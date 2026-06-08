Verstappennek csak az ima maradt, az „idióta” Leclerc és Russell másra mutogat

– Nem segített, hogy új aszfalt került a pályára, de az adatok önmagukért beszélnek. Nem tudom, mennyire mehetek bele a részletekbe, de nagyon frusztrál ez a helyzet. Szerintem én mindig nagyon őszinte vagyok, és akármennyiszer hibázom is, utálnám, ha úgy kellene tükörbe néznem, hogy közben folyamatosan kifogásokat keresek. Ezért vagyok mindig teljesen őszinte a kamerák előtt is. De a mai nem az én saram. Történt valami az első fékekkel: sokkal jobban fogtak, mint amire számítottam, miközben a hátsó fékek gyakorlatilag egyáltalán nem lassítottak. Nem volt hátsó fékem, már két futam óta küzdök ezzel – bosszankodott a Ferrari monacói pilótája, aki a folytatásban sem fogta vissza magát. Mint mondta, Montréalban rémálomszerű volt a helyzet a hideg gumik és az autók kiszámíthatatlansága miatt. – Nincs sok mondanivalóm, de

ma úgy néztem ki, mint egy idióta. Ha a saját hibád miatt tűnsz idiótának, az rendben van. De ez már szinte veszélyes volt.

Leclerc búcsújával újabb pilóták kaptak esélyt arra, hogy a dobogón végezhessenek, Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine) és George Russell (Mercedes). Mindhármukat vizsgálták egy-egy vélt kihágás miatt, de Hadjar a többiekkel ellentétben elkerülte a büntetést, végül ő lett a harmadik. Az Alpine fellebbezett, Russell bosszankodott, mert míg a csapattársa brillírozott, ő katasztrofális hétvégét zárt. A sokadikat a sorban.

Még az idény harminc százalékánál sem tartunk, de rengeteg pontot hullajtottunk el. Furcsa lelkiállapotban vagyok, mert voltak már nagyon nehéz időszakaim a pályafutásom során, amikor a saját teljesítményem okán volt két-három gyenge versenyem. De olyan balszerencse-sorozatom még sosem volt, mint most

– állapította meg csalódottan a Mercedes britje. – És mindez éppen akkor történik, amikor végre megvan az autó, amellyel az élre lehetne törni, így ez különösen fájdalmas. Ugyanakkor még hosszú az idény. Továbbra is nagyon hiszek magamban, és abban is, hogy az év végéig versenygyőzelmekért fogunk harcolni, de jelenleg nehéz helyzetben vagyok. Ha objektíven nézem a dolgokat, és egy kicsit kiegyenlítődnek a körülmények, akkor szerintem nagyon közel lennék az élmezőnyhöz, és legalább két további győzelmem lenne.