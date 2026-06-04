futball-vb-sztorikFranciaországRaymond Domenech

Verekedés, anyázás, kiesés – vb-dráma több felvonásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 93. részben azt meséljük el, mi történt a 2006-os vb ezüstérmesével 2010-ben, Dél-Afrikában. Franciaország drámája olyan váratlan volt, hogy azt senki sem akarta elhinni.

Lantos Gábor
2026. 06. 04. 5:51
Nicolas Anelka (balra) és Raymond Domenech. Nem ettek egymás tenyeréből Fotó: FRANCK FIFE Forrás: FILES
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorozatos botrányok övezték a franciák mindennapjait

De ez a kiesés nem volt véletlen. A vb-re érkező francia csapatot olyan botrányok kisérték, amelyek előrevetítették a bajt. A csapat egyik ásza, Ribéry és több válogatott társa (köztük Karim Benzema is) egy kiskorú prostituált, Zahia Dehar szolgáltatásait vették igénybe. A játékosok azzal védekeztek, hogy nem tudták a lányról – aki később híres modell lett –, hogy még nem töltötte be a 18. életévét. A bíróság végül bizonyíték hiányában felmentette őket. De ez csak jóval később történt meg – mármint a bíróság felmentő ítélete.

Az Uruguay elleni nyitómérkőzésen még nem látszott az a baj, amely a második, Mexikó elleni találkozón eljött. Ott a második félidőben a Chelsea csatára, Nicolas Anelka elvesztette a hidegvérét, és azt mondta Raymond Domenech szövetségi kapitánynak, hogy menjen azonnal a francba. Ehhez hozzátett még két szót, amelyet mi nem írhatunk le. Mindez oda vezetett, hogy a Francia Labdarúgó-szövetség arra kérte Anelkát, hogy legyen szíves hazautazni. 

Ekkor viszont a csapat többi játékosa lázadt fel Domenech ellen, s közölték, hogy nem hajlandóak edzeni. 

Ez oda vezetett, hogy a dühös erőnléti edző, Robert Duverne összeverekedett Patrice Evrával. Ha Domenech nem lép közbe, ki tudja, mi történik ott. Szerencsétlen Domenechnek amúgy is volt baja elég. Egyrészt saját hazájában sem volt épp népszerű. Másrészt úgy utazott el Dél-Afrikába, hogy tudta: bármi lesz is az eredmény, őt mindenképpen leváltják. A kiesés ebből a szempontból csak megkönnyítette Domenech főnökeinek helyzetét. A kapitány már a vb előtt több végzetes hibát is elkövetett. A legnagyobb talán az volt, amikor elvette a csapatkapitányi karszalagot Henry-től és azt Evrának adta. Henry sem az Uruguay, sem a Mexikó elleni mérkőzésen nem tudott bekerülni a kezdőtizenegybe.

France's national team's Franck Ribery (L) and Andre-Pierre Gignac board a plane at the airport of George on June 23, 2010 a day after the team lost their last Group A first round 2010 World Cup football match against host South Africa and did not qualified foe the next round of the tournament. Disgusted but no longer surprised by their team's dismal World Cup performance, many French fans cheered South Africa's goals as "Les Bleus" were dumped out of the competition. AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Franck Ribéry (balra), akit hazaküldtek a vb-ről Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A francia csapatban megosztottság alakult ki a fiatal Yoann Gourcuff és a csapat néhány törzsgárdistája között. Az Uruguay elleni nyitómérkőzésen, 

annak ellenére, hogy a franciák az utolsó tíz percben emberelőnyben játszottak, Anelka és Franck Ribéry nem voltak hajlandóak passzolni a fiatal irányítónak.

Ezzel együtt a világranglista 83. helyén álló Dél-Afrikától nem kellett volna feltétlenül kikapnia Franciaországnak. Az eredmények úgy alakultak, hogy a franciákon csak egy négygólos győzelem segíthetett volna, helyette 2-1-re kikaptak, a csoport utolsó helyén végeztek, s mehettek haza. 

A meccs:

XIX. labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 3. forduló: Dél-afrikai Köztársaság–Franciaország 2-1 (2-0)
Bloemfontein, 45 ezer néző. Vezette: Ruiz (kolumbiai).

Dél-afrikai Köztársaság: Josephs – Ngcongca (Gaxa, 55.), Khumalo, Mokoena, Masilela – Sibaya, Khuboni (Modise, 78.), Pienaar, Tshabalala – Mphela, Parker (Nomvethe, 68.)
Franciaország: Lloris – Sagna, Gallas, Squillaci, Clichy – Diarra (Govou, 82.), Diaby - Gignac (Malouda, a szünetben), Gourcuff, Ribéry – Cissé (Henry, 55.)
Gól: Khumalo (20.), Mphela (37.), illetve Malouda (70.)

A francia sajtóban természetesen hetekig téma volt a válogatott gyászos szereplése. Ez a történet túlmutatott a futballon. Az elemzések Domenech tekintélyének összeomlásáról, az elit sport és a társadalom közötti kapcsolat megromlásáról, valamint a francia futball irányítási problémáiról szóltak. A következmények hosszú ideig érezhetőek voltak. A válogatott népszerűsége jelentősen visszaesett, a szövetséget erős kritikák érték, és több játékost is eltiltottak. 

Ez a kudarc nem varrható egyetlen ember nyakába: a játékosok, az edzői stáb, a szövetségi vezetők és a kommunikációért felelős szereplők egyaránt hozzájárultak a válság kialakulásához. 

A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a francia válogatott szereplése nem egyszerű sportkudarc volt, hanem a francia futball egyik legsúlyosabb intézményi és emberi válsága.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Mély víz, csak úszóknak!

Szőcs László avatarja

Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal vagy Von der Leyennel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu