Russellé a pole Barcelonában, a Mercedesek közé csak Hamilton tudott beékelődni
George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Katalán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 28 éves Forma–1-es pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 11. pole-pozíciója.
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