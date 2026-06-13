Évtizedes átok után újra Európa tetején Magyarország
Ahogy a mondás is tartja, minden sorozat – jó és rossz – megszakad egyszer. Szombaton az első döntőket is megrendezték a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. A sort Kopasz Bálint ezüstérme nyitotta, majd Kiss Péter Pál és Suba Róbert is dobogóra állt, ám a legszebb eredményt a férfiak kajak négyese érte el, hiszen a hajó 2017 után először tudott nyerni a kontinensviadalon.
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