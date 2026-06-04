Verekedés, anyázás, kiesés – vb-dráma több felvonásban

Sorozatos botrányok övezték a franciák mindennapjait

De ez a kiesés nem volt véletlen. A vb-re érkező francia csapatot olyan botrányok kisérték, amelyek előrevetítették a bajt. A csapat egyik ásza, Ribéry és több válogatott társa (köztük Karim Benzema is) egy kiskorú prostituált, Zahia Dehar szolgáltatásait vették igénybe. A játékosok azzal védekeztek, hogy nem tudták a lányról – aki később híres modell lett –, hogy még nem töltötte be a 18. életévét. A bíróság végül bizonyíték hiányában felmentette őket. De ez csak jóval később történt meg – mármint a bíróság felmentő ítélete.

Az Uruguay elleni nyitómérkőzésen még nem látszott az a baj, amely a második, Mexikó elleni találkozón eljött. Ott a második félidőben a Chelsea csatára, Nicolas Anelka elvesztette a hidegvérét, és azt mondta Raymond Domenech szövetségi kapitánynak, hogy menjen azonnal a francba. Ehhez hozzátett még két szót, amelyet mi nem írhatunk le. Mindez oda vezetett, hogy a Francia Labdarúgó-szövetség arra kérte Anelkát, hogy legyen szíves hazautazni.

Ekkor viszont a csapat többi játékosa lázadt fel Domenech ellen, s közölték, hogy nem hajlandóak edzeni.

Ez oda vezetett, hogy a dühös erőnléti edző, Robert Duverne összeverekedett Patrice Evrával. Ha Domenech nem lép közbe, ki tudja, mi történik ott. Szerencsétlen Domenechnek amúgy is volt baja elég. Egyrészt saját hazájában sem volt épp népszerű. Másrészt úgy utazott el Dél-Afrikába, hogy tudta: bármi lesz is az eredmény, őt mindenképpen leváltják. A kiesés ebből a szempontból csak megkönnyítette Domenech főnökeinek helyzetét. A kapitány már a vb előtt több végzetes hibát is elkövetett. A legnagyobb talán az volt, amikor elvette a csapatkapitányi karszalagot Henry-től és azt Evrának adta. Henry sem az Uruguay, sem a Mexikó elleni mérkőzésen nem tudott bekerülni a kezdőtizenegybe.