A rohadt paradicsomot sem érdemelte meg a világbajnok focicsapat

A francia csapat 2002-es fejbe verése, az, hogy az akkor regnáló világbajnok a csoportjából sem tudott továbbjutni Dél-Koreában, akár figyelmeztető jel is lehetett volna a 2006-os világbajnok olaszoknak. Ám amikor Olaszország meglátta, hogy a kedvenceknek Paraguay, Szlovákia és Új-Zéland társaságában kell(ene) túlélnie a csoportküzdelmeket, senkinek sem kapcsolt be a fejében a sziréna. A sorsolás utáni első kommentárok arról értekeztek, hogy az olasz csapatnak innen kötelező ujjgyakorlat lesz a továbbjutás.

Olaszország 2010-es vb-bukása mindenkit meghökkentett Fotó: AFP/Filippo Monteforte

Olaszország: a repedések már korábban megjelentek

Pedig az apró repedések már két évvel Dél-Afrika előtt megjelentek az olasz csapaton.

A 2008-as Európa-bajnokságon Hollandia 3-0-s győzelemmel tette helyre azt a gárdát, amely 2006 augusztusában még a Puskás Stadionban is képes volt kikapni Magyarországtól – igaz, ez csak egy barátságos meccs volt.

A 2008-as Eb borzalmas nyitányát egy kevésbé szívderítő 1-1-es döntetlen követte Románia ellen. Két forduló után az olaszok kiesésre álltak az Eb-n, csak az mentette meg őket a nagy szégyentől, hogy az utolsó csoportmeccsen legyőzték a franciákat. A negyeddöntőben azonban már nem bírtak a későbbi győztes spanyolokkal, akik pár nap múlva az Eb-t is megnyerték.

De térjünk vissza Dél-Afrikába. A nyitány amolyan olaszosra sikeredett, a Paraguay elleni 1-1-es döntetlennek is az olaszok örülhettek inkább. Mivel a csoport másik meccsén Szlovákia és Új-Zéland is 1-1-et játszott egymással, mintha semmi sem történt volna. Jött a második kör. Paraguay 2-0-ra verte a szlovákokat, Új-Zéland meg – óriási döbbenetre – 1-1-et játszott a világbajnokkal. Paraguay négy ponttal állt a csoport élén, az olaszoknak és Új-Zélandnak volt kettő, Szlovákiának egy.

Mivel az utolsó körben az olasz csapat Szlovákia ellen lépett pályára, továbbra sem érezte senki, hogy itt nagy baj lehet.

Pedig a bajok nem ott és nem akkor kezdődtek. A világbajnokságot megelőzően az olasz csapat Kamerun és Svájc ellen is csak döntetlent játszott, Mexikótól meg kikapott. Ezek azonban csak felkészülési mérkőzések voltak. Ma már tudjuk, puszta önáltatás volt az, hogy a Szlovákia elleni utolsó csoportmeccs előtt az 1982-es spanyolországi világbajnokságot citálta minden olasz drukker. Akkor ugyanis az itáliai csapat három vérszegény döntetlennel kezdte a csoportküzdelmeket, majd meg sem állt a világbajnokság döntőjéig, amelyet az NSZK ellen meg is nyert. 2010-ben, a Dél-afrikai Köztársaságban mindenki tudta, hogy ezt az olasz keretet botorság összehasonlítani a ’82-es, de még a 2006-os csapattal is.

A meccs: XIX. labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 3. forduló: Szlovákia–Olaszország 3-2 (1-0)

Ellis Park, Johannesburg, 55 ezer néző. Vezette: Webb (angol) Szlovákia: Mucha – Pekarík, Skrtel, Durica, Zabavník – Stoch, Strba (Kopúnek, 86.), Hamsík, Kucka, Jendrisek (Petrás, 94.) – Vittek (Sesták, 92.)

Olaszország: Marchetti – Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito (Maggio, 46.) – Gattuso (Quagliarella, 46.), De Rossi, Montolivo (Pirlo, 56.) – Pepe, laquinta, Di Natale. Gól: Vittek (25., 73.), Kopúnek (89.), ill. Di Natale (81.), Quagliarella (92.)

Az olasz válogatott bágyasztó játéka dermesztően hatott a dél-afrikai télben. A türelmét vesztett közönség a 15. percben hullámozni kezdett, ennél komolyabb kritika aligha érhette volna a világbajnokot. Amikor a szlovák csapat Vittek lövése után a 25. percben vezetést szerzett, egyszerre dermedt meg minden olasz. Pedig a java csak ezek után következett. A 73. percben már kettővel mentek a szlovákok, s ugyanez volt a helyzet, amikor az eredményjelző 3-1-et mutatott. A vége 3-2 lett oda, az összecsapás után minden olasz újságíró a szavakat kereste. Mit lehet ilyenkor előhúzni a zsákból? Mondjuk az 1966-os angliai világbajnokságot, amelyen Észak-Korea intézte el a dél-európai csapatot. Ennek nyomán a hazatérőket a római reptéren rohadt paradicsommal dobálták meg az elkeseredett olasz drukkerek. Félő volt, hogy most is valami hasonló történik, bár az akkori rezignáltság már jelezte: ennyire tán nem lesz vészes a helyzet.