán, miközben a háttérben füst emelkedik az oroszok 2026. június 3-i, Dnyipro városát ért támadásait követően (Fotó: AFP)
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Váratlanul Kijevbe utazott Mark Rutte NATO-főtitkár. A látogatásra egy nappal azt követően került sor, hogy Oroszország az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb támadását hajtotta végre Ukrajna ellen. A csapásokban országszerte több mint húsz ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter figyelmeztetett, hogy az eszkaláció kockázata Oroszország Ukrajna elleni háborújában „valós”, mivel Kijev egyre növekvő képességet mutat arra, hogy mélyen az orosz területen belül csapást mérjen. 

Megjegyzéseit az ukrán dróntámadások után tette Szentpétervár energetikai infrastruktúrája ellen, amelyeket Kijev a halálos orosz csapások megtorlásaként írt le, amelyek legalább 23 ember halálát okozták.

  • Az amerikai képviselőház június 3-án törvényjavaslatot terjesztett elő, amely több milliárd dolláros katonai segítséget nyújtana Ukrajnának.
  • Görögország hivatalos diplomáciai tiltakozást nyújtott át Ukrajnának, miután a múlt hónapban egy robbanóanyaggal megrakott drónt fedeztek fel az ország vizein – közölte a görög külügyminisztérium június 3-án.
  • Volodimir Zelenszkij elnök azt nyilatkozta, hogy a ballisztikus rakéták váltak Oroszország „végső érvévé” az Ukrajna elleni háborújában, és hangsúlyozta az erősebb légvédelem és a hosszú távú biztonsági finanszírozás szükségességét. 
  • Három ember meghalt és hét megsebesült az ukrán fegyveres erők csapásában Szimferopolban.

Borítókép: Autók haladnak az utcán, miközben a háttérben füst emelkedik az oroszok 2026. június 3-i, Dnyipro városát ért támadásait követően (Fotó: AFP) 

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